Даниэль Дутра Да Сильва — Сантьяго Фа Родригес Таверна. Прогноз, ставки на матч(05.05.22)

Прогноз Даниэль Дутра Да Сильва — Сантьяго Фа Родригес Таверна (05 мая), ставки и коэффициенты

Даниэль Дутра Да Сильва — Сантьяго Фа Родригес Таверна (05 мая), ставки и коэффициенты

05 мая в 16:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Даниэль Дутра Да Сильва , а противостоять в этом поединке будет Сантьяго Фа Родригес Таверна.



Так как Даниэль Дутра Да Сильва в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Сантьяго Фа Родригес Таверна, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 05 мая. Но, доказать обратное Даниэль Дутра Да Сильва все же сможет в 16:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Даниэль Дутра Да Сильва — Сантьяго Фа Родригес Таверна. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Даниэль Дутра Да Сильва имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 05 мая нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Сантьяго Фа Родригес Таверна. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 16:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Даниэль Дутра Да Сильва имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Даниэль Дутра Да Сильва

По непонятным причинам Даниэль Дутра Да Сильва в этом сезоне демонстрирует неоднозначные результаты, показывая нестабильность. В одних матчах получается одержать победу над непростым оппонентом, но уже в другом Даниэль Дутра Да Сильва теряется и отдает победу сопернику, значительно ниже расположенном в теннисном рейтинге. Не удивительно, что такие результаты привели к падению в рейтинге, ведь сейчас Даниэль Дутра Да Сильва занимает 73-е место, хотя в начале сезона это была еще 52-я позиция. На грунте Даниэль Дутра Да Сильва играет не лучшим образом, ведь за всю свою карьеру на данном покрытии корта не было выиграно еще ни одного трофея. Мало того, если взять прошлый сезон, то в нем на грунтовых кортах все чаще всего завершалось на ранних этапах. Да, Даниэль Дутра Да Сильва имеет сильную подачу с правой, и может быстро двигаться по корту, но побеждать получается только в тому случае, когда удается задавать свой ритм и демонстрировать агрессивную игру, а на грунте это не помогает.



Сантьяго Фа Родригес Таверна

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Сантьяго Фа Родригес Тавернав шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Сантьяго Фа Родригес Таверна играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Сантьяго Фа Родригес Таверна держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Сантьяго Фа Родригес Таверна демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Сантьяго Фа Родригес Таверна находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Даниэль Дутра Да Сильва — Сантьяго Фа Родригес Таверна. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Даниэль Дутра Да Сильва и Сантьяго Фа Родригес Таверна. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Даниэль Дутра Да Сильва и Сантьяго Фа Родригес Таверна продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Даниэль Дутра Да Сильва — Сантьяго Фа Родригес Таверна. Прогноз, ставки на матч(05.05.22)

Даниэль Дутра Да Сильва

На этом турнире именно Даниэль Дутра Да Сильва может похвастаться самой сильной подачей, но она совершенно не отличается вариативностью, ведь данный представитель большого тенниса всегда действует в одном и том же стиле, что отлично знают уже все оппоненты. Да, Даниэль Дутра Да Сильва отлично бьет обеими сторонами ракетки, но все же иногда допускает ошибки на приеме, а также не может продемонстрировать уверенную игру возле сетки. Пока Даниэль Дутра Да Сильва еще не может похвастаться высокой техничностью, так что побеждать получается лишь за счет хорошей физической формы, силы и высокой скорости. Так что, пусть и получилось на этом турнире зайти так далеко, но это в первую очередь связано со слабым уровнем оппонентов, а дальше будет намного сложнее. Если Даниэль Дутра Да Сильва не сможет навязать свою игру и не получится начать матч с мощного атакующего напора, то с обороной все намного сложнее. К тому же, еще ни разу не было такого, чтобы получалось переломать ход поединка.

Сантьяго Фа Родригес Таверна

На этом турнире Сантьяго Фа Родригес Таверна играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Сантьяго Фа Родригес Таверна какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Сантьяго Фа Родригес Таверна уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Сантьяго Фа Родригес Таверна много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Сантьяго Фа Родригес Таверна сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Сантьяго Фа Родригес Таверна не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Даниэль Дутра Да Сильва — Сантьяго Фа Родригес Таверна Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Даниэль Дутра Да Сильва и Сантьяго Фа Родригес Таверна начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Даниэль Дутра Да Сильва и Сантьяго Фа Родригес Таверна показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Даниэль Дутра Да Сильва и Сантьяго Фа Родригес Таверна провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Даниэль Дутра Да Сильва и Сантьяго Фа Родригес Таверна действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Даниэль Дутра Да Сильва — Сантьяго Фа Родригес Таверна: погода помешает показать хороший теннис

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Даниэль Дутра Да Сильва и Сантьяго Фа Родригес Таверна, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Даниэль Дутра Да Сильва и Сантьяго Фа Родригес Таверна уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Даниэль Дутра Да Сильва — Сантьяго Фа Родригес Таверна. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Даниэль Дутра Да Сильва и Сантьяго Фа Родригес Таверна сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Даниэль Дутра Да Сильва, и Сантьяго Фа Родригес Таверна будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat4-551724-prognoz-na-match-neshvill-saundz-norfolk-tayds-05-05-22/