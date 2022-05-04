Давид Гоффин — Ботик Ван Де Зандшульп: погода помешает показать хороший теннис

Прогноз Давид Гоффин — Ботик Ван Де Зандшульп (04-го мая 2022 года), ставки и коэффициенты

Давид Гоффин — Ботик Ван Де Зандшульп (04-го мая 2022 года), ставки и коэффициенты

04-го мая 2022 года в 19:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ATP, в котором на корт выйдут Давид Гоффин , а противостоять в этом поединке будет Ботик Ван Де Зандшульп.



Судья теннисного матча Давид Гоффин — Ботик Ван Де Зандшульп должен дать знак о старте игры в 19:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 04-го мая 2022 года, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Давид Гоффин и Ботик Ван Де Зандшульп более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Давид Гоффин имеет четыре победы, то Ботик Ван Де Зандшульп может похвастаться лишь двумя победами.



Давид Гоффин — Ботик Ван Де Зандшульп. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 04-го мая 2022 года откроет его противостояние Давид Гоффин — Ботик Ван Де Зандшульп. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 19:00 по МСК, то есть до начала игры. Давид Гоффин и Ботик Ван Де Зандшульп отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Ботик Ван Де Зандшульп может гордиться семью победами, а вот Давид Гоффин имеет только пять выигранных встреч.

Давид Гоффин

Давид Гоффин отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Давид Гоффин проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Давид Гоффин проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Давид Гоффин играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Давид Гоффин больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Ботик Ван Де Зандшульп

Нынешняя форма, которую демонстрирует Ботик Ван Де Зандшульп еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Ботик Ван Де Зандшульп постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Ботик Ван Де Зандшульп пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Ботик Ван Де Зандшульп не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Ботик Ван Де Зандшульп не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Прогноз на матч

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Давид Гоффин и Ботик Ван Де Зандшульп являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Прогноз и ставка на матч Давид Гоффин — Ботик Ван Де Зандшульп 04-го мая 2022 года

Давид Гоффин

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Давид Гоффин, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Давид Гоффин уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Давид Гоффин старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Давид Гоффин, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Давид Гоффин не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Давид Гоффин все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Давид Гоффин точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Ботик Ван Де Зандшульп

Этот сезон Ботик Ван Де Зандшульп проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Ботик Ван Де Зандшульп снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Ботик Ван Де Зандшульп слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Ботик Ван Де Зандшульп допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Давид Гоффин — Ботик Ван Де Зандшульп Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Давид Гоффин и Ботик Ван Де Зандшульп, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Давид Гоффин и Ботик Ван Де Зандшульп играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Давид Гоффин, и Ботик Ван Де Зандшульп неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Давид Гоффин — Ботик Ван Де Зандшульп: погода помешает показать хороший теннис

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Давид Гоффин и Ботик Ван Де Зандшульп из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Ботик Ван Де Зандшульп относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Ботик Ван Де Зандшульп проводит второй или третий матч. А вот Давид Гоффин как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Давид Гоффин, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Давид Гоффин без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Давид Гоффин вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Давид Гоффин — Ботик Ван Де Зандшульп. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Давид Гоффин и Ботик Ван Де Зандшульп букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Давид Гоффин и Ботик Ван Де Зандшульп проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat3-540603-shanel-van-nguyen-aleksandra-ignatik-prognoz-i-stavki-ot-specialista-na-tennis-04-05-22/