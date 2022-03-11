Прогноз Лонг Бич Стэйт — Калифорния Санта-Барбара Гаучос (12.03.2022), ставки и коэффициенты

Лонг Бич Стэйт — Калифорния Санта-Барбара Гаучос. Прогноз, ставки на матч. NCAA (12.03.22)

12-го марта в 05:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Лонг Бич Стэйт примет соперника по национальному первенству Калифорния Санта-Барбара Гаучос.



В 05:00 по МСК во всем мире любители баскетбола будут следить за встречей Лонг Бич Стэйт – Калифорния Санта-Барбара Гаучос, где сойдутся одни из самых сильных команд этого турнира. До матча осталось всего несколько дней, так как он запланирован на 12-го марта, так что время на подготовку еще есть. В прошлом сезоне команды обменялись победами, а в этом уже соперники однажды встречались, и тогда со счетом 95-89 выиграли баскетболисты клуба Калифорния Санта-Барбара Гаучос.



Лонг Бич Стэйт — Калифорния Санта-Барбара Гаучос. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Принципиальный баскетбольный поединок Лонг Бич Стэйт — Калифорния Санта-Барбара Гаучос назначен на 12-го марта, так что у соперников еще достаточно времени на подготовку. Прямая трансляция данного матча будет проводиться различными спортивными каналами в 05:00 по Москве. В прошлом сезоне команды сыграли три очных поединка, и все три раза сильнее были хозяева данного матча. Но, в этом году гостям удалось одержать неожиданную победу.

Лонг Бич Стэйт

На этот матч баскетболисты клуба Лонг Бич Стэйт выйдут в отличном настроении, ведь они сейчас выдают серию из четырех побед, причем в последних десяти матчах выигрышных было девять. Хозяева отличаются очень надежной обороной, так как в этих десяти турах они лишь однажды позволили сопернику набрать более сотни очков. Баскетбольный клуб Лонг Бич Стэйт лидирует в чемпионате, одержав в сезоне уже 34 победы, при всего десяти поражениях. Причем, на своем поле команда проиграла только три раза. Нападение у хозяев также хорошее, ведь редко бывают такие поединки, в которых баскетбольный клуб Лонг Бич Стэйт не может набрать больше сотни очков. Серьезных кадровых потерь у команды сейчас нет, ведь в лазарете хоть и есть баскетболисты, но они в этом сезоне не играют важной роли.



Калифорния Санта-Барбара Гаучос

Уже три недели баскетбольный клуб Калифорния Санта-Барбара Гаучос выступает без своего лидера, получившего серьезное повреждение плеча и выбывшего на длительный срок. Но, даже без данного баскетболиста команда показывает хорошую игру. В каждом матче гости демонстрируют сыгранность и взаимовыручку между игроками, так что баскетболистам клуба Калифорния Санта-Барбара Гаучос удается ликвидировать большую часть контратак соперников. В турнирной таблице гости находятся на пятом месте и путевку в плей-офф команда обеспечила себе уже досрочно. За последние восемь встреч баскетбольный клуб Калифорния Санта-Барбара Гаучос одержал шесть побед и только два раза проиграл, причем, оба поражения были как раз на выезде. В гостях команда намного хуже реализовывает свои моменты, ведь игроки ощущают отсутствие поддержки болельщиков, ведь в каждом домашнем матче видно, как баскетболисты сильно мотивированы и готовы на полную выложиться на площадке.

Лонг Бич Стэйт — Калифорния Санта-Барбара Гаучос. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

На 12-го марта в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Лонг Бич Стэйт — Калифорния Санта-Барбара Гаучос. По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 05:00 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Лонг Бич Стэйт дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Калифорния Санта-Барбара Гаучос удалось одержать победу у себя дома.



Лонг Бич Стэйт — Калифорния Санта-Барбара Гаучос. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (12.03.22)

Лонг Бич Стэйт

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Лонг Бич Стэйт наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Лонг Бич Стэйт сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Лонг Бич Стэйт всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Лонг Бич Стэйт бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Калифорния Санта-Барбара Гаучос

В прошлом месяце баскетбольный клуб Калифорния Санта-Барбара Гаучос играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Калифорния Санта-Барбара Гаучос надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Лонг Бич Стэйт — Калифорния Санта-Барбара Гаучос Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Лонг Бич Стэйт после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 12-го марта сыграет матч против БК Калифорния Санта-Барбара Гаучос. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 05:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Лонг Бич Стэйт также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Лонг Бич Стэйт — Калифорния Санта-Барбара Гаучос: снова ждем результативной игры

В этом сезоне у баскетбольного клуба Лонг Бич Стэйт подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Лонг Бич Стэйт и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Лонг Бич Стэйт еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Лонг Бич Стэйт сыграет в конкретном матче.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Калифорния Санта-Барбара Гаучос полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Калифорния Санта-Барбара Гаучос может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Калифорния Санта-Барбара Гаучос выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

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В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Лонг Бич Стэйт просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Лонг Бич Стэйт совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Лонг Бич Стэйт выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

В данный момент баскетбольный клуб Калифорния Санта-Барбара Гаучос находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Калифорния Санта-Барбара Гаучос сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Калифорния Санта-Барбара Гаучос действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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