Арагоне/Менендес-Масэйрас — Ариас/Себальос: снова ждем результативной игры

Прогноз Арагоне/Менендес-Масэйрас — Ариас/Себальос (30 апреля), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Арагоне/Менендес-Масэйрас — Ариас/Себальос 30-го апреля 2022 года

30-го апреля 2022 года в 03:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Арагоне/Менендес-Масэйрас , а противостоять в этом поединке будет Ариас/Себальос.



Так как теннисный поединок Арагоне/Менендес-Масэйрас — Ариас/Себальос пройдет уже 30-го апреля 2022 года, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 03:30 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Арагоне/Менендес-Масэйрас на тот момент намного сильнее, нежели Ариас/Себальос.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Арагоне/Менендес-Масэйрас — Ариас/Себальос:

30-го апреля 2022 года пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Арагоне/Менендес-Масэйрас — Ариас/Себальос. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 03:30 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Ариас/Себальос, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Ариас/Себальос выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Арагоне/Менендес-Масэйрас

По непонятным причинам Арагоне/Менендес-Масэйрас в этом сезоне демонстрирует неоднозначные результаты, показывая нестабильность. В одних матчах получается одержать победу над непростым оппонентом, но уже в другом Арагоне/Менендес-Масэйрас теряется и отдает победу сопернику, значительно ниже расположенном в теннисном рейтинге. Не удивительно, что такие результаты привели к падению в рейтинге, ведь сейчас Арагоне/Менендес-Масэйрас занимает 73-е место, хотя в начале сезона это была еще 52-я позиция. На грунте Арагоне/Менендес-Масэйрас играет не лучшим образом, ведь за всю свою карьеру на данном покрытии корта не было выиграно еще ни одного трофея. Мало того, если взять прошлый сезон, то в нем на грунтовых кортах все чаще всего завершалось на ранних этапах. Да, Арагоне/Менендес-Масэйрас имеет сильную подачу с правой, и может быстро двигаться по корту, но побеждать получается только в тому случае, когда удается задавать свой ритм и демонстрировать агрессивную игру, а на грунте это не помогает.



Ариас/Себальос

На этом турнире Ариас/Себальос играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Ариас/Себальос все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Ариас/Себальос не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Ариас/Себальос уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Ариас/Себальос на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Ариас/Себальос пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

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Прогноз и ставка на матч Арагоне/Менендес-Масэйрас — Ариас/Себальос 30-го апреля 2022 года

Арагоне/Менендес-Масэйрас

На данный момент Арагоне/Менендес-Масэйрас занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Арагоне/Менендес-Масэйрас снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Арагоне/Менендес-Масэйрас не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Арагоне/Менендес-Масэйрас не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Ариас/Себальос

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Ариас/Себальос все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Ариас/Себальос сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Ариас/Себальос все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Ариас/Себальос предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Арагоне/Менендес-Масэйрас — Ариас/Себальос Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Арагоне/Менендес-Масэйрас и Ариас/Себальос. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Арагоне/Менендес-Масэйрас и Ариас/Себальос встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Арагоне/Менендес-Масэйрас и Ариас/Себальос довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Арагоне/Менендес-Масэйрас и Ариас/Себальос подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Арагоне/Менендес-Масэйрас — Ариас/Себальос: снова ждем результативной игры

Судя по количеству финалов и титулов, которые Арагоне/Менендес-Масэйрас имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Арагоне/Менендес-Масэйрас и Ариас/Себальос отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Ариас/Себальос в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Арагоне/Менендес-Масэйрас превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Ариас/Себальос сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Арагоне/Менендес-Масэйрас гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Арагоне/Менендес-Масэйрас — Ариас/Себальос. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Арагоне/Менендес-Масэйрас и Ариас/Себальос сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Арагоне/Менендес-Масэйрас, и Ариас/Себальос будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat2-549137-anastasiya-nikulshina-alena-sergeychik-prognoz-i-stavki-ot-professionala-na-tennis-29-04-22/