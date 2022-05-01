УСТ Гроулин Тайгерс — ФЕУ Тамарауз. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (01.05.22)

Прогноз УСТ Гроулин Тайгерс — ФЕУ Тамарауз (01-го мая), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч УСТ Гроулин Тайгерс — ФЕУ Тамарауз 01.05.2022

01.05.2022 в 07:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Филиппин, в котором на своей площадке местный клуб УСТ Гроулин Тайгерс примет соперника по национальному первенству ФЕУ Тамарауз.



Главный тренер баскетбольного клуба УСТ Гроулин Тайгерс каждый день уделяет упорным тренировкам, ведь 01.05.2022 хозяевам предстоит у себя дома принимать ФЕУ Тамарауз. Игра, которая начнется в 07:30 по московскому времени, не обещает быть легкой, так как статистика данного противостояния говорит в пользу гостей. Последний раз хозяевам удавалось выиграть в личной встрече уже три года назад.



УСТ Гроулин Тайгерс — ФЕУ Тамарауз. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Баскетбольный поединок УСТ Гроулин Тайгерс — ФЕУ Тамарауз состоится 01.05.2022 в рамках очень популярного турнира, а игроки появятся на поле в 07:30 по московскому времени. Каждый год команды играют между собой как минимум два матча, так что всего между ними было уже 156 встреч, в которых очевидным лидером является баскетбольный клуб УСТ Гроулин Тайгерс, выигравший 104 поединка. В этом сезоне команды еще не встречались.

УСТ Гроулин Тайгерс

В этом сезоне баскетбольный клуб УСТ Гроулин Тайгерс стал настоящим открытием, ведь прогресс хозяев сильно впечатляет. Команда находится в прекрасной форме, так что сейчас ей важно не расслабиться и не потерять концентрацию. На сегодняшний день баскетбольный клуб УСТ Гроулин Тайгерс выдает серию из шести побед, чего вообще ни разу не было в прошлом году. Но, главный тренер хочет большего, так что заставляет баскетболистов выкладываться на полную силу в каждой игре. Кроме того, в домашних матчах игроков сильно мотивируют болельщики, занимающие все места на трибунах и активно поддерживающие команду. В чемпионате баскетбольный клуб УСТ Гроулин Тайгерс идет четвертым, так что за путевку в плей-офф можно уже не переживать, так как преимущество над преследователями внушительное. Если же рассматривать только домашние матчи команды, то по ним УСТ Гроулин Тайгерс вообще лидирует в чемпионате.



ФЕУ Тамарауз

Прогресс баскетбольного клуба ФЕУ Тамарауз по сравнению с прошлым сезоном очевиден, ведь команда на данный момент пребывает в зоне плей-офф, когда в прошлом году получилось финишировать только на десятом месте. Гости выдают сбалансированную игру, причем пока у команды не было явных провалов, а сыгранный отрезок регулярного чемпионата прошел очень стабильно. Баскетбольный клуб ФЕУ Тамарауз обладает одной из самых надежных на турнире защитных линий, а игроки обороны еще и часто радуют болельщиков точными трехочковыми бросками. На выезде команда играет не хуже, чем на родной площадке, часто закрывая ключевого игрока команды противника и навязывая свой стиль игры. В последних восьми матчах баскетбольный клуб ФЕУ Тамарауз потерпел всего одно поражение, причем, оно было против лидера чемпионата, а отрыв составил только шесть очков. Лазарет гостей сейчас пуст, так что команда сыграет оптимальным составом.

«УСТ Гроулин Тайгерс» — «ФЕУ Тамарауз»: прогноз автора

Вплоть до 01.05.2022 включительно букмекерские конторы будут принимать ставки на баскетбольный поединок УСТ Гроулин Тайгерс — ФЕУ Тамарауз. А так как начало встречи в 07:30 по московскому времени, то дальше уже не получится сделать ставку. Фаворит данного противостояния слишком очевиден, ведь баскетбольный клуб УСТ Гроулин Тайгерс практически постоянно выигрывает, так как последнее поражение было уже восемь лет назад.



УСТ Гроулин Тайгерс — ФЕУ Тамарауз. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (01.05.22)

УСТ Гроулин Тайгерс

С приходом нового тренера баскетбольный клуб УСТ Гроулин Тайгерс начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

ФЕУ Тамарауз

В прошлом месяце баскетбольный клуб ФЕУ Тамарауз играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб ФЕУ Тамарауз надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч УСТ Гроулин Тайгерс — ФЕУ Тамарауз Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб УСТ Гроулин Тайгерс после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 01.05.2022 сыграет матч против БК ФЕУ Тамарауз. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 07:30 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК УСТ Гроулин Тайгерс также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

УСТ Гроулин Тайгерс — ФЕУ Тамарауз: в ожидании «трёхочковых бросков»

Прошлый матч баскетбольный клуб УСТ Гроулин Тайгерс проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб УСТ Гроулин Тайгерс позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях УСТ Гроулин Тайгерс играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба УСТ Гроулин Тайгерс сейчас нет травмированных ключевых игроков.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб ФЕУ Тамарауз входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба ФЕУ Тамарауз не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ УСТ Гроулин Тайгерс — ФЕУ Тамарауз. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба УСТ Гроулин Тайгерс уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб УСТ Гроулин Тайгерс пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба УСТ Гроулин Тайгерс составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

Три года назад у баскетбольного клуба ФЕУ Тамарауз сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб ФЕУ Тамарауз идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

http://evolvegame.ru/cat3-549888-prognozy-i-stavki-specialistov-na-match-skaut-impuls-01-05-22/