Прогноз Стромкуист/Тараба Уоллберг — Йоханссон/Остлунд (11 мая), ставки и коэффициенты

Стромкуист/Тараба Уоллберг — Йоханссон/Остлунд. Прогноз, ставки на матч. ITF (11.05.22)

11-го мая 2022 года в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Стромкуист/Тараба Уоллберг , а противостоять в этом поединке будет Йоханссон/Остлунд.



Судья теннисного матча Стромкуист/Тараба Уоллберг — Йоханссон/Остлунд должен дать знак о старте игры в 14:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 11-го мая 2022 года, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Стромкуист/Тараба Уоллберг и Йоханссон/Остлунд более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Стромкуист/Тараба Уоллберг имеет четыре победы, то Йоханссон/Остлунд может похвастаться лишь двумя победами.



Стромкуист/Тараба Уоллберг — Йоханссон/Остлунд. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 11-го мая 2022 года осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Стромкуист/Тараба Уоллберг — Йоханссон/Остлунд вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Стромкуист/Тараба Уоллберг и Йоханссон/Остлунд не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 14:00 по МСК.

Стромкуист/Тараба Уоллберг

В этом сезоне Стромкуист/Тараба Уоллберг показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Стромкуист/Тараба Уоллберг играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Стромкуист/Тараба Уоллберг умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Стромкуист/Тараба Уоллберг и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Стромкуист/Тараба Уоллберг будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Стромкуист/Тараба Уоллберг чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Йоханссон/Остлунд

Во взрослом туре Йоханссон/Остлунд проводить лишь второй полноценный сезон, так что пока никто не ожидает больших свершений. Да, среди юниоров даже получалось выходить на третье место в рейтинге, но профессиональный теннис это совершенно иной уровень, так что для хорошего выступления еще необходимо набраться опыта. В прошлом сезоне удалось пробиться в основною сетку всех турниров серии Большого Шлема, что для дебютантов уже является хорошим достижением. В этом сезоне Йоханссон/Остлунд пока также лишь проходит квалификационные этапы, но зайти дальше не получается, так как здесь уже совершенно другой уровень игроков. Йоханссон/Остлунд предпочитает силовой теннис, но он подходит лишь в случае со слабыми или равными оппонентами, а представителей первой сотни мирового рейтинга на одной силе пройти очень сложно. Тем более, что Йоханссон/Остлунд еще имеет проблемы с приемом, не всегда закрывает заднюю линию, а также играет в основном лишь на грунтовых кортах.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Стромкуист/Тараба Уоллберг и Йоханссон/Остлунд являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Стромкуист/Тараба Уоллберг — Йоханссон/Остлунд (11-го мая 2022 года), ставки и коэффициенты

Стромкуист/Тараба Уоллберг

Несмотря на внушительный возраст, Стромкуист/Тараба Уоллберг демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Стромкуист/Тараба Уоллберг гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Стромкуист/Тараба Уоллберг обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Стромкуист/Тараба Уоллберг снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Стромкуист/Тараба Уоллберг может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Йоханссон/Остлунд

На этом турнире Йоханссон/Остлунд играет второй раз. Прошлогодний розыгрыш был пропущен из-за травмы плеча, а в позапрошлом году получилось дойти до полуфинала. Так что, на этот раз Йоханссон/Остлунд надеется снова продемонстрировать хорошие результаты и пройти как можно дальше. После травмы получилось очень быстро восстановиться, так что если прошлый сезон начинался на 27-м месте в рейтинге, то завершался уже на пятнадцатом. В этом году Йоханссон/Остлунд находится в еще лучшей форме, так что не будет удивительно, если получится ворваться в десятку лучших мастеров большого тенниса. Жесткое покрытие Йоханссон/Остлунд считает своим профильным, так как любит играть на большой скорости, используя силовой агрессивный теннис. В прошлом сезоне большинство матчей прошло на харде, причем поражения были лишь в трех. В этом сезоне на харде было сыграно шесть поединков, и все они были выиграны. Пока не ясно, как обстоят дела с выносливостью, но в последних матчах не пришлось много тратить сил, так как удалось одержать победы уже после двух партий.

Сегодня матч Стромкуист/Тараба Уоллберг — Йоханссон/Остлунд Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Стромкуист/Тараба Уоллберг и Йоханссон/Остлунд. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Стромкуист/Тараба Уоллберг и Йоханссон/Остлунд встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Стромкуист/Тараба Уоллберг и Йоханссон/Остлунд довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Стромкуист/Тараба Уоллберг и Йоханссон/Остлунд подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Стромкуист/Тараба Уоллберг — Йоханссон/Остлунд: снова ждем результативной игры

Судя по количеству финалов и титулов, которые Стромкуист/Тараба Уоллберг имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Стромкуист/Тараба Уоллберг и Йоханссон/Остлунд отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Йоханссон/Остлунд в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Стромкуист/Тараба Уоллберг превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Йоханссон/Остлунд сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Стромкуист/Тараба Уоллберг гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Стромкуист/Тараба Уоллберг — Йоханссон/Остлунд. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Стромкуист/Тараба Уоллберг и Йоханссон/Остлунд сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Стромкуист/Тараба Уоллберг, и Йоханссон/Остлунд будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat3-554483-prognoz-na-match-kapitanes-de-aresibo-mayagues-rekomenduemye-stavki-ot-ekspertov-12-05-22/