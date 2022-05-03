Рахимбек Ибрахимов — Камолиддин Хикматов. Прогноз, ставки на матч(04.05.22)

Прогноз Рахимбек Ибрахимов — Камолиддин Хикматов (04-го мая), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Рахимбек Ибрахимов — Камолиддин Хикматов 04-го мая 2022 года

04-го мая 2022 года в 07:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Мастерс, в котором на корт выйдут Рахимбек Ибрахимов , а противостоять в этом поединке будет Камолиддин Хикматов.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 04-го мая 2022 года, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Рахимбек Ибрахимов — Камолиддин Хикматов. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 07:30 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Рахимбек Ибрахимов, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Рахимбек Ибрахимов — Камолиддин Хикматов:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 04-го мая 2022 года откроет его противостояние Рахимбек Ибрахимов — Камолиддин Хикматов. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 07:30 по МСК, то есть до начала игры. Рахимбек Ибрахимов и Камолиддин Хикматов отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Камолиддин Хикматов может гордиться семью победами, а вот Рахимбек Ибрахимов имеет только пять выигранных встреч.

Рахимбек Ибрахимов

В большинстве своих выигранных поединков Рахимбек Ибрахимов берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Рахимбек Ибрахимов с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Рахимбек Ибрахимов сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Рахимбек Ибрахимов также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Камолиддин Хикматов

Камолиддин Хикматов имеет слишком вспыльчивый характер, который и не позволяет стабильно действовать на корте. В этом матче снова придется дать волю своим эмоциям, так как оппонент предстоит серьезный, еще и лучше работающий ногами. Но, зато Камолиддин Хикматов уверенно действует на задней линии, так что показывает хороший уровень при обмене ударами. Играть в зале на жестком покрытии Камолиддин Хикматов умеет, ведь если брать прошлый сезон, то в нем было таких семь поединков, из которых шесть завершились победами. Камолиддин Хикматов обладает мощной подачей, и хоть и не отличается быстротой на корте, но зато демонстрирует постоянную вариативность ударов, так что крайне сложно предугадать направление полета мяча. С мотивацией Камолиддин Хикматов проблем не имеет, ведь хоть турнир и не очень значительный, но на нем необходимо пройти как можно дальше, чтобы не лишиться рейтинговых очков.

Рахимбек Ибрахимов — Камолиддин Хикматов. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Рахимбек Ибрахимов и Камолиддин Хикматов впервые будут встречаться между собой. Если Рахимбек Ибрахимов уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Камолиддин Хикматов пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Рахимбек Ибрахимов демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Рахимбек Ибрахимов – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Рахимбек Ибрахимов — Камолиддин Хикматов. Прогноз, ставки на матч(04.05.22)

Рахимбек Ибрахимов

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Рахимбек Ибрахимов, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Рахимбек Ибрахимов уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Рахимбек Ибрахимов старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Рахимбек Ибрахимов, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Рахимбек Ибрахимов не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Рахимбек Ибрахимов все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Рахимбек Ибрахимов точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Камолиддин Хикматов

Несмотря на свой молодой возраст, Камолиддин Хикматов демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Камолиддин Хикматов уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Камолиддин Хикматов станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Камолиддин Хикматов, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Камолиддин Хикматов умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Камолиддин Хикматов имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Рахимбек Ибрахимов — Камолиддин Хикматов Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Рахимбек Ибрахимов и Камолиддин Хикматов аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Рахимбек Ибрахимов и Камолиддин Хикматов обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Рахимбек Ибрахимов и Камолиддин Хикматов постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Рахимбек Ибрахимов — Камолиддин Хикматов: в ожидании «эйсов»

Судя по количеству финалов и титулов, которые Рахимбек Ибрахимов имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Рахимбек Ибрахимов и Камолиддин Хикматов отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Камолиддин Хикматов в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Рахимбек Ибрахимов превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Камолиддин Хикматов сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Рахимбек Ибрахимов гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Рахимбек Ибрахимов — Камолиддин Хикматов. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Рахимбек Ибрахимов и Камолиддин Хикматов.



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