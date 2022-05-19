Чантал Саувант — Габриелла Да Силва Фик. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (20.05.22)

Прогноз Чантал Саувант — Габриелла Да Силва Фик (20 мая), ставки и коэффициенты

Чантал Саувант — Габриелла Да Силва Фик (20-го мая), ставки и коэффициенты

20-го мая в 09:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Чантал Саувант , а противостоять в этом поединке будет Габриелла Да Силва Фик.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Чантал Саувант — Габриелла Да Силва Фик можно будет вплоть до 09:30 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 20-го мая. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Чантал Саувант и Габриелла Да Силва Фик еще ни разу не встречались на теннисном корте.



Чантал Саувант — Габриелла Да Силва Фик. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Чантал Саувант имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 20-го мая нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Габриелла Да Силва Фик. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 09:30. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Чантал Саувант имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Чантал Саувант

В этом сезоне Чантал Саувант показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Чантал Саувант играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Чантал Саувант умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Чантал Саувант и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Чантал Саувант будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Чантал Саувант чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Габриелла Да Силва Фик

На этом турнире Габриелла Да Силва Фик выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Габриелла Да Силва Фик снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Габриелла Да Силва Фик чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Габриелла Да Силва Фик уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Габриелла Да Силва Фик зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

«Чантал Саувант» — «Габриелла Да Силва Фик»: прогноз автора

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Чантал Саувант и Габриелла Да Силва Фик. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Чантал Саувант и Габриелла Да Силва Фик продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Чантал Саувант — Габриелла Да Силва Фик. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (20.05.22)

Чантал Саувант

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Чантал Саувант выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Чантал Саувант всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Чантал Саувант уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Чантал Саувант занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Чантал Саувант больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Чантал Саувант имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Габриелла Да Силва Фик

В этом сезоне Габриелла Да Силва Фик действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Габриелла Да Силва Фик обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Габриелла Да Силва Фик не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Габриелла Да Силва Фик не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Габриелла Да Силва Фик имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Чантал Саувант — Габриелла Да Силва Фик Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Чантал Саувант и Габриелла Да Силва Фик. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Чантал Саувант — Габриелла Да Силва Фик: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Судя по количеству финалов и титулов, которые Чантал Саувант имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Чантал Саувант и Габриелла Да Силва Фик отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Габриелла Да Силва Фик в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Чантал Саувант превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Габриелла Да Силва Фик сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Чантал Саувант гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Чантал Саувант — Габриелла Да Силва Фик. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Чантал Саувант и Габриелла Да Силва Фик. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Чантал Саувант и для Габриелла Да Силва Фик, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat3-545138-prognoz-na-match-tim-kali-kafeteros-armeniya-20-05-22/