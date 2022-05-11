Контрерас Гомез/Сун — Надь/Томбаре. Прогноз, ставки на матч(12.05.22)

Прогноз Контрерас Гомез/Сун — Надь/Томбаре (12 мая), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Контрерас Гомез/Сун — Надь/Томбаре 12 мая

12 мая в 16:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Контрерас Гомез/Сун , а противостоять в этом поединке будет Надь/Томбаре.



Контрерас Гомез/Сун сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 12 мая придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Надь/Томбаре. По Москве данный поединок начнется в 16:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Надь/Томбаре, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



Контрерас Гомез/Сун — Надь/Томбаре. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

12 мая пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Контрерас Гомез/Сун — Надь/Томбаре. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 16:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Надь/Томбаре, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Надь/Томбаре выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Контрерас Гомез/Сун

В этом сезоне Контрерас Гомез/Сун показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Контрерас Гомез/Сун сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Контрерас Гомез/Сун еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Контрерас Гомез/Сун обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Контрерас Гомез/Сун играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Контрерас Гомез/Сун любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Надь/Томбаре

Во взрослом туре Надь/Томбаре проводить лишь второй полноценный сезон, так что пока никто не ожидает больших свершений. Да, среди юниоров даже получалось выходить на третье место в рейтинге, но профессиональный теннис это совершенно иной уровень, так что для хорошего выступления еще необходимо набраться опыта. В прошлом сезоне удалось пробиться в основною сетку всех турниров серии Большого Шлема, что для дебютантов уже является хорошим достижением. В этом сезоне Надь/Томбаре пока также лишь проходит квалификационные этапы, но зайти дальше не получается, так как здесь уже совершенно другой уровень игроков. Надь/Томбаре предпочитает силовой теннис, но он подходит лишь в случае со слабыми или равными оппонентами, а представителей первой сотни мирового рейтинга на одной силе пройти очень сложно. Тем более, что Надь/Томбаре еще имеет проблемы с приемом, не всегда закрывает заднюю линию, а также играет в основном лишь на грунтовых кортах.

«Контрерас Гомез/Сун» — «Надь/Томбаре»: прогноз автора

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Контрерас Гомез/Сун и Надь/Томбаре являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Контрерас Гомез/Сун — Надь/Томбаре. Прогноз, ставки на матч(12.05.22)

Контрерас Гомез/Сун

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Контрерас Гомез/Сун, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Контрерас Гомез/Сун уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Контрерас Гомез/Сун старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Контрерас Гомез/Сун, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Контрерас Гомез/Сун не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Контрерас Гомез/Сун все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Контрерас Гомез/Сун точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Надь/Томбаре

В этом сезоне Надь/Томбаре не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Надь/Томбаре сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Надь/Томбаре допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Надь/Томбаре допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Надь/Томбаре демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Контрерас Гомез/Сун — Надь/Томбаре Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Контрерас Гомез/Сун и Надь/Томбаре начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Контрерас Гомез/Сун и Надь/Томбаре показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Контрерас Гомез/Сун и Надь/Томбаре провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Контрерас Гомез/Сун и Надь/Томбаре действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Контрерас Гомез/Сун — Надь/Томбаре: кто пройдет в следующий раунд?

Судя по количеству финалов и титулов, которые Контрерас Гомез/Сун имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Контрерас Гомез/Сун и Надь/Томбаре отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Надь/Томбаре в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Контрерас Гомез/Сун превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Надь/Томбаре сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Контрерас Гомез/Сун гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Контрерас Гомез/Сун — Надь/Томбаре. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Контрерас Гомез/Сун и Надь/Томбаре, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat0-542935-prognoz-na-match-koolhofskupski-bopannamiddelkop-ot-eksperta-12-05-22/