Прогноз Федерико Гайо — Лоренцо Джустино (06 мая), ставки и коэффициенты

Федерико Гайо — Лоренцо Джустино. Прогноз, ставки на матч. Челленджер (06.05.22)

06 мая в 09:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Федерико Гайо , а противостоять в этом поединке будет Лоренцо Джустино.



В 09:30 по Москве Федерико Гайо и Лоренцо Джустино выйдут на теннисный корт, чтобы продемонстрировать все свое мастерство и определить, кто же пройдет дальше в данном турнире, а кому придется паковать чемоданы домой. Матча ждать осталось недолго, ведь согласно календарю Мастерса, он пройдет 06 мая. Единственный раз Федерико Гайо и Лоренцо Джустино встречались на корте три года назад, и тогда пришлось играть пять сетов, для того, чтобы определить победителя. Благодаря той победе Федерико Гайо сейчас считается фаворитом.



Федерико Гайо — Лоренцо Джустино. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 06 мая откроет его противостояние Федерико Гайо — Лоренцо Джустино. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 09:30 по МСК, то есть до начала игры. Федерико Гайо и Лоренцо Джустино отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Лоренцо Джустино может гордиться семью победами, а вот Федерико Гайо имеет только пять выигранных встреч.

Федерико Гайо

Федерико Гайо отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Федерико Гайо проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Федерико Гайо проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Федерико Гайо играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Федерико Гайо больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Лоренцо Джустино

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Лоренцо Джустино имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Лоренцо Джустино демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Лоренцо Джустино не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Лоренцо Джустино не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

Челленджер, Федерико Гайо — Лоренцо Джустино

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Федерико Гайо и Лоренцо Джустино впервые будут встречаться между собой. Если Федерико Гайо уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Лоренцо Джустино пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Федерико Гайо демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Федерико Гайо – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Федерико Гайо — Лоренцо Джустино. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (06.05.22)

Федерико Гайо

В этом сезоне Федерико Гайо демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Федерико Гайо уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Федерико Гайо любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Федерико Гайо часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Федерико Гайо умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Лоренцо Джустино

Выступать в зале Лоренцо Джустино не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Лоренцо Джустино старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Лоренцо Джустино принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Лоренцо Джустино демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Лоренцо Джустино даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Лоренцо Джустино хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Федерико Гайо — Лоренцо Джустино Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Федерико Гайо и Лоренцо Джустино. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Федерико Гайо — Лоренцо Джустино: в ожидании «эйсов»

Федерико Гайо и Лоренцо Джустино которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Федерико Гайо имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Лоренцо Джустино хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Федерико Гайо. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Лоренцо Джустино умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Федерико Гайо довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Лоренцо Джустино вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Федерико Гайо.

СЕГОДНЯ МАТЧ Федерико Гайо — Лоренцо Джустино. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Федерико Гайо и Лоренцо Джустино, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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