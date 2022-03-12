Бали Юнайтед — НСХ Джакарта. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (12.03.22)

Прогноз Бали Юнайтед — НСХ Джакарта (12.03.2022), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Бали Юнайтед — НСХ Джакарта 12-го марта 2022 года

12-го марта 2022 года в 06:45 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Индонезии, в котором на своей площадке местный клуб Бали Юнайтед примет соперника по национальному первенству НСХ Джакарта.



Болельщики баскетбольного клуба Бали Юнайтед очень любят матчи против БК НСХ Джакарта, ведь в большинстве случаев они завершаются победой. Так что, зрители на трибунах надеются, что 12-го марта 2022 года хозяева снова будут сильнее. Начало игры будет в 06:45 по Москве. В этом розыгрыше чемпионата команды пока не встречались, а в прошлом баскетболисты клуба Бали Юнайтед одержали три легкие победы.



Бали Юнайтед — НСХ Джакарта. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Бали Юнайтед возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК НСХ Джакарта. Данный поединок будет сыгран 12-го марта 2022 года, а по московскому времени его начало состоится в 06:45. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба НСХ Джакарта лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Бали Юнайтед

Хотя в этом месяце баскетбольный клуб Бали Юнайтед не показывает яркой игры, зачастую команде все же удается добиваться желаемого результата. Ведь, если в прошлом году хозяева финишировали на дне турнирной таблицы, то сейчас стабильно идут одиннадцатыми в чемпионате, сохраняя небольшие шансы на то, чтобы побороться за место в плей-офф. Хозяева неплохо действуют в обороне и обладают хорошими нападающими, но сложности добавляет плотный график, ведь баскетбольному клубу Бали Юнайтед придется играть уже второй матч за два дня. И, хоть состав у команды и обширный, но лидеров другие баскетболисты полностью заменить не могут, что и сказывается на игре. После того, как начался такой плотный график матчей, баскетбольный клуб Бали Юнайтед ни разу не сумел перейти планку в сто очков. В последних пяти турах было три победы с небольшим преимуществом.



НСХ Джакарта

В межсезонье руководство баскетбольного клуба НСХ Джакарта потратило на трансферы более ста миллионов долларов, но большинство новичков до сих пор не могут продемонстрировать ожидаемого уровня. Да, приглашение нового тренера, который является очень опытным специалистом, принесло свои плоды, ведь команда заиграла лучше. Но, все же в турнире гости не лидируют, а просто находятся среди восьмерки сильнейших. С нынешним наставником баскетбольный клуб НСХ Джакарта сильнее заиграл в нападении, так как игроки начали действовать более разнопланово, а также во время атаки к чужому кольцу бегут абсолютно все баскетболисты, пребывающие на площадке. Иногда это позволяет сопернику провести успешную контратаку, но так как гости демонстрируют великолепную реализацию собственных моментов, то легко получается за счет собственных очков перекрыть удачные броски команды противника. Баскетбольный клуб НСХ Джакарта не имеет кадровых проблем в преддверии данной игры.

Чемпионат Индонезии, Бали Юнайтед — НСХ Джакарта

Главный тренер баскетбольного клуба Бали Юнайтед пообещал, что 12-го марта 2022 года его подопечные выложатся по максимуму в домашнем матче, чтобы в 06:45 по Москве порадовать зрителей победой. Но, сделать это будет не так просто, ведь противостоять придется баскетбольному клубу НСХ Джакарта. Хозяева имеют не самую лучшую статистику встреч с данным соперником, так как сумели выиграть лишь дважды в последних десяти очных поединках.



Бали Юнайтед — НСХ Джакарта. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (12.03.22)

Бали Юнайтед

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Бали Юнайтед наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Бали Юнайтед сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Бали Юнайтед всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Бали Юнайтед бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

НСХ Джакарта

После того, как баскетбольный клуб НСХ Джакарта проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб НСХ Джакарта хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб НСХ Джакарта продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Бали Юнайтед — НСХ Джакарта Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Бали Юнайтед после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 12-го марта 2022 года сыграет матч против БК НСХ Джакарта. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 06:45 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Бали Юнайтед также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Бали Юнайтед — НСХ Джакарта: единоборств будет много, набранных очков — нет

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Бали Юнайтед провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Бали Юнайтед показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Бали Юнайтед и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб НСХ Джакарта сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб НСХ Джакарта выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером НСХ Джакарта показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб НСХ Джакарта не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бали Юнайтед — НСХ Джакарта. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Бали Юнайтед является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Бали Юнайтед проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Бали Юнайтед нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

В данный момент баскетбольный клуб НСХ Джакарта находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб НСХ Джакарта сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб НСХ Джакарта действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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