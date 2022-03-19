Прогноз Бруклин Нетс (SXM) — Филадельфия Севенти Сиксерс (ZAAK) (20.03.2022), ставки и коэффициенты

Бруклин Нетс (SXM) — Филадельфия Севенти Сиксерс (ZAAK). Прогноз, ставки на матч (20.03.22)

20.03.2022 в 10:35 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Бруклин Нетс (SXM) примет соперника по национальному первенству Филадельфия Севенти Сиксерс (ZAAK).



20.03.2022 снова возобновляются матчи престижного баскетбольного турнира, и первым поединком будет Бруклин Нетс (SXM) – Филадельфия Севенти Сиксерс (ZAAK), который начнется в 10:35 по МСК. Встречаются принципиальные соперники, которые представляют один регион, так что каждый год они играют между собой по несколько матчей. В прошлом году баскетболисты клуба Бруклин Нетс (SXM) были в гораздо лучшей форме, так что сумели выиграть все личные встречи.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Бруклин Нетс (SXM) — Филадельфия Севенти Сиксерс (ZAAK):

Любители ставок не должны пропустить баскетбольное противостояние Бруклин Нетс (SXM) — Филадельфия Севенти Сиксерс (ZAAK), запланированное на 20.03.2022. Поставить на матч можно будет до 10:35 по МСК, а определить фаворита довольно просто, ведь в десяти последних личных встречах хозяева данного поединка одержали девять побед и только один раз проиграли. Причем, единственная победа баскетбольного клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (ZAAK) была еще пять лет назад.

Бруклин Нетс (SXM)

Можно смело говорить, что сейчас баскетбольный клуб Бруклин Нетс (SXM) переживает очередной кризис, так как удалось одержать лишь две победы в последних восьми встречах. А так как в последнем туре команда вообще проиграла аутсайдеру с разницей в двенадцать очков, то главному тренеру необходимо что-то срочно менять, пока руководство не поменяло его самого. Зону плей-офф хозяева покинули в прошлом туре, так что нужно срочно туда возвращаться, а нынешняя игра баскетбольного клуба Бруклин Нетс (SXM) больше располагает к тому, что команда будет лишь отдаляться от восьмой строчки. В обороне хозяев нет слаженных действий, ведь не раз уже возникали ситуации, когда все игроки убегали на чужую половину и забывали о защите собственного кольца. В родных стенах Бруклин Нетс (SXM) еще показывает какую-то стабильность, а на выезде действует полностью расхлябанная команда.



Филадельфия Севенти Сиксерс (ZAAK)

После неудачного начала сезона баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (ZAAK) понемногу начал набирать обороты и подниматься по турнирной таблице. На сегодняшний день гости занимают девятую строчку, так что для участия в матчах плей-офф команде не хватает лишь двух побед. Недавно баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (ZAAK) выдал серию из шести побед подряд, но в последнем туре она прервалась, когда команда уступила на выезде. Первые три периода на площадке была равная борьба, но в четвертом баскетболисты клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (ZAAK) сдали, так что проиграли с минимальным отставанием. Во многом игра гостей зависит от того, какую форму демонстрирует лидер команды. Если в среднем он набирает 16,5 очков за матч, то в прошлом поединке на его счету только 13 очков. Сразу двое основных защитников не смогут помочь гостям из-за травм, полученных на прошлой неделе.

«Бруклин Нетс (SXM)» — «Филадельфия Севенти Сиксерс (ZAAK)»: прогноз автора

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Бруклин Нетс (SXM) — Филадельфия Севенти Сиксерс (ZAAK), несмотря на то, что он должен пройти только 20.03.2022. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 10:35 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Бруклин Нетс (SXM) одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Бруклин Нетс (SXM) — Филадельфия Севенти Сиксерс (ZAAK). Прогноз, ставки на матч(20.03.22)

Бруклин Нетс (SXM)

В этом сезоне баскетбольный клуб Бруклин Нетс (SXM) и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Бруклин Нетс (SXM) играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Филадельфия Севенти Сиксерс (ZAAK)

Два года назад баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (ZAAK) доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (ZAAK) играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Бруклин Нетс (SXM) — Филадельфия Севенти Сиксерс (ZAAK) Прогнозы от БК «БалтБет»

На 20.03.2022 можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Бруклин Нетс (SXM) — Филадельфия Севенти Сиксерс (ZAAK), в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 10:35 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Бруклин Нетс (SXM) — Филадельфия Севенти Сиксерс (ZAAK): единоборств будет много, набранных очков — нет

Баскетбольный клуб Бруклин Нетс (SXM) очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Бруклин Нетс (SXM) очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (ZAAK) все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (ZAAK) также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (ZAAK) продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бруклин Нетс (SXM) — Филадельфия Севенти Сиксерс (ZAAK). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Бруклин Нетс (SXM) был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Бруклин Нетс (SXM) вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Бруклин Нетс (SXM) практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

Три года назад у баскетбольного клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (ZAAK) сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (ZAAK) идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

http://evolvegame.ru/cat0-539710-prognoz-na-match-nikolay-tolkachev-sergey-gudkov-rekomenduemye-stavki-ot-ekspertov-20-03-22/