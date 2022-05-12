Клуб Вилла Митре — Эстудиантес Сан-Луис: единоборств будет много, голов — нет

Клуб Вилла Митре — Эстудиантес Сан-Луис прогноз и ставки от специалиста на футбол 12.05.22

«Клуб Вилла Митре» – «Эстудиантес Сан-Луис». 12.05.22. Прогноз и ставки на матч

Главный тренер футбольного клуба Клуб Вилла Митре запретил своим подопечным вплоть до 12 мая покидать тренировочную базу, ведь в этот день команде предстоит сыграть непростой поединок против ФК Эстудиантес Сан-Луис. По московскому времени в 02:00 начнется данный поединок, и на него придет множество болельщиков, чтобы поддержать хозяев поля. В последних пяти матчах ФК Клуб Вилла Митре имеет только одну победу, а поражений было три.



Букмекеры предложили большой выбор ставок на футбольный матч, в котором соперниками будут команда Клуб Вилла Митре и команда Эстудиантес Сан-Луис. Эти клубы давно ведут непримиримую борьбу в чемпионате, а в последние годы их противостояние вышло на новый уровень, так как сейчас эти команды одни из основных претендентов на борьбу за золотые медали футбольного первенства своей страны. Так что нас ждет горячее противостояние, в котором нашим прогнозистам наиболее вероятной ставкой видится ставка на тотал больше желтых карточек. Статистика показывает, что в матчах между собой соперники всегда действуют очень грубо, что будет способствовать проходу ставки. Конечно, команда Клуб Вилла Митре на порядок сильнее своих соперников, однако, на наш взгляд, букмекеры несколько занизили коэффициент на победу хозяев поля. И мы предлагаем здесь заиграть ставку на фору гостей. Вряд ли у команды Клуб Вилла Митре сейчас все настолько хорошо, чтобы хозяева смогли обыграть своих соперников с преимуществом в несколько голов. Да и команда Эстудиантес Сан-Луис уже далеко не такие мальчики для битья. Нет сомнений в том, что матч будет результативным, в составах обеих команд достаточно футболистов, которые умеют реализовывать голевые моменты. Пробитию тотала также будет способствовать то, что оба клуба действуют в атакующем стиле, поэтому ставка на тотал больше в этом матче выглядит вполне оправданным выбором.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Клуб Вилла Митре — Эстудиантес Сан-Луис:

С каждым днем коэффициент 1.82 на то, что выиграет футбольный клуб Клуб Вилла Митре, только падает. А ставить на победу ФК Эстудиантес Сан-Луис теперь намного выгоднее благодаря коэффициенту 4.46. На ничью принимаются ставки по котировке 3.

Прогноз на матч Клуб Вилла Митре – Эстудиантес Сан-Луис (Чемпионат Аргентины, матч национального перевентсва, воскресенье, 12 мая):Футбольный клуб Клуб Вилла Митре получил от букмекеров на свою победу котировку 1.82, а по коэффициенту 4.46 можно сделать ставку на выигрыш ФК Эстудиантес Сан-Луис. По котировке [kefdrew] принимаются ставки на ничью.

История личных встреч

Матч команды Клуб Вилла Митре и команды Эстудиантес Сан-Луис наши прогнозисты никак не могли оставить без внимания. И дело здесь не только в том, что он будет первым интересным футбольным противостоянием нынешнего сезона. У команд в прошлом сезоне сложились непростые взаимоотношения, так как в одном из матчей неправильное судейское решение привело к довольно драматичным последствиям. Сразу несколько футболистов в составах команд были удалены с поля за грубые нарушения и неспортивное поведение. В СМИ этот инцидент освещался, а затем было сказано, что футболисты помирились. Конечно, на публике оно может быть и так, но вряд ли инцидент можно считать полностью исчерпанным, так что, мы ждем горячего противостояния, тем более что матч будет обслуживать строгий рефери, который не скупится на предупреждения. Теперь о самой игре. Если сравнивать с прошлым сезоном, то существенных кадровых потерь клубы не понесли: да, некоторые футболисты ушли в другие клубы, но на их место пришли другие игроки. Поэтому тренерам не понадобилось менять тактическую схему игры команд, перестраивая ее под конкретного футболиста или группу футболистов. Напомним, что в прошлом сезоне команды действовали активно, то есть, пытались обострять ситуацию, а не ждали своего шанса, ориентируясь на контратаки. Чего-то подобного мы ждем в этом матче, тем более что все футболисты соскучились по игре, и будут стараться максимально проявить себя на поле.

