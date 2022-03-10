Жанжан/Моннет — Тотх/Шнайдер: погода помешает показать хороший теннис

Прогноз Жанжан/Моннет — Тотх/Шнайдер (10.03.2022), ставки и коэффициенты

Жанжан/Моннет — Тотх/Шнайдер (10.03.2022), ставки и коэффициенты

10.03.2022 в 10:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Жанжан/Моннет , а противостоять в этом поединке будет Тотх/Шнайдер.



10.03.2022 пройдет следующий этап популярного Мастерса, в рамках которого померяются силами Жанжан/Моннет и Тотх/Шнайдер. Ожидается очень непростой поединок, так что можно не сомневаться, что в 10:00 по МСК зрители на трибунах увидят на корте напряженную борьбу. В прошлом сезоне был уже матч между данными оппонентами, в котором Жанжан/Моннет может похвастаться досрочной победой уже по итогам первых двух сетов.



Жанжан/Моннет — Тотх/Шнайдер. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 10.03.2022, ведь именно в этот день на корте встречаются Жанжан/Моннет и Тотх/Шнайдер. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 10:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Жанжан/Моннет имеет на своем счету три победы, Тотх/Шнайдер может похвастаться четырьмя.

Жанжан/Моннет

В этом сезоне Жанжан/Моннет имеет в своем активе уже большое количество сыгранных матчей, что однозначно говорит о том, что двенадцатая ракетка мира имеет хорошую форму, так как была возможность ее наиграть. Конечно, несмотря на великолепные результаты на предыдущих турнирах, на них не стоит обращать особое внимание, ведь на тех Челленджерах были оппоненты совершенно другого уровня, с которыми можно было легко брать досрочные победы. А так как этот турнир намного престижнее и здесь собрались лучшие ракетки мира, то и проявить себя не так просто. Жанжан/Моннет может радоваться тому, что удалось преодолеть уже четыре этапа, но в последней встрече была очень тяжелая игра, так как первый сет был полностью провален, так что пришлось играть намного осторожнее. Жанжан/Моннет еще имеет сложность с адаптацией к корту, так как ранее почти все сыгранные матчи проходили на другом покрытии.



Тотх/Шнайдер

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Тотх/Шнайдер в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Тотх/Шнайдер уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Тотх/Шнайдер уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Тотх/Шнайдер обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

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Жанжан/Моннет — Тотх/Шнайдер (10.03.2022), ставки и коэффициенты

Жанжан/Моннет

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Жанжан/Моннет, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Жанжан/Моннет уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Жанжан/Моннет старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Жанжан/Моннет, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Жанжан/Моннет не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Жанжан/Моннет все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Жанжан/Моннет точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Тотх/Шнайдер

Тотх/Шнайдер лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Тотх/Шнайдер играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Тотх/Шнайдер начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Тотх/Шнайдер выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Тотх/Шнайдер сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Жанжан/Моннет — Тотх/Шнайдер Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Жанжан/Моннет и Тотх/Шнайдер аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Жанжан/Моннет и Тотх/Шнайдер обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Жанжан/Моннет и Тотх/Шнайдер постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Жанжан/Моннет — Тотх/Шнайдер: погода помешает показать хороший теннис

Жанжан/Моннет и Тотх/Шнайдер которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Жанжан/Моннет имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Тотх/Шнайдер хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Жанжан/Моннет. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Тотх/Шнайдер умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Жанжан/Моннет довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Тотх/Шнайдер вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Жанжан/Моннет.

СЕГОДНЯ МАТЧ Жанжан/Моннет — Тотх/Шнайдер. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Жанжан/Моннет и Тотх/Шнайдер сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Жанжан/Моннет, и Тотх/Шнайдер будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

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