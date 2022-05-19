Прогноз Александр Голинько — Артем Бардин (19-го мая 2022 года), ставки и коэффициенты

Александр Голинько — Артем Бардин. Прогноз, ставки на матч (19.05.22)

19.05.2022 в 06:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Daily Aqua Tour, в котором на корт выйдут Александр Голинько , а противостоять в этом поединке будет Артем Бардин.



Теннисное противостояние Александр Голинько — Артем Бардин пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 19.05.2022. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 06:00 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Александр Голинько является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Александр Голинько — Артем Бардин:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 19.05.2022 откроет его противостояние Александр Голинько — Артем Бардин. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 06:00 по МСК, то есть до начала игры. Александр Голинько и Артем Бардин отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Артем Бардин может гордиться семью победами, а вот Александр Голинько имеет только пять выигранных встреч.

Александр Голинько

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Александр Голинько находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Александр Голинько является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Александр Голинько умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Александр Голинько обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Александр Голинько может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Артем Бардин

Артем Бардин имеет слишком вспыльчивый характер, который и не позволяет стабильно действовать на корте. В этом матче снова придется дать волю своим эмоциям, так как оппонент предстоит серьезный, еще и лучше работающий ногами. Но, зато Артем Бардин уверенно действует на задней линии, так что показывает хороший уровень при обмене ударами. Играть в зале на жестком покрытии Артем Бардин умеет, ведь если брать прошлый сезон, то в нем было таких семь поединков, из которых шесть завершились победами. Артем Бардин обладает мощной подачей, и хоть и не отличается быстротой на корте, но зато демонстрирует постоянную вариативность ударов, так что крайне сложно предугадать направление полета мяча. С мотивацией Артем Бардин проблем не имеет, ведь хоть турнир и не очень значительный, но на нем необходимо пройти как можно дальше, чтобы не лишиться рейтинговых очков.

Daily Aqua Tour, Александр Голинько — Артем Бардин

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Александр Голинько и Артем Бардин. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Александр Голинько и Артем Бардин должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Александр Голинько — Артем Бардин (19.05.2022), ставки и коэффициенты

Александр Голинько

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Александр Голинько выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Александр Голинько всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Александр Голинько уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Александр Голинько занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Александр Голинько больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Александр Голинько имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Артем Бардин

Артем Бардин лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Артем Бардин играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Артем Бардин начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Артем Бардин выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Артем Бардин сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Александр Голинько — Артем Бардин Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Александр Голинько и Артем Бардин. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Александр Голинько и Артем Бардин встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Александр Голинько и Артем Бардин довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Александр Голинько и Артем Бардин подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Александр Голинько — Артем Бардин: ставим на двойные ошибки

Судя по количеству финалов и титулов, которые Александр Голинько имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Александр Голинько и Артем Бардин отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Артем Бардин в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Александр Голинько превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Артем Бардин сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Александр Голинько гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Александр Голинько — Артем Бардин. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Александр Голинько и Артем Бардин, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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