Клуб Вилла Митре – Эстудиантес Сан-Луис 12.05.22

Футбольный поединок Клуб Вилла Митре — Эстудиантес Сан-Луис был перенесен на 12 мая, так как он должен был состояться еще два месяца назад, но тогда арбитр отменил игру из-за сильного дождя. Теперь же футболисты выйдут на поле в 02:00 по московскому времени, и станет ясно, какая команда все же сильнее. Вначале сезона Клуб Вилла Митре и Эстудиантес Сан-Луис играли между собой, и тогда на табло была зафиксирована ничья со счетом 2-2, хотя хозяева поля вели в два мяча после завершения первого тайма.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Статистика – важнейший инструмент, который используют эксперты нашего ресурса при составлении прогнозов на футбольные матчи. В матче команды Клуб Вилла Митре и команды Эстудиантес Сан-Луис, который состоится в ближайшем туре чемпионата, мы тоже использовали статистику для составления интересных прогнозов. Пока, судя по тем результатам, которые команды демонстрируют в нынешнем сезоне, складывается впечатление, что руководство клубов поставило перед ними серьезные задачи. Оба клуба играют в атакующем стиле, что подразумевает большое количество ударов по воротам соперника. Вообще, игра команд в нынешнем сезоне полностью заточена под атаку, что можно увидеть, взглянув на составы команд. Менеджеры сделали ставку не только на мощное нападение, но и на полузащиту, футболисты полузащиты активно подключаются к атакам команды и забивают не меньше нападающих. При этом серьезное внимание было уделено и построению хорошей обороны, которая во многих матчах сезона выглядит надежно и неприступно. В общем, сегодня команда Клуб Вилла Митре и команда Эстудиантес Сан-Луис представляют собой крепкие орешки, которые могут испортить нервы любому клубу. Между собой эти команды всегда играют результативно. С первых и до последних минут матча клубы атакуют ворота друг друга, стараясь забить как можно больше мячей. Сейчас борьба в турнирной таблице обострена до предела, и чтобы занимать достойное место, командам необходимо показывать, в первую очередь, результат. Поэтому, по словам менеджеров клуба, в ближайшем матче их подопечные будут играть только на победу, следовательно, болельщиков ждет интересное противостояние.



