Прогноз Карле/Пигосси — Ин-Альбон/Яни (19-го марта), ставки и коэффициенты

Карле/Пигосси — Ин-Альбон/Яни. Прогноз, ставки на матч (19.03.22)

19-го марта в 21:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Карле/Пигосси , а противостоять в этом поединке будет Ин-Альбон/Яни.



Теннисное противостояние Карле/Пигосси — Ин-Альбон/Яни пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 19-го марта. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 21:00 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Карле/Пигосси является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



Карле/Пигосси — Ин-Альбон/Яни. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 19-го марта осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Карле/Пигосси — Ин-Альбон/Яни вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Карле/Пигосси и Ин-Альбон/Яни не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 21:00 по МСК.

Карле/Пигосси

На данный момент Карле/Пигосси является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Карле/Пигосси однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Карле/Пигосси демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Карле/Пигосси хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Карле/Пигосси часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Ин-Альбон/Яни

На этом турнире Ин-Альбон/Яни играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Ин-Альбон/Яни все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Ин-Альбон/Яни не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Ин-Альбон/Яни уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Ин-Альбон/Яни на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Ин-Альбон/Яни пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

ITF, Карле/Пигосси — Ин-Альбон/Яни

Карле/Пигосси и Ин-Альбон/Яни – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Прогноз и ставка на матч Карле/Пигосси — Ин-Альбон/Яни 19-го марта

Карле/Пигосси

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Карле/Пигосси выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Карле/Пигосси всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Карле/Пигосси уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Карле/Пигосси занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Карле/Пигосси больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Карле/Пигосси имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Ин-Альбон/Яни

В этом сезоне Ин-Альбон/Яни не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Ин-Альбон/Яни сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Ин-Альбон/Яни допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Ин-Альбон/Яни допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Ин-Альбон/Яни демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Карле/Пигосси — Ин-Альбон/Яни Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Карле/Пигосси и Ин-Альбон/Яни, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Карле/Пигосси и Ин-Альбон/Яни играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Карле/Пигосси, и Ин-Альбон/Яни неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Карле/Пигосси — Ин-Альбон/Яни: андердог способен удивить фаворита

Карле/Пигосси и Ин-Альбон/Яни которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Карле/Пигосси имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Ин-Альбон/Яни хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Карле/Пигосси. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Ин-Альбон/Яни умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Карле/Пигосси довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Ин-Альбон/Яни вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Карле/Пигосси.

СЕГОДНЯ МАТЧ Карле/Пигосси — Ин-Альбон/Яни. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Карле/Пигосси и Ин-Альбон/Яни. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Карле/Пигосси и для Ин-Альбон/Яни, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat3-539303-sokol-pardubice-i-sokol-brno-yig-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-chempionat-chehii-19-03-22/