Чикаго Буллз (panteraxball) — Нью-Орлеан Пеликанс (Andrik): снова ждем результативной игры

Прогноз Чикаго Буллз (panteraxball) — Нью-Орлеан Пеликанс (Andrik) (02-го мая 2022 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Чикаго Буллз (panteraxball) — Нью-Орлеан Пеликанс (Andrik) 02 мая

02 мая в 10:10 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Чикаго Буллз (panteraxball) примет соперника по национальному первенству Нью-Орлеан Пеликанс (Andrik).



В 10:10 по МСК во всем мире любители баскетбола будут следить за встречей Чикаго Буллз (panteraxball) – Нью-Орлеан Пеликанс (Andrik), где сойдутся одни из самых сильных команд этого турнира. До матча осталось всего несколько дней, так как он запланирован на 02 мая, так что время на подготовку еще есть. В прошлом сезоне команды обменялись победами, а в этом уже соперники однажды встречались, и тогда со счетом 95-89 выиграли баскетболисты клуба Нью-Орлеан Пеликанс (Andrik).



Чикаго Буллз (panteraxball) — Нью-Орлеан Пеликанс (Andrik). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 10:10 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Чикаго Буллз (panteraxball) и Нью-Орлеан Пеликанс (Andrik). Организаторы турнира собираются провести данную игру 02 мая. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Нью-Орлеан Пеликанс (Andrik). Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Чикаго Буллз (panteraxball), выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Чикаго Буллз (panteraxball)

В этом сезоне баскетбольный клуб Чикаго Буллз (panteraxball) уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Чикаго Буллз (panteraxball) одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Чикаго Буллз (panteraxball) лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Чикаго Буллз (panteraxball) нет более травмированных игроков основы.



Нью-Орлеан Пеликанс (Andrik)

Прогресс баскетбольного клуба Нью-Орлеан Пеликанс (Andrik) по сравнению с прошлым сезоном очевиден, ведь команда на данный момент пребывает в зоне плей-офф, когда в прошлом году получилось финишировать только на десятом месте. Гости выдают сбалансированную игру, причем пока у команды не было явных провалов, а сыгранный отрезок регулярного чемпионата прошел очень стабильно. Баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (Andrik) обладает одной из самых надежных на турнире защитных линий, а игроки обороны еще и часто радуют болельщиков точными трехочковыми бросками. На выезде команда играет не хуже, чем на родной площадке, часто закрывая ключевого игрока команды противника и навязывая свой стиль игры. В последних восьми матчах баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (Andrik) потерпел всего одно поражение, причем, оно было против лидера чемпионата, а отрыв составил только шесть очков. Лазарет гостей сейчас пуст, так что команда сыграет оптимальным составом.

Прогноз на матч

Новый тур баскетбольного турнира начнет поединок Чикаго Буллз (panteraxball) — Нью-Орлеан Пеликанс (Andrik), который организаторы собираются провести 02 мая. По московскому времени начало данной игры будет в 10:10. Команды отлично знают друг друга, ведь каждый год проводят как минимум две встречи между собой. В этом сезоне они еще не встречались, а в прошлом дважды сильнее был баскетбольный клуб Чикаго Буллз (panteraxball).



Чикаго Буллз (panteraxball) — Нью-Орлеан Пеликанс (Andrik) (02 мая), ставки и коэффициенты

Чикаго Буллз (panteraxball)

В последние годы Чикаго Буллз (panteraxball) является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Чикаго Буллз (panteraxball) еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Нью-Орлеан Пеликанс (Andrik)

В прошлом матче баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (Andrik) потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (Andrik) и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Нью-Орлеан Пеликанс (Andrik) находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Чикаго Буллз (panteraxball) — Нью-Орлеан Пеликанс (Andrik) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Чикаго Буллз (panteraxball) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 02 мая сыграет матч против БК Нью-Орлеан Пеликанс (Andrik). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 10:10 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Чикаго Буллз (panteraxball) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Чикаго Буллз (panteraxball) — Нью-Орлеан Пеликанс (Andrik): снова ждем результативной игры

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Чикаго Буллз (panteraxball) провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Чикаго Буллз (panteraxball) показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Чикаго Буллз (panteraxball) и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (Andrik) полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (Andrik) может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (Andrik) выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Чикаго Буллз (panteraxball) — Нью-Орлеан Пеликанс (Andrik). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Чикаго Буллз (panteraxball) лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Чикаго Буллз (panteraxball) гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Чикаго Буллз (panteraxball) все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

Три года назад у баскетбольного клуба Нью-Орлеан Пеликанс (Andrik) сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (Andrik) идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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