Прогноз Клуб Вилла Митре – Эстудиантес Сан-Луис (12 мая), ставки и коэффициенты

Очень много комплиментов в нынешнем сезоне звучит в адрес футболистов команды Клуб Вилла Митре. Клуб действительно демонстрирует отличный футбол, добиваясь уверенных побед над своими соперниками. И это при том, что еще в прошлом сезоне клуб не показывал таких ошеломляющих результатов. Однако серия громких побед сделала свое дело, и в матче с футболистами команды Эстудиантес Сан-Луис хозяева поля идут фаворитами. По мнению экспертов нашего ресурса, такие котировки на победу команды Клуб Вилла Митре в этом матче – не соответствуют действительности. Гости, пусть и расположились ниже своих соперников в турнирной таблице, команда, которая является крепким середняком с сыгранным составом. Возможно, что клуб и не хватает звезд с неба, однако футболисты команды Эстудиантес Сан-Луис способны упереться в каждом матче. Исходя из этого, наши эксперты полагают, что коэффициент, выставленный на победу хозяев поля – несколько завышен, поэтому мы рекомендуем делать ставки на фору команды Эстудиантес Сан-Луис, а более рисковые бетторы могут поставить на то, что гости не проиграют в этом матче. Общий тотал голов видится нам на меньше, так как команда Эстудиантес Сан-Луис редко позволяет своим соперникам забивать много голов, при этом, сами гости тоже не отличаются результативностью. Хозяева поля, пусть и будут действовать первым номером в этом матче, тоже будут играть с оглядкой на оборону, отсюда и получается, что ставка на тотал меньше в этом матче выглядит вполне надежной. Общий тотал желтых карточек и нарушений правил, мы рассматриваем на больше, так как игра будет преимущественно проходить в центре поля, поэтому оба клуба будут во всю использовать тактику мелкого фола для срыва атак соперника. Отсюда и общий тотал угловых тоже стоит играть на меньше, так как игра через центр не предполагает большого количества угловых в матче.

Клуб Вилла Митре

Футбольный клуб Клуб Вилла Митре претендует на звание главной сенсации этого сезона, ведь ранее команда была обычным середняком, но в этом розыгрыше чемпионата она очень сильно прибавила, ведь идет на четвертой строчке, имея хорошие шансы впервые в истории пробиться в Лигу Чемпионов. Да, снизу сразу несколько команд наступают на пятки, но все же хозяева показывают стабильные результаты, так что по ходу сезона еще не было явных провалов. Футболисты клуба Клуб Вилла Митре показывают неплохие результаты и дома, и на выезде, а нынешний наставник сделал сильный упор на игру в нападении, так что хозяева стали забивать намного больше. Во многом успехи команды объясняются еще и хорошей результативностью главного форварда, который возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата. В последних пяти турах команда одержала три победы, сыграла вничью и потерпела одно поражение, но оно было на выезде от клуба со второго места. Наставник не сможет задействовать в матче двух травмированных полузащитников, а левый защитник перебрал желтых карточек.

Эстудиантес Сан-Луис

В этом сезоне футболисты клуба Эстудиантес Сан-Луис сильно разочаровывают своих болельщиков, ведь если раньше команда была постоянным участником еврокубков, то в данный момент она пребывает в нижней части турнирной таблицы, занимая только тринадцатую строчку. Футбольный клуб Эстудиантес Сан-Луис много проигрывает не только на выезде, но и в родных стенах, а проблемы гостей заключаются в слабой обороне, которая практически в каждом матче пропускает по два гола. За команду играет один из лучших нападающих чемпионата, за которым охотятся местные гранды, но даже его двадцать забитых голов не помогают футбольному клубу Эстудиантес Сан-Луис подняться выше в турнирной таблице. Уже второй месяц команда находится в кризисе, так как на протяжении девяти туров не может выиграть. В этой безвыигрышной серии было пять поражений и четыре ничейных результата. Президент уже заявил главному тренеру, что если и в этом поединке футбольный клуб Эстудиантес Сан-Луис не сможет одержать победу, то ему грозит отставка. В составе гостей на поле не выйдут травмированные центральный и опорный полузащитники.

