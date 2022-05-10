Фелипе Пинзон Морено — Исаак Нортей. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (11.05.22)

Прогноз Фелипе Пинзон Морено — Исаак Нортей (11-го мая), ставки и коэффициенты

Фелипе Пинзон Морено — Исаак Нортей (11-го мая), ставки и коэффициенты

11-го мая в 21:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата UTR Pro Tennis Series, в котором на корт выйдут Фелипе Пинзон Морено , а противостоять в этом поединке будет Исаак Нортей.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 11-го мая, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Фелипе Пинзон Морено — Исаак Нортей. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 21:30 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Фелипе Пинзон Морено, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Фелипе Пинзон Морено — Исаак Нортей. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 21:30 по Москве Фелипе Пинзон Морено выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Исаак Нортей. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 11-го мая. Фелипе Пинзон Морено не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Фелипе Пинзон Морено

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Фелипе Пинзон Морено находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Фелипе Пинзон Морено является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Фелипе Пинзон Морено умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Фелипе Пинзон Морено обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Фелипе Пинзон Морено может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Исаак Нортей

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Исаак Нортей теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Исаак Нортей имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Исаак Нортей испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Исаак Нортей выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Исаак Нортей занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

UTR Pro Tennis Series, Фелипе Пинзон Морено — Исаак Нортей

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Фелипе Пинзон Морено и Исаак Нортей. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Фелипе Пинзон Морено — Исаак Нортей. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (11.05.22)

Фелипе Пинзон Морено

Несмотря на внушительный возраст, Фелипе Пинзон Морено демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Фелипе Пинзон Морено гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Фелипе Пинзон Морено обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Фелипе Пинзон Морено снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Фелипе Пинзон Морено может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Исаак Нортей

В этом сезоне Исаак Нортей действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Исаак Нортей обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Исаак Нортей не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Исаак Нортей не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Исаак Нортей имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Фелипе Пинзон Морено — Исаак Нортей Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Фелипе Пинзон Морено и Исаак Нортей. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Фелипе Пинзон Морено — Исаак Нортей: будет сделан акцент на атакующий теннис

Судя по количеству финалов и титулов, которые Фелипе Пинзон Морено имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Фелипе Пинзон Морено и Исаак Нортей отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Исаак Нортей в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Фелипе Пинзон Морено превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Исаак Нортей сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Фелипе Пинзон Морено гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Фелипе Пинзон Морено — Исаак Нортей. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Фелипе Пинзон Морено и Исаак Нортей, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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