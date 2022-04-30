УСК Прага II (жен) — Сокол Нусле (жен). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (01.05.22)

Прогноз УСК Прага II (жен) — Сокол Нусле (жен) (01-го мая 2022 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч УСК Прага II (жен) — Сокол Нусле (жен) 01-го мая 2022 года

01-го мая 2022 года в 16:15 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Чехии, в котором на своей площадке местный клуб УСК Прага II (жен) примет соперника по национальному первенству Сокол Нусле (жен).



На этой неделе самым важным баскетбольным матчем станет противостояние клубов УСК Прага II (жен) и Сокол Нусле (жен). Оно пройдет 01-го мая 2022 года, так что можно не сомневаться, что в 16:15 по Москве все поклонники данной игры будут внимательно следить за поединком. Очень редко бывает, чтобы в противостоянии данных команд была победа с большим отрывом, ведь зачастую все решают несколько очков.



УСК Прага II (жен) — Сокол Нусле (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На 01-го мая 2022 года в букмекерских конторах появились новые события, так что в линии можно найти баскетбольный матч УСК Прага II (жен) — Сокол Нусле (жен). Прием предматчевых ставок на данную игру будет осуществляться вплоть до 16:15 по московскому времени. А уже после начала матча букмекеры начнут принимать ставки в режиме реального времени. Уже два года команды между собой не играли, а в последних десяти матчах лидирует баскетбольный клуб УСК Прага II (жен), одержав семь побед.

УСК Прага II (жен)

Можно смело говорить, что сейчас баскетбольный клуб УСК Прага II (жен) переживает очередной кризис, так как удалось одержать лишь две победы в последних восьми встречах. А так как в последнем туре команда вообще проиграла аутсайдеру с разницей в двенадцать очков, то главному тренеру необходимо что-то срочно менять, пока руководство не поменяло его самого. Зону плей-офф хозяева покинули в прошлом туре, так что нужно срочно туда возвращаться, а нынешняя игра баскетбольного клуба УСК Прага II (жен) больше располагает к тому, что команда будет лишь отдаляться от восьмой строчки. В обороне хозяев нет слаженных действий, ведь не раз уже возникали ситуации, когда все игроки убегали на чужую половину и забывали о защите собственного кольца. В родных стенах УСК Прага II (жен) еще показывает какую-то стабильность, а на выезде действует полностью расхлябанная команда.



Сокол Нусле (жен)

В межсезонье руководство баскетбольного клуба Сокол Нусле (жен) потратило на трансферы более ста миллионов долларов, но большинство новичков до сих пор не могут продемонстрировать ожидаемого уровня. Да, приглашение нового тренера, который является очень опытным специалистом, принесло свои плоды, ведь команда заиграла лучше. Но, все же в турнире гости не лидируют, а просто находятся среди восьмерки сильнейших. С нынешним наставником баскетбольный клуб Сокол Нусле (жен) сильнее заиграл в нападении, так как игроки начали действовать более разнопланово, а также во время атаки к чужому кольцу бегут абсолютно все баскетболисты, пребывающие на площадке. Иногда это позволяет сопернику провести успешную контратаку, но так как гости демонстрируют великолепную реализацию собственных моментов, то легко получается за счет собственных очков перекрыть удачные броски команды противника. Баскетбольный клуб Сокол Нусле (жен) не имеет кадровых проблем в преддверии данной игры.

Прогноз на матч УСК Прага II (жен) — Сокол Нусле (жен)

На 01-го мая 2022 года в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать УСК Прага II (жен) — Сокол Нусле (жен). По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 16:15 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб УСК Прага II (жен) дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Сокол Нусле (жен) удалось одержать победу у себя дома.



УСК Прага II (жен) — Сокол Нусле (жен). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (01.05.22)

УСК Прага II (жен)

В этом сезоне баскетбольный клуб УСК Прага II (жен) и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб УСК Прага II (жен) играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Сокол Нусле (жен)

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Сокол Нусле (жен) становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Сокол Нусле (жен) уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Сокол Нусле (жен) сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч УСК Прага II (жен) — Сокол Нусле (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб УСК Прага II (жен) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 01-го мая 2022 года сыграет матч против БК Сокол Нусле (жен). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 16:15 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК УСК Прага II (жен) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

УСК Прага II (жен) — Сокол Нусле (жен): гости способны удивить фаворита

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб УСК Прага II (жен) провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба УСК Прага II (жен) показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба УСК Прага II (жен) и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Сокол Нусле (жен) сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Сокол Нусле (жен) выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Сокол Нусле (жен) показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Сокол Нусле (жен) не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ УСК Прага II (жен) — Сокол Нусле (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба УСК Прага II (жен) уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб УСК Прага II (жен) пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба УСК Прага II (жен) составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Сокол Нусле (жен) не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Сокол Нусле (жен) уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Сокол Нусле (жен) очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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