Интересные факты перед матчем Клуб Вилла Митре – Эстудиантес Сан-Луис

С момента прошлой встречи команды Клуб Вилла Митре и команды Эстудиантес Сан-Луис в рамках чемпионата прошло не так много времени. Напомним, что прошлый матч этих команд не выявил победителя. Сейчас оба клуба продолжают бороться за высокие места в чемпионате, а это означает, что проигрывать нельзя ни одной, ни другой команде. На фоне этого противостояния, наиболее привлекательной ставкой видится ставка на пенальти или удаление в матче. Здесь стоит отталкиваться от статистики, которая показывает, что в матчах между собой, когда борьба идет нешуточная, оба клуба играют очень грубо. Кроме этого, та же статистика показывает, что практически в каждом матче, в котором встречаются команда Клуб Вилла Митре и команда Эстудиантес Сан-Луис, арбитры назначают или пенальти, или удаление. Согласитесь, что за предложенные букмекерами коэффициенты эти ставки выглядят весьма заманчивыми. Тем более что этот матч будет обслуживать строгий рефери, который привык не церемониться с нарушителями правил. Еще хотелось бы отметить ставки на тотал больше забитых голов в этом матче. В составах одной и другой команд выступают классные футболисты, которые умеют забивать, так что, предложенный тотал стоит заигрывать на больше, тем более что в личных встречах эти кубы часто пробивают заявленный букмекерами общий тотал забитых голов. Относительно нарушений и желтых карточек, то, независимо от того, как будет проходить матч, грубых приемов, провокации и симуляций будет достаточно, поэтому арбитру часто придется пользоваться свистком и карточками. А вот общий тотал угловых мы рекомендуем играть на меньше, так как команда Клуб Вилла Митре и команда Эстудиантес Сан-Луис привыкли развивать свои атаки через центр и подают мало стандартов.

В матче будт зафиксирована ничья — 3, выиграет в противостоянии Клуб Вилла Митре — 1.82, выиграет в противостоянии Эстудиантес Сан-Луис — 4.46.



Клуб Вилла Митре — Эстудиантес Сан-Луис. Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Аргентины 12 мая

Мнение экспертов нашего ресурса и букмекеров относительно фаворита в противостоянии команды Клуб Вилла Митре и команды Эстудиантес Сан-Луис – полностью сошлись. Хозяева поля, которые уже выполнили сою задачу в турнирной таблице, и единолично возглавили чемпионат, являются явными фаворитами этого противостояния. Несмотря на комфортный отрыв от ближайших преследователей в турнирной таблице, команда Клуб Вилла Митре явно не намерена сбавлять обороты, это видно из результатов клубов. Сейчас команде важно стабильно набирать очки, особенно против таких соперников, как команда Эстудиантес Сан-Луис. Гости находятся в подвалах турнирной таблицы, из которых, по всей видимости, им не выбраться. Клуб отвратительно выступает в выездных матчах, особенно против команд, находящихся в числе лидеров турнирной таблицы. Учитывая, что хозяевам поля сейчас необходимо стабильно набирать очки, то команда Эстудиантес Сан-Луис видится для них легкой добычей, следовательно, мы рекомендуем делать ставки не только на победу команду Клуб Вилла Митре в этом матче, но и на то, что хозяева поля победят крупно, пробив предлагаемую букмекерами фору. Относительно общего тотала голов, то здесь отличной ставкой видится как общий тотал забитых голов на больше, так и индивидуальный тотал голов хозяев поля. Общий тотал угловых тоже следует заигрывать, отталкиваясь от футболистов команды Клуб Вилла Митре, поэтому здесь смотрится и индивидуальный тотал угловых команды Клуб Вилла Митре на больше, и фора хозяев поля. А вот ставки на волы и желтые карточки мы бы рекомендовали пропустить, так как в концовке чемпионате ставки на эти события – довольно непредсказуемы.

«Клуб Вилла Митре»

Целью на этот сезон у футбольного клуба Клуб Вилла Митре было сохранение прописки, но так как старт сезона получился очень хорошим, то некоторое время хозяева даже находились в зоне еврокубков. Но, выполнение поставленной задачи расслабило команду, так что за последние два месяца была одержана только одна победа, а постоянные потери очков привели к тому, что футбольный клуб Клуб Вилла Митре в чемпионате идет уже лишь одиннадцатым, а за Лигу Европы точно не сможет побороться, так как отставание составляет восемнадцать очков. Команда начала проигрывать как дома, так и на выезде, а так как в девяти турах было семь поражений, то руководство все же уволило главного тренера и ему быстро нашли замену. Новый специалист еще никогда не работал в этом чемпионате, а под его руководством было сыграно три матча, в которых было две ничьи и одно поражение. Клуб Вилла Митре неплохо играет в нападении, но с обороной тренеру еще следует поработать, так как пропускают хозяева регулярно в каждом поединке.



