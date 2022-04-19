Прогноз Большова-Задойнов/Селехметьева — Гатто-Монтиконе/Ди Джузеппе (19 апреля), ставки и коэффициенты

Большова-Задойнов/Селехметьева — Гатто-Монтиконе/Ди Джузеппе. Прогноз, ставки на матч. ITF (19.04.22)

19 апреля в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Большова-Задойнов/Селехметьева , а противостоять в этом поединке будет Гатто-Монтиконе/Ди Джузеппе.



Большова-Задойнов/Селехметьева сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 19 апреля придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Гатто-Монтиконе/Ди Джузеппе. По Москве данный поединок начнется в 14:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Гатто-Монтиконе/Ди Джузеппе, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Большова-Задойнов/Селехметьева — Гатто-Монтиконе/Ди Джузеппе:

Большова-Задойнов/Селехметьева имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 19 апреля нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Гатто-Монтиконе/Ди Джузеппе. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 14:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Большова-Задойнов/Селехметьева имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Большова-Задойнов/Селехметьева

В этом сезоне Большова-Задойнов/Селехметьева демонстрирует самую лучшую форму за всю свою карьеру. Сильная игра была продемонстрирована на первом турнире, после чего на Мастерсе удалось дойти до полуфинала, несмотря на то, что старт был еще в квалификации. На этом турнире Большова-Задойнов/Селехметьева снова показывает мощную игру и легко справляется с теми оппонентами, которые попадаются по жеребьевке. Не удивительно, что сейчас Большова-Задойнов/Селехметьева является одним из фаворитов, несмотря на занимаемое в мировом теннисном рейтинге лишь 98-е место. Начало карьеры было как раз на траве, так что данного покрытия Большова-Задойнов/Селехметьева не боится и может продемонстрировать, как умение обороняться, так и похвастаться выносливостью, стабильно играя на протяжении пяти сетов. Пока все матчи были выиграны досрочно, так что Большова-Задойнов/Селехметьева еще и экономит силы, что может сыграть важную роль в данном матче, если он еще не будет выигран заранее.



Гатто-Монтиконе/Ди Джузеппе

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Гатто-Монтиконе/Ди Джузеппе теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Гатто-Монтиконе/Ди Джузеппе имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Гатто-Монтиконе/Ди Джузеппе испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Гатто-Монтиконе/Ди Джузеппе выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Гатто-Монтиконе/Ди Джузеппе занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Большова-Задойнов/Селехметьева — Гатто-Монтиконе/Ди Джузеппе. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Большова-Задойнов/Селехметьева и Гатто-Монтиконе/Ди Джузеппе. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Большова-Задойнов/Селехметьева и Гатто-Монтиконе/Ди Джузеппе продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Большова-Задойнов/Селехметьева — Гатто-Монтиконе/Ди Джузеппе (19 апреля), ставки и коэффициенты

Большова-Задойнов/Селехметьева

На данный момент Большова-Задойнов/Селехметьева занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Большова-Задойнов/Селехметьева снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Большова-Задойнов/Селехметьева не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Большова-Задойнов/Селехметьева не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Гатто-Монтиконе/Ди Джузеппе

В этом сезоне Гатто-Монтиконе/Ди Джузеппе не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Гатто-Монтиконе/Ди Джузеппе сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Гатто-Монтиконе/Ди Джузеппе допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Гатто-Монтиконе/Ди Джузеппе допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Гатто-Монтиконе/Ди Джузеппе демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Большова-Задойнов/Селехметьева — Гатто-Монтиконе/Ди Джузеппе Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Большова-Задойнов/Селехметьева и Гатто-Монтиконе/Ди Джузеппе, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Большова-Задойнов/Селехметьева и Гатто-Монтиконе/Ди Джузеппе играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Большова-Задойнов/Селехметьева, и Гатто-Монтиконе/Ди Джузеппе неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Большова-Задойнов/Селехметьева — Гатто-Монтиконе/Ди Джузеппе: в ожидании «эйсов»

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Большова-Задойнов/Селехметьева и Гатто-Монтиконе/Ди Джузеппе, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Большова-Задойнов/Селехметьева сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Гатто-Монтиконе/Ди Джузеппе имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Большова-Задойнов/Селехметьева – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Большова-Задойнов/Селехметьева и Гатто-Монтиконе/Ди Джузеппе на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Большова-Задойнов/Селехметьева — Гатто-Монтиконе/Ди Джузеппе. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Большова-Задойнов/Селехметьева и Гатто-Монтиконе/Ди Джузеппе сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Большова-Задойнов/Селехметьева, и Гатто-Монтиконе/Ди Джузеппе будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat3-536483-lukas-miedler-tobias-kamke-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-19-04-22/