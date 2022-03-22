Томи Мейн — Кэррингтон Хэйс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (22.03.22)

Прогноз Томи Мейн — Кэррингтон Хэйс (22-го марта), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Томи Мейн — Кэррингтон Хэйс 22-го марта 2022 года

22-го марта 2022 года в 22:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата UTR Pro Tennis Series, в котором на корт выйдут Томи Мейн , а противостоять в этом поединке будет Кэррингтон Хэйс.



22-го марта 2022 года пройдет следующий этап популярного Мастерса, в рамках которого померяются силами Томи Мейн и Кэррингтон Хэйс. Ожидается очень непростой поединок, так что можно не сомневаться, что в 22:30 по МСК зрители на трибунах увидят на корте напряженную борьбу. В прошлом сезоне был уже матч между данными оппонентами, в котором Томи Мейн может похвастаться досрочной победой уже по итогам первых двух сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Томи Мейн — Кэррингтон Хэйс:

Томи Мейн имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 22-го марта 2022 года нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Кэррингтон Хэйс. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 22:30. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Томи Мейн имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Томи Мейн

Этот турнир Томи Мейн проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Томи Мейн может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Томи Мейн однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Томи Мейн имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Томи Мейн левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Томи Мейн хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Кэррингтон Хэйс

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Кэррингтон Хэйс имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Кэррингтон Хэйс демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Кэррингтон Хэйс не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Кэррингтон Хэйс не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

«Томи Мейн» — «Кэррингтон Хэйс»: прогноз автора

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Томи Мейн и Кэррингтон Хэйс впервые будут встречаться между собой. Если Томи Мейн уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Кэррингтон Хэйс пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Томи Мейн демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Томи Мейн – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Томи Мейн — Кэррингтон Хэйс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (22.03.22)

Томи Мейн

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Томи Мейн, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Томи Мейн уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Томи Мейн старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Томи Мейн, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Томи Мейн не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Томи Мейн все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Томи Мейн точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Кэррингтон Хэйс

Выступать в зале Кэррингтон Хэйс не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Кэррингтон Хэйс старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Кэррингтон Хэйс принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Кэррингтон Хэйс демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Кэррингтон Хэйс даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Кэррингтон Хэйс хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Томи Мейн — Кэррингтон Хэйс Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Томи Мейн и Кэррингтон Хэйс аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Томи Мейн и Кэррингтон Хэйс обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Томи Мейн и Кэррингтон Хэйс постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Томи Мейн — Кэррингтон Хэйс: соперники не будут долго запрягать

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Томи Мейн и Кэррингтон Хэйс, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Томи Мейн сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Кэррингтон Хэйс имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Томи Мейн – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Томи Мейн и Кэррингтон Хэйс на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Томи Мейн — Кэррингтон Хэйс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Томи Мейн и Кэррингтон Хэйс. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Томи Мейн и для Кэррингтон Хэйс, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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