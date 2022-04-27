Фламмес Кароло Баскет Арденнес (жен) — Ландес (жeн). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (27.04.22)

Прогноз Фламмес Кароло Баскет Арденнес (жен) — Ландес (жeн) (27 апреля), ставки и коэффициенты

Фламмес Кароло Баскет Арденнес (жен) — Ландес (жeн) (27-го апреля 2022 года), ставки и коэффициенты

27-го апреля 2022 года в 21:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Франции, в котором на своей площадке местный клуб Фламмес Кароло Баскет Арденнес (жен) примет соперника по национальному первенству Ландес (жeн).



Можно не сомневаться, что баскетбольная встреча Фламмес Кароло Баскет Арденнес (жен) – Ландес (жeн) вызовет такой большой интерес у зрителей, что в 21:00 по МСК ее смотреть будут все поклонники этого вида спорта. Поединок состоится 27-го апреля 2022 года и откроет очередной тур чемпионата. Более полугода командам не приходилось встречаться на одной арене, а за такой небольшой срок в клубах много что изменилось. Что касается последней игры, то в ней со счетом 94-92 выиграл БК Ландес (жeн).



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Фламмес Кароло Баскет Арденнес (жен) — Ландес (жeн):

Любители ставок не должны пропустить баскетбольное противостояние Фламмес Кароло Баскет Арденнес (жен) — Ландес (жeн), запланированное на 27-го апреля 2022 года. Поставить на матч можно будет до 21:00 по МСК, а определить фаворита довольно просто, ведь в десяти последних личных встречах хозяева данного поединка одержали девять побед и только один раз проиграли. Причем, единственная победа баскетбольного клуба Ландес (жeн) была еще пять лет назад.

Фламмес Кароло Баскет Арденнес (жен)

Можно смело говорить, что сейчас баскетбольный клуб Фламмес Кароло Баскет Арденнес (жен) переживает очередной кризис, так как удалось одержать лишь две победы в последних восьми встречах. А так как в последнем туре команда вообще проиграла аутсайдеру с разницей в двенадцать очков, то главному тренеру необходимо что-то срочно менять, пока руководство не поменяло его самого. Зону плей-офф хозяева покинули в прошлом туре, так что нужно срочно туда возвращаться, а нынешняя игра баскетбольного клуба Фламмес Кароло Баскет Арденнес (жен) больше располагает к тому, что команда будет лишь отдаляться от восьмой строчки. В обороне хозяев нет слаженных действий, ведь не раз уже возникали ситуации, когда все игроки убегали на чужую половину и забывали о защите собственного кольца. В родных стенах Фламмес Кароло Баскет Арденнес (жен) еще показывает какую-то стабильность, а на выезде действует полностью расхлябанная команда.



Ландес (жeн)

Перед стартом данного сезона в баскетбольный клуб Ландес (жeн) пришел новый тренер, которому руководство поставило задачу построить новую команду, активно используя молодых игроков. Но, несмотря на то, что в составе гостей перестройка еще не завершилась, они показывают неплохие результаты, ведь сейчас занимают восьмое место и имеют хорошие шансы попасть в плей-офф. Самое важное, что с новым наставником баскетболисты начали демонстрировать характер, ведь в последнем матче в один момент отставание достигало даже девятнадцати очков, но все же игроки БК Ландес (жeн) сумели переломить ход встречи и одержать победу с минимальным отрывом. На выезде команда играет с большим уклоном на оборону, так что меньше набирает очков, но все равно победы в гостях случаются довольно часто. В этом матче тренер не сможет рассчитывать на троих баскетболистов основы.

«Фламмес Кароло Баскет Арденнес (жен)» — «Ландес (жeн)»: прогноз автора

Вплоть до 27-го апреля 2022 года включительно букмекерские конторы будут принимать ставки на баскетбольный поединок Фламмес Кароло Баскет Арденнес (жен) — Ландес (жeн). А так как начало встречи в 21:00 по московскому времени, то дальше уже не получится сделать ставку. Фаворит данного противостояния слишком очевиден, ведь баскетбольный клуб Фламмес Кароло Баскет Арденнес (жен) практически постоянно выигрывает, так как последнее поражение было уже восемь лет назад.



Фламмес Кароло Баскет Арденнес (жен) — Ландес (жeн). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (27.04.22)

Фламмес Кароло Баскет Арденнес (жен)

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Фламмес Кароло Баскет Арденнес (жен) начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Ландес (жeн)

После того, как баскетбольный клуб Ландес (жeн) проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Ландес (жeн) хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Ландес (жeн) продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Фламмес Кароло Баскет Арденнес (жен) — Ландес (жeн) Прогнозы от БК «БалтБет»

На 27-го апреля 2022 года можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Фламмес Кароло Баскет Арденнес (жен) — Ландес (жeн), в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 21:00 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Фламмес Кароло Баскет Арденнес (жен) — Ландес (жeн): хозяева сыграют в свой баскетбол

В этом сезоне баскетбольный клуб Фламмес Кароло Баскет Арденнес (жен) играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Фламмес Кароло Баскет Арденнес (жен) уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Фламмес Кароло Баскет Арденнес (жен) хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Ландес (жeн) все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Ландес (жeн) также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Ландес (жeн) продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Фламмес Кароло Баскет Арденнес (жен) — Ландес (жeн). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Фламмес Кароло Баскет Арденнес (жен) уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Фламмес Кароло Баскет Арденнес (жен) пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Фламмес Кароло Баскет Арденнес (жен) составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

В данный момент баскетбольный клуб Ландес (жeн) находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Ландес (жeн) сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Ландес (жeн) действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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