Пратт/Хокшоу — Пьер-Луи/Уиллифорд: соперники не будут долго запрягать

Прогноз Пратт/Хокшоу — Пьер-Луи/Уиллифорд (12 мая), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Пратт/Хокшоу — Пьер-Луи/Уиллифорд 12.05.2022

12.05.2022 в 20:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Пратт/Хокшоу , а противостоять в этом поединке будет Пьер-Луи/Уиллифорд.



В 20:00 по московскому времени поклонники большого тенниса будут внимательно следить за тем, как на корте будут противостоять Пратт/Хокшоу и Пьер-Луи/Уиллифорд. Тем кто, хочет посмотреть на игру, которая пройдет 12.05.2022, вживую, еще можно купить билеты, так как еще есть свободные места на трибунах. Между ведущими мировыми ракетками за всю историю было лишь четыре встречи, причем в них было по две победы у каждого соперника.



Пратт/Хокшоу — Пьер-Луи/Уиллифорд. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 12.05.2022 встречаются Пратт/Хокшоу и Пьер-Луи/Уиллифорд. Начало поединка запланировано на 20:00 по МСК. Пратт/Хокшоу является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Пратт/Хокшоу

На данный момент Пратт/Хокшоу является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Пратт/Хокшоу однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Пратт/Хокшоу демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Пратт/Хокшоу хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Пратт/Хокшоу часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Пьер-Луи/Уиллифорд

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Пьер-Луи/Уиллифорд в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Пьер-Луи/Уиллифорд уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Пьер-Луи/Уиллифорд уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Пьер-Луи/Уиллифорд обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

«Пратт/Хокшоу» — «Пьер-Луи/Уиллифорд»: прогноз автора

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Пратт/Хокшоу и Пьер-Луи/Уиллифорд уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Прогноз и ставка на матч Пратт/Хокшоу — Пьер-Луи/Уиллифорд 12.05.2022

Пратт/Хокшоу

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Пратт/Хокшоу, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Пратт/Хокшоу уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Пратт/Хокшоу старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Пратт/Хокшоу, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Пратт/Хокшоу не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Пратт/Хокшоу все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Пратт/Хокшоу точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Пьер-Луи/Уиллифорд

Этот сезон Пьер-Луи/Уиллифорд проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Пьер-Луи/Уиллифорд снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Пьер-Луи/Уиллифорд слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Пьер-Луи/Уиллифорд допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Пратт/Хокшоу — Пьер-Луи/Уиллифорд Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Пратт/Хокшоу и Пьер-Луи/Уиллифорд начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Пратт/Хокшоу и Пьер-Луи/Уиллифорд показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Пратт/Хокшоу и Пьер-Луи/Уиллифорд провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Пратт/Хокшоу и Пьер-Луи/Уиллифорд действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Пратт/Хокшоу — Пьер-Луи/Уиллифорд: соперники не будут долго запрягать

Пратт/Хокшоу и Пьер-Луи/Уиллифорд которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Пратт/Хокшоу имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Пьер-Луи/Уиллифорд хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Пратт/Хокшоу. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Пьер-Луи/Уиллифорд умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Пратт/Хокшоу довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Пьер-Луи/Уиллифорд вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Пратт/Хокшоу.

СЕГОДНЯ МАТЧ Пратт/Хокшоу — Пьер-Луи/Уиллифорд. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Пратт/Хокшоу и Пьер-Луи/Уиллифорд. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Пратт/Хокшоу и для Пьер-Луи/Уиллифорд, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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