Колленс/Кониши Камарго Сильва — Кэперро Таборда/Лабрана: андердог способен удивить фаворита

Прогноз Колленс/Кониши Камарго Сильва — Кэперро Таборда/Лабрана (26-го апреля 2022 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Колленс/Кониши Камарго Сильва — Кэперро Таборда/Лабрана 26 апреля

26 апреля в 19:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Колленс/Кониши Камарго Сильва , а противостоять в этом поединке будет Кэперро Таборда/Лабрана.



Теннисное противостояние Колленс/Кониши Камарго Сильва — Кэперро Таборда/Лабрана пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 26 апреля. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 19:30 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Колленс/Кониши Камарго Сильва является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Колленс/Кониши Камарго Сильва — Кэперро Таборда/Лабрана:

Колленс/Кониши Камарго Сильва имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 26 апреля нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Кэперро Таборда/Лабрана. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 19:30. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Колленс/Кониши Камарго Сильва имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Колленс/Кониши Камарго Сильва

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Колленс/Кониши Камарго Сильва находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Колленс/Кониши Камарго Сильва является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Колленс/Кониши Камарго Сильва умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Колленс/Кониши Камарго Сильва обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Колленс/Кониши Камарго Сильва может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Кэперро Таборда/Лабрана

Нынешняя форма, которую демонстрирует Кэперро Таборда/Лабрана еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Кэперро Таборда/Лабрана постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Кэперро Таборда/Лабрана пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Кэперро Таборда/Лабрана не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Кэперро Таборда/Лабрана не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

ITF, Колленс/Кониши Камарго Сильва — Кэперро Таборда/Лабрана

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Колленс/Кониши Камарго Сильва и Кэперро Таборда/Лабрана уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Прогноз и ставка на матч Колленс/Кониши Камарго Сильва — Кэперро Таборда/Лабрана 26 апреля

Колленс/Кониши Камарго Сильва

Несмотря на внушительный возраст, Колленс/Кониши Камарго Сильва демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Колленс/Кониши Камарго Сильва гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Колленс/Кониши Камарго Сильва обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Колленс/Кониши Камарго Сильва снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Колленс/Кониши Камарго Сильва может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Кэперро Таборда/Лабрана

В этом сезоне Кэперро Таборда/Лабрана не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Кэперро Таборда/Лабрана сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Кэперро Таборда/Лабрана допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Кэперро Таборда/Лабрана допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Кэперро Таборда/Лабрана демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Колленс/Кониши Камарго Сильва — Кэперро Таборда/Лабрана Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Колленс/Кониши Камарго Сильва и Кэперро Таборда/Лабрана. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Колленс/Кониши Камарго Сильва — Кэперро Таборда/Лабрана: андердог способен удивить фаворита

Судя по количеству финалов и титулов, которые Колленс/Кониши Камарго Сильва имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Колленс/Кониши Камарго Сильва и Кэперро Таборда/Лабрана отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Кэперро Таборда/Лабрана в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Колленс/Кониши Камарго Сильва превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Кэперро Таборда/Лабрана сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Колленс/Кониши Камарго Сильва гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Колленс/Кониши Камарго Сильва — Кэперро Таборда/Лабрана. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Колленс/Кониши Камарго Сильва и Кэперро Таборда/Лабрана. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Колленс/Кониши Камарго Сильва и для Кэперро Таборда/Лабрана, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat2-538252-prognozy-i-stavki-specialistov-na-match-evgeniy-filippov-andrea-gola-26-04-22/