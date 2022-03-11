Курович/Мурта — Пьери/Росси: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Прогноз Курович/Мурта — Пьери/Росси (11 марта), ставки и коэффициенты

Курович/Мурта — Пьери/Росси (11 марта), ставки и коэффициенты

11 марта в 16:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Курович/Мурта , а противостоять в этом поединке будет Пьери/Росси.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 11 марта, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Курович/Мурта — Пьери/Росси. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 16:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Курович/Мурта, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Курович/Мурта — Пьери/Росси:

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 11 марта, ведь именно в этот день на корте встречаются Курович/Мурта и Пьери/Росси. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 16:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Курович/Мурта имеет на своем счету три победы, Пьери/Росси может похвастаться четырьмя.

Курович/Мурта

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Курович/Мурта находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Курович/Мурта является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Курович/Мурта умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Курович/Мурта обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Курович/Мурта может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Пьери/Росси

На этом турнире Пьери/Росси играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Пьери/Росси все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Пьери/Росси не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Пьери/Росси уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Пьери/Росси на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Пьери/Росси пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Курович/Мурта и Пьери/Росси. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Курович/Мурта и Пьери/Росси должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Курович/Мурта — Пьери/Росси (11 марта), ставки и коэффициенты

Курович/Мурта

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Курович/Мурта, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Курович/Мурта уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Курович/Мурта старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Курович/Мурта, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Курович/Мурта не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Курович/Мурта все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Курович/Мурта точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Пьери/Росси

На этом турнире Пьери/Росси играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Пьери/Росси какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Пьери/Росси уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Пьери/Росси много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Пьери/Росси сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Пьери/Росси не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Курович/Мурта — Пьери/Росси Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Курович/Мурта и Пьери/Росси начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Курович/Мурта и Пьери/Росси показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Курович/Мурта и Пьери/Росси провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Курович/Мурта и Пьери/Росси действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Курович/Мурта — Пьери/Росси: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Курович/Мурта и Пьери/Росси которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Курович/Мурта имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Пьери/Росси хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Курович/Мурта. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Пьери/Росси умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Курович/Мурта довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Пьери/Росси вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Курович/Мурта.

СЕГОДНЯ МАТЧ Курович/Мурта — Пьери/Росси. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Курович/Мурта и Пьери/Росси.



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