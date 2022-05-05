Инуэ/Фонтенел — Ма/Окуно. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (05.05.22)

Прогноз Инуэ/Фонтенел — Ма/Окуно (05-го мая 2022 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Инуэ/Фонтенел — Ма/Окуно 05-го мая

05-го мая в 20:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Инуэ/Фонтенел , а противостоять в этом поединке будет Ма/Окуно.



Инуэ/Фонтенел сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 05-го мая придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Ма/Окуно. По Москве данный поединок начнется в 20:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Ма/Окуно, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



Инуэ/Фонтенел — Ма/Окуно. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Инуэ/Фонтенел имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 05-го мая нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Ма/Окуно. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 20:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Инуэ/Фонтенел имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Инуэ/Фонтенел

На данный момент Инуэ/Фонтенел является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Инуэ/Фонтенел однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Инуэ/Фонтенел демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Инуэ/Фонтенел хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Инуэ/Фонтенел часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Ма/Окуно

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Ма/Окуно теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Ма/Окуно имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Ма/Окуно испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Ма/Окуно выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Ма/Окуно занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Инуэ/Фонтенел и Ма/Окуно. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Инуэ/Фонтенел и Ма/Окуно должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Инуэ/Фонтенел — Ма/Окуно. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (05.05.22)

Инуэ/Фонтенел

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Инуэ/Фонтенел, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Инуэ/Фонтенел уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Инуэ/Фонтенел старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Инуэ/Фонтенел, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Инуэ/Фонтенел не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Инуэ/Фонтенел все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Инуэ/Фонтенел точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Ма/Окуно

Ма/Окуно лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Ма/Окуно играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Ма/Окуно начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Ма/Окуно выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Ма/Окуно сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Инуэ/Фонтенел — Ма/Окуно Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Инуэ/Фонтенел и Ма/Окуно начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Инуэ/Фонтенел и Ма/Окуно показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Инуэ/Фонтенел и Ма/Окуно провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Инуэ/Фонтенел и Ма/Окуно действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Инуэ/Фонтенел — Ма/Окуно: снова ждем результативной игры

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Инуэ/Фонтенел и Ма/Окуно из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Ма/Окуно относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Ма/Окуно проводит второй или третий матч. А вот Инуэ/Фонтенел как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Инуэ/Фонтенел, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Инуэ/Фонтенел без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Инуэ/Фонтенел вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Инуэ/Фонтенел — Ма/Окуно. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Инуэ/Фонтенел и Ма/Окуно букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Инуэ/Фонтенел и Ма/Окуно проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat4-551764-boston-red-soks-los-andzheles-endzhels-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-mlb-05-05-22/