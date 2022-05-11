Сара Александра Сейване Торрес — Рэйчел Гайлис. Прогноз, ставки на матч(12.05.22)

Прогноз Сара Александра Сейване Торрес — Рэйчел Гайлис (12-го мая), ставки и коэффициенты

Сара Александра Сейване Торрес — Рэйчел Гайлис (12-го мая), ставки и коэффициенты

12-го мая в 17:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Сара Александра Сейване Торрес , а противостоять в этом поединке будет Рэйчел Гайлис.



Буквально несколько дней назад Сара Александра Сейване Торрес и Рэйчел Гайлис играли свои матчи, а теперь уже 12-го мая им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 17:00. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Сара Александра Сейване Торрес имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



Сара Александра Сейване Торрес — Рэйчел Гайлис. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 17:00 по Москве Сара Александра Сейване Торрес выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Рэйчел Гайлис. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 12-го мая. Сара Александра Сейване Торрес не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Сара Александра Сейване Торрес

На данный момент Сара Александра Сейване Торрес является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Сара Александра Сейване Торрес однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Сара Александра Сейване Торрес демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Сара Александра Сейване Торрес хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Сара Александра Сейване Торрес часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Рэйчел Гайлис

Рэйчел Гайлис имеет слишком вспыльчивый характер, который и не позволяет стабильно действовать на корте. В этом матче снова придется дать волю своим эмоциям, так как оппонент предстоит серьезный, еще и лучше работающий ногами. Но, зато Рэйчел Гайлис уверенно действует на задней линии, так что показывает хороший уровень при обмене ударами. Играть в зале на жестком покрытии Рэйчел Гайлис умеет, ведь если брать прошлый сезон, то в нем было таких семь поединков, из которых шесть завершились победами. Рэйчел Гайлис обладает мощной подачей, и хоть и не отличается быстротой на корте, но зато демонстрирует постоянную вариативность ударов, так что крайне сложно предугадать направление полета мяча. С мотивацией Рэйчел Гайлис проблем не имеет, ведь хоть турнир и не очень значительный, но на нем необходимо пройти как можно дальше, чтобы не лишиться рейтинговых очков.

ITF, Сара Александра Сейване Торрес — Рэйчел Гайлис

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Сара Александра Сейване Торрес и Рэйчел Гайлис. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Сара Александра Сейване Торрес и Рэйчел Гайлис продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Сара Александра Сейване Торрес — Рэйчел Гайлис. Прогноз, ставки на матч(12.05.22)

Сара Александра Сейване Торрес

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Сара Александра Сейване Торрес, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Сара Александра Сейване Торрес уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Сара Александра Сейване Торрес старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Сара Александра Сейване Торрес, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Сара Александра Сейване Торрес не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Сара Александра Сейване Торрес все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Сара Александра Сейване Торрес точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Рэйчел Гайлис

На этом турнире Рэйчел Гайлис играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Рэйчел Гайлис какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Рэйчел Гайлис уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Рэйчел Гайлис много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Рэйчел Гайлис сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Рэйчел Гайлис не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Сара Александра Сейване Торрес — Рэйчел Гайлис Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Сара Александра Сейване Торрес и Рэйчел Гайлис. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Сара Александра Сейване Торрес и Рэйчел Гайлис встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Сара Александра Сейване Торрес и Рэйчел Гайлис довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Сара Александра Сейване Торрес и Рэйчел Гайлис подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Сара Александра Сейване Торрес — Рэйчел Гайлис: будет сделан акцент на атакующий теннис

Судя по количеству финалов и титулов, которые Сара Александра Сейване Торрес имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Сара Александра Сейване Торрес и Рэйчел Гайлис отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Рэйчел Гайлис в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Сара Александра Сейване Торрес превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Рэйчел Гайлис сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Сара Александра Сейване Торрес гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Сара Александра Сейване Торрес — Рэйчел Гайлис. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Сара Александра Сейване Торрес и Рэйчел Гайлис. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Сара Александра Сейване Торрес и для Рэйчел Гайлис, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat0-554820-prognozy-i-stavki-na-match-hanven-li-luka-potenza-12-05-22/