«Эстудиантес Сан-Луис»

Главный тренер футбольного клуба Эстудиантес Сан-Луис выполнил задачу руководства, за один сезон вернув команду в высший дивизион, но обещания перед наставником президент не сдержал, так как в межсезонье не состоялось ни одного значительного трансфера, способного серьезно усилить состав. Так что, вместо того, чтобы включаться в борьбу за еврокубки, гости в этом сезоне постоянно обитают в нижней части турнирной таблицы, то приближаясь, то отдаляясь от зоны вылета. Сейчас футбольный клуб Эстудиантес Сан-Луис имеет преимущество над аутсайдерами только в два очка, так что очень важно не потерять стабильность, так как даже небольшой игровой кризис может переместить команду в опасную зону. На данный момент гости демонстрируют неплохую форму, ведь в последних шести турах было лишь одно поражение, да и то в гостях у лидера чемпионата. Левые защитник и полузащитник не смогут в этой игре помочь команде, так что гости будут испытывать проблемы на этом фланге.

Статистика и личные встречи

Непростой матч ждет всех любителей футбола. В преддверии того, что все футбольные чемпионаты выходят на финишную прямую, для многих команд оставшийся игровой отрезок станет серьезным испытанием, так как положение в турнирной таблице обязывает играть только на победу. Команда Клуб Вилла Митре и команда Эстудиантес Сан-Луис пока находятся в числе неудачников, так как еще не обеспечили себе прописку в чемпионате на будущий сезон. Однако по сравнению с аутсайдерами, дела у этих команд обстоят лучше, так как они имеют отличные шансы решить свои задачи в оставшихся матчах, причем, даже имеют право на осечку. Однако менеджеры клубов не хотели бы откладывать решение задач на потом, поэтому в сегодняшнем противостоянии команды будут играть только на победу, а это означает, что нашим экспертам придется постараться, чтобы предложить бетторам отличные прогнозы на принципиальный матч двух представителей нижней части турнирной таблицы. Вообще, у футбольных экспертов есть отличное мнение, что когда между собой встречаются представители подвалов турнирной таблицы любого футбольного чемпионата, необходимо ставить на победу или не проигрыш той команды, которая выступает в родных стенах. Это правило работает практически безошибочно, принося на дистанции солидный плюс. Однако, прогнозируя матч команды Клуб Вилла Митре и команды Эстудиантес Сан-Луис, эксперты нашего ресурса руководствуются не только правилами, но и статистикой, тщательный анализ которой позволят нам находить интересные предложения букмекеров и использовать их для ставок. Ниже мы приготовили несколько интересных ставок, советуем ознакомиться с ними, ну и не пропустите матч, мы думаем, там будет много всего интересного.

«Клуб Вилла Митре» — «Эстудиантес Сан-Луис»: кто фаворит грядущей встречи?

Клуб Вилла Митре — Эстудиантес Сан-Луис. Прогноз на футбол (12.05.22)

