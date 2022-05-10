Колома-Хек/Маут — Леонарди/Моленкамп: порядок побьёт класс

Прогноз Колома-Хек/Маут — Леонарди/Моленкамп (10-го мая 2022 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Колома-Хек/Маут — Леонарди/Моленкамп 10-го мая

10-го мая в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Колома-Хек/Маут , а противостоять в этом поединке будет Леонарди/Моленкамп.



Так как теннисный поединок Колома-Хек/Маут — Леонарди/Моленкамп пройдет уже 10-го мая, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 14:00 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Колома-Хек/Маут на тот момент намного сильнее, нежели Леонарди/Моленкамп.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Колома-Хек/Маут — Леонарди/Моленкамп:

До 10-го мая осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Колома-Хек/Маут — Леонарди/Моленкамп вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Колома-Хек/Маут и Леонарди/Моленкамп не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 14:00 по МСК.

Колома-Хек/Маут

В этом сезоне Колома-Хек/Маут демонстрирует самую лучшую форму за всю свою карьеру. Сильная игра была продемонстрирована на первом турнире, после чего на Мастерсе удалось дойти до полуфинала, несмотря на то, что старт был еще в квалификации. На этом турнире Колома-Хек/Маут снова показывает мощную игру и легко справляется с теми оппонентами, которые попадаются по жеребьевке. Не удивительно, что сейчас Колома-Хек/Маут является одним из фаворитов, несмотря на занимаемое в мировом теннисном рейтинге лишь 98-е место. Начало карьеры было как раз на траве, так что данного покрытия Колома-Хек/Маут не боится и может продемонстрировать, как умение обороняться, так и похвастаться выносливостью, стабильно играя на протяжении пяти сетов. Пока все матчи были выиграны досрочно, так что Колома-Хек/Маут еще и экономит силы, что может сыграть важную роль в данном матче, если он еще не будет выигран заранее.



Леонарди/Моленкамп

На этом турнире Леонарди/Моленкамп играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Леонарди/Моленкамп все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Леонарди/Моленкамп не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Леонарди/Моленкамп уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Леонарди/Моленкамп на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Леонарди/Моленкамп пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз на матч

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Колома-Хек/Маут и Леонарди/Моленкамп. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Колома-Хек/Маут и Леонарди/Моленкамп должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Колома-Хек/Маут — Леонарди/Моленкамп (10-го мая), ставки и коэффициенты

Колома-Хек/Маут

Несмотря на внушительный возраст, Колома-Хек/Маут демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Колома-Хек/Маут гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Колома-Хек/Маут обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Колома-Хек/Маут снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Колома-Хек/Маут может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Леонарди/Моленкамп

В этом сезоне Леонарди/Моленкамп действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Леонарди/Моленкамп обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Леонарди/Моленкамп не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Леонарди/Моленкамп не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Леонарди/Моленкамп имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Колома-Хек/Маут — Леонарди/Моленкамп Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Колома-Хек/Маут и Леонарди/Моленкамп начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Колома-Хек/Маут и Леонарди/Моленкамп показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Колома-Хек/Маут и Леонарди/Моленкамп провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Колома-Хек/Маут и Леонарди/Моленкамп действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Колома-Хек/Маут — Леонарди/Моленкамп: порядок побьёт класс

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Колома-Хек/Маут и Леонарди/Моленкамп из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Леонарди/Моленкамп относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Леонарди/Моленкамп проводит второй или третий матч. А вот Колома-Хек/Маут как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Колома-Хек/Маут, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Колома-Хек/Маут без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Колома-Хек/Маут вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Колома-Хек/Маут — Леонарди/Моленкамп. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Колома-Хек/Маут и Леонарди/Моленкамп букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Колома-Хек/Маут и Леонарди/Моленкамп проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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