Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс — Даймонд Долфинс. Прогноз, ставки на матч(14.05.22)

Прогноз Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс — Даймонд Долфинс (14-го мая 2022 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс — Даймонд Долфинс 14.05.2022

14.05.2022 в 12:05 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Японии, в котором на своей площадке местный клуб Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс примет соперника по национальному первенству Даймонд Долфинс.



После нескольких выездных матчей баскетбольный клуб Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс наконец-то возвращается в родные стены, где ему уже 14.05.2022 предстоит поединок против БК Даймонд Долфинс. По московскому времени начало игры будет в 12:05. Уже пять лет команды не играли между собой, так как не играли вместе на этом турнире. Но, если брать во внимания историю личных встреч, то она говорит в пользу нынешних гостей.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс — Даймонд Долфинс:

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Даймонд Долфинс. Данный поединок будет сыгран 14.05.2022, а по московскому времени его начало состоится в 12:05. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Даймонд Долфинс лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс

К данному поединку баскетбольный клуб Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс подошел в неплохом расположении, ведь хозяева после трех подряд поражений смогли порадовать болельщиков двумя победами. На протяжении последних двух месяцев у команды не было слишком сложных матчей, в которых приходилось бы бороться до последней секунды. Кроме того, главный тренер постоянно старается проводить ротацию игроков, так что большинство баскетболистов выглядят свежими во время игры и демонстрируют пик своей формы. В родных стенах баскетбольный клуб Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс играет уверенно, ведь в пятнадцати домашних поединках было лишь четыре поражения, причем ни одно из них не было с двойным гандикапом, так как отставание зачастую было в 3-5 очков. В большинстве матчей Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс подстраивается под соперника, и только с аутсайдерами хозяева задают собственный темп. В составе команды травмирован лишь атакующий защитник, но его есть кем заменить.



Даймонд Долфинс

Уже три недели баскетбольный клуб Даймонд Долфинс выступает без своего лидера, получившего серьезное повреждение плеча и выбывшего на длительный срок. Но, даже без данного баскетболиста команда показывает хорошую игру. В каждом матче гости демонстрируют сыгранность и взаимовыручку между игроками, так что баскетболистам клуба Даймонд Долфинс удается ликвидировать большую часть контратак соперников. В турнирной таблице гости находятся на пятом месте и путевку в плей-офф команда обеспечила себе уже досрочно. За последние восемь встреч баскетбольный клуб Даймонд Долфинс одержал шесть побед и только два раза проиграл, причем, оба поражения были как раз на выезде. В гостях команда намного хуже реализовывает свои моменты, ведь игроки ощущают отсутствие поддержки болельщиков, ведь в каждом домашнем матче видно, как баскетболисты сильно мотивированы и готовы на полную выложиться на площадке.

Прогноз на матч Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс — Даймонд Долфинс

Баскетбольный клуб Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс свою домашнюю серию будет завершать матчем, который запланирован на 14.05.2022. На этот раз соперником хозяев будет Даймонд Долфинс, так что в 12:05 по Москве болельщики на трибунах должны увидеть настоящее зрелище. Последний раз команды играли между собой два месяца назад, и тогда победу со счетом 132-126 одержал баскетбольный клуб Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс. Эта же команда лидирует в общей статистике противостояния.



Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс — Даймонд Долфинс. Прогноз, ставки на матч(14.05.22)

Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Даймонд Долфинс

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Даймонд Долфинс становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Даймонд Долфинс уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Даймонд Долфинс сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс — Даймонд Долфинс Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс — Даймонд Долфинс пройдет 14.05.2022, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 12:05 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс — Даймонд Долфинс: команды сделают акцент на атаку

Баскетбольный клуб Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

Недавно у баскетбольного клуба Даймонд Долфинс был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Даймонд Долфинс выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Даймонд Долфинс немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс — Даймонд Долфинс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

В последнее время баскетбольный клуб Даймонд Долфинс испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Даймонд Долфинс хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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