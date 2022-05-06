Вулканы Ванкувера — Сокал Могулс: гости способны удивить фаворита

Прогноз Вулканы Ванкувера — Сокал Могулс (07-го мая), ставки и коэффициенты

Вулканы Ванкувера — Сокал Могулс (07-го мая 2022 года), ставки и коэффициенты

07-го мая 2022 года в 05:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат США, в котором на своей площадке местный клуб Вулканы Ванкувера примет соперника по национальному первенству Сокал Могулс.



В 05:30 по МСК во всем мире любители баскетбола будут следить за встречей Вулканы Ванкувера – Сокал Могулс, где сойдутся одни из самых сильных команд этого турнира. До матча осталось всего несколько дней, так как он запланирован на 07-го мая 2022 года, так что время на подготовку еще есть. В прошлом сезоне команды обменялись победами, а в этом уже соперники однажды встречались, и тогда со счетом 95-89 выиграли баскетболисты клуба Сокал Могулс.



Вулканы Ванкувера — Сокал Могулс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Вулканы Ванкувера проводит на своей площадке, и 07-го мая 2022 года хозяевам предстоит матч против игроков клуба Сокал Могулс. В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 05:30 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Вулканы Ванкувера, а один раз сильнее были игроки БК Сокал Могулс.

Вулканы Ванкувера

В этом сезоне баскетбольный клуб Вулканы Ванкувера уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Вулканы Ванкувера одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Вулканы Ванкувера лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Вулканы Ванкувера нет более травмированных игроков основы.



Сокал Могулс

Прогресс баскетбольного клуба Сокал Могулс по сравнению с прошлым сезоном очевиден, ведь команда на данный момент пребывает в зоне плей-офф, когда в прошлом году получилось финишировать только на десятом месте. Гости выдают сбалансированную игру, причем пока у команды не было явных провалов, а сыгранный отрезок регулярного чемпионата прошел очень стабильно. Баскетбольный клуб Сокал Могулс обладает одной из самых надежных на турнире защитных линий, а игроки обороны еще и часто радуют болельщиков точными трехочковыми бросками. На выезде команда играет не хуже, чем на родной площадке, часто закрывая ключевого игрока команды противника и навязывая свой стиль игры. В последних восьми матчах баскетбольный клуб Сокал Могулс потерпел всего одно поражение, причем, оно было против лидера чемпионата, а отрыв составил только шесть очков. Лазарет гостей сейчас пуст, так что команда сыграет оптимальным составом.

Чемпионат США, Вулканы Ванкувера — Сокал Могулс

Поклонники баскетбола с нетерпением ожидают матча Вулканы Ванкувера — Сокал Могулс, запланированного на 07-го мая 2022 года. На площадке игроки обеих команд появятся в 05:30 по МСК. В каждой встрече данных соперников счет зашкаливает, ведь Вулканы Ванкувера и Сокал Могулс предпочитают атакующую игру, забрасывая мяч очень часто в кольцо. Что же касается лидера в данном противостоянии, то больше побед у баскетбольного клуба Вулканы Ванкувера.



Прогноз и ставка на матч Вулканы Ванкувера — Сокал Могулс 07-го мая 2022 года

Вулканы Ванкувера

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Вулканы Ванкувера наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Вулканы Ванкувера сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Вулканы Ванкувера всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Вулканы Ванкувера бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Сокал Могулс

В прошлом матче баскетбольный клуб Сокал Могулс потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Сокал Могулс и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Сокал Могулс находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Вулканы Ванкувера — Сокал Могулс Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Вулканы Ванкувера после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 07-го мая 2022 года сыграет матч против БК Сокал Могулс. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 05:30 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Вулканы Ванкувера также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Вулканы Ванкувера — Сокал Могулс: гости способны удивить фаворита

В этом сезоне у баскетбольного клуба Вулканы Ванкувера подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Вулканы Ванкувера и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Вулканы Ванкувера еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Вулканы Ванкувера сыграет в конкретном матче.

Недавно у баскетбольного клуба Сокал Могулс был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Сокал Могулс выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Сокал Могулс немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Вулканы Ванкувера — Сокал Могулс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Вулканы Ванкувера уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Вулканы Ванкувера пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Вулканы Ванкувера составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

В последнее время баскетбольный клуб Сокал Могулс испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Сокал Могулс хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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