Для хозяева поля матч против гостей является принципиальной встречей, в которой им необходимо только побеждать, так как, в противном случае, команда Клуб Вилла Митре рискует серьезно осложнить себе жизнь в турнирной таблице. Команда Клуб Вилла Митре хоть и занимает место во второй части турнирной таблицы ближе к зоне вылета, все равно клуб имеет в своем распоряжении неплохих футболистов. Скорее всего, причины такого падения команды стоит искать в неумелом руководстве, а также в том, что это руководство не может назначить компетентных менеджеров. Команда Эстудиантес Сан-Луис в текущем сезоне вообще напоминает бледную тень клуба, который удивил всех яркой игрой в прошлом сезоне. Команда Эстудиантес Сан-Луис с начала сезона прочно обосновалась в числе аутсайдера, и никак не может найти свою игру. Однако с приходом нового, очередного по счету наставника, дела у клуба начали налаживаться, поэтому и для команды Эстудиантес Сан-Луис этот матч будет принципиальным. Скорее всего, судя по статистике, в этом матче стоит обратить внимание на пенальти и удаление, так как рефери, обслуживающий матч, не терпит грубостей и пререканий. Общий тотал желтых карточек и фолов тоже следует играть на больше, так как оба клуба будут прерывать попытки друг друга подойти к воротам нарушениями. Общий тотал угловых лучше играть на меньше, так как букмекеры несколько завысили этот параметр в линии. А вот общий тотал забитых мячей лучше играть на больше, так как практика показывает, что если один из аутсайдеров начинает сыпаться, то может пропустить очень много голов.

Клуб Вилла Митре — Эстудиантес Сан-Луис: единоборств будет много, голов — нет

В матче команды Клуб Вилла Митре и команды Эстудиантес Сан-Луис, которые сыграют между собой в рамках чемпионата, эксперты нашего ресурса смогли найти множество интересных предложений букмекеров. Дело в том, что принято считать, что противостояние этих футбольных команд – центральное противостояние чемпионата, поэтому букмекеры предлагают большой объем ставок, включая ставки на статистику футболистов и т.д. надеемся, что букмекеры не ограничатся подобными ставками в доматчевой линии, а также предложат эти ставки по ходу матча. Напомним, что сейчас букмекеры все активнее стараются предложить что-то новое. И этим новым в последнее время стали ставки на статистику по ходу игры. Благодаря этому, а также опираясь на наш анализ того или иного футбольного матча, можно делать ставки по ходу игры, в зависимо от того, что происходит на футбольном поле. Мы надеемся, что наши предложения на матч команды Клуб Вилла Митре и команды Эстудиантес Сан-Луис окажутся полезными, и позволят неплохо обыграть букмекеров.

По мнению футбольных аналитиков, победа ФК Клуб Вилла Митре или ничья должны зайти в качестве ставки на данный поединок, так как Эстудиантес Сан-Луис сейчас находится не в лучшей форме и не всегда стабильно играет на выезде.

Клуб Вилла Митре – Эстудиантес Сан-Луис: статистика и история личных встреч

Не всегда статистика выступлений команд отражает суть того, что действительно происходит на футбольном поле. К примеру, в противостоянии команды Клуб Вилла Митре и команды Эстудиантес Сан-Луис, по мнению наших экспертов, игра будет проходить совсем не так, как привыкли играть эти команды. Оба клуба являются лидерами чемпионата, соответственно, в матчах со своими соперниками они привыкли играть первыми номерами. В матче между собой командам либо придется действовать на встречных курсах, либо одной из команд придется играть вторым номером. Естественно, перед менеджерами клубов стоит нелегкий выбор, учитывая, что в составе команды Клуб Вилла Митре и команды Эстудиантес Сан-Луис сейчас возникли определенные проблемы с основными футболистами, и выход некоторых из них под вопросом. Именно от того, какую тактику выберут менеджеры на этот матч, и будет зависеть многое. Однако наши эксперты решили не отгадывать тактику команд, мы постараемся сосредоточиться на статистических показателях этого матча. Благо, букмекеры предложили на матч команды Клуб Вилла Митре и команды Эстудиантес Сан-Луис довольно приличный объем ставок, так как считают, что это противостояние будет центральным матчем уикенда. Детальный анализ матча можно прочесть ниже. Мы думаем, что игра отлично подойдет для ставок по ходу матча, так как события будут развиваться на поле стремительно. Таким образом, болельщикам не придется скучать, они будут наблюдать за интересным матчем с непредсказуемым результатом.