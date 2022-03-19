Прогноз Кардифф Мет Арчерс (жен) — Каледония Прайд (жен) (19.03.2022), ставки и коэффициенты

Кардифф Мет Арчерс (жен) — Каледония Прайд (жен). Прогноз, ставки на матч (19.03.22)

19.03.2022 в 18:15 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Англии, в котором на своей площадке местный клуб Кардифф Мет Арчерс (жен) примет соперника по национальному первенству Каледония Прайд (жен).



Болельщики баскетбольного клуба Кардифф Мет Арчерс (жен) очень любят матчи против БК Каледония Прайд (жен), ведь в большинстве случаев они завершаются победой. Так что, зрители на трибунах надеются, что 19.03.2022 хозяева снова будут сильнее. Начало игры будет в 18:15 по Москве. В этом розыгрыше чемпионата команды пока не встречались, а в прошлом баскетболисты клуба Кардифф Мет Арчерс (жен) одержали три легкие победы.



Кардифф Мет Арчерс (жен) — Каледония Прайд (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 18:15 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Кардифф Мет Арчерс (жен) и Каледония Прайд (жен). Организаторы турнира собираются провести данную игру 19.03.2022. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Каледония Прайд (жен). Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Кардифф Мет Арчерс (жен), выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Кардифф Мет Арчерс (жен)

Летом баскетбольный клуб Кардифф Мет Арчерс (жен) устроил распродажу игроков, так что ряды команды покинуло несколько ключевых баскетболистов, которых пока не могут заменить новички. Сейчас хозяева находятся на предпоследнем месте и выше уже вряд ли поднимутся, а вот опустить на последнюю строчку вполне реально. Руководство пока не уволило тренерский штаб, но это связано в первую очередь с тем, что еще не найден новый наставник, который сумел бы начать подготовку команды к уже следующему сезону, так как этот уже и так провален. В последних десяти матчах баскетбольный клуб Кардифф Мет Арчерс (жен) одержал только одну победу, причем даже в родных стенах команда не может продемонстрировать сильную игру, а ужасно выступает как в обороне, так и в нападении. Сразу два разыгрывающих защитника травмированы, так что у хозяев будут проблемы с этой позицией.



Каледония Прайд (жен)

Уже три недели баскетбольный клуб Каледония Прайд (жен) выступает без своего лидера, получившего серьезное повреждение плеча и выбывшего на длительный срок. Но, даже без данного баскетболиста команда показывает хорошую игру. В каждом матче гости демонстрируют сыгранность и взаимовыручку между игроками, так что баскетболистам клуба Каледония Прайд (жен) удается ликвидировать большую часть контратак соперников. В турнирной таблице гости находятся на пятом месте и путевку в плей-офф команда обеспечила себе уже досрочно. За последние восемь встреч баскетбольный клуб Каледония Прайд (жен) одержал шесть побед и только два раза проиграл, причем, оба поражения были как раз на выезде. В гостях команда намного хуже реализовывает свои моменты, ведь игроки ощущают отсутствие поддержки болельщиков, ведь в каждом домашнем матче видно, как баскетболисты сильно мотивированы и готовы на полную выложиться на площадке.

Прогноз на матч Кардифф Мет Арчерс (жен) — Каледония Прайд (жен)

На 19.03.2022 организаторы баскетбольного турнира были вынуждены перенести матч Кардифф Мет Арчерс (жен) — Каледония Прайд (жен), так как ранее он не мог состояться из-за участия многих игроков в поединках национальных сборных. Арбитр встречи начнет баскетбольный поединок в 18:15 по московскому времени. Недавно команды играли между собой и четыре четверти не определили победителя, а в овертайме сильнее были гости данной встречи.



Кардифф Мет Арчерс (жен) — Каледония Прайд (жен). Прогноз, ставки на матч(19.03.22)

Кардифф Мет Арчерс (жен)

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Кардифф Мет Арчерс (жен) начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Каледония Прайд (жен)

После того, как баскетбольный клуб Каледония Прайд (жен) проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Каледония Прайд (жен) хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Каледония Прайд (жен) продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Кардифф Мет Арчерс (жен) — Каледония Прайд (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Кардифф Мет Арчерс (жен) — Каледония Прайд (жен), который должен пройти 19.03.2022 в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 18:15 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Кардифф Мет Арчерс (жен) в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Кардифф Мет Арчерс (жен) — Каледония Прайд (жен): хозяева разберутся с новичком

Прошлый матч баскетбольный клуб Кардифф Мет Арчерс (жен) проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Кардифф Мет Арчерс (жен) позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Кардифф Мет Арчерс (жен) играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Кардифф Мет Арчерс (жен) сейчас нет травмированных ключевых игроков.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Каледония Прайд (жен) входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Каледония Прайд (жен) не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Кардифф Мет Арчерс (жен) — Каледония Прайд (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Кардифф Мет Арчерс (жен) уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Кардифф Мет Арчерс (жен) пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Кардифф Мет Арчерс (жен) составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

В данный момент баскетбольный клуб Каледония Прайд (жен) находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Каледония Прайд (жен) сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Каледония Прайд (жен) действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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