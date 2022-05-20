Прогноз Рэйос де Эрмосильо — Альконес де Сьюдад-Обрегон (21-го мая 2022 года), ставки и коэффициенты

Рэйос де Эрмосильо — Альконес де Сьюдад-Обрегон. Прогноз, ставки на матч. Чемпионат Мексики (21.05.22)

21-го мая в 06:15 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Мексики, в котором на своей площадке местный клуб Рэйос де Эрмосильо примет соперника по национальному первенству Альконес де Сьюдад-Обрегон.



Букмекерские конторы обновили свою линию, а для любителей баскетбола будет интересен поединок Рэйос де Эрмосильо – Альконес де Сьюдад-Обрегон, запланированный на 21-го мая. Баскетболисты появятся на площадке в 06:15 по МСК. Так как в этом сезоне оба матча выиграл баскетбольный клуб Альконес де Сьюдад-Обрегон, то болельщики хозяев надеются, что их команда хотя бы дома постарается порадовать победой.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Рэйос де Эрмосильо — Альконес де Сьюдад-Обрегон:

Любители ставок не должны пропустить баскетбольное противостояние Рэйос де Эрмосильо — Альконес де Сьюдад-Обрегон, запланированное на 21-го мая. Поставить на матч можно будет до 06:15 по МСК, а определить фаворита довольно просто, ведь в десяти последних личных встречах хозяева данного поединка одержали девять побед и только один раз проиграли. Причем, единственная победа баскетбольного клуба Альконес де Сьюдад-Обрегон была еще пять лет назад.

Рэйос де Эрмосильо

Хотя в этом месяце баскетбольный клуб Рэйос де Эрмосильо не показывает яркой игры, зачастую команде все же удается добиваться желаемого результата. Ведь, если в прошлом году хозяева финишировали на дне турнирной таблицы, то сейчас стабильно идут одиннадцатыми в чемпионате, сохраняя небольшие шансы на то, чтобы побороться за место в плей-офф. Хозяева неплохо действуют в обороне и обладают хорошими нападающими, но сложности добавляет плотный график, ведь баскетбольному клубу Рэйос де Эрмосильо придется играть уже второй матч за два дня. И, хоть состав у команды и обширный, но лидеров другие баскетболисты полностью заменить не могут, что и сказывается на игре. После того, как начался такой плотный график матчей, баскетбольный клуб Рэйос де Эрмосильо ни разу не сумел перейти планку в сто очков. В последних пяти турах было три победы с небольшим преимуществом.



Альконес де Сьюдад-Обрегон

Перед стартом данного сезона в баскетбольный клуб Альконес де Сьюдад-Обрегон пришел новый тренер, которому руководство поставило задачу построить новую команду, активно используя молодых игроков. Но, несмотря на то, что в составе гостей перестройка еще не завершилась, они показывают неплохие результаты, ведь сейчас занимают восьмое место и имеют хорошие шансы попасть в плей-офф. Самое важное, что с новым наставником баскетболисты начали демонстрировать характер, ведь в последнем матче в один момент отставание достигало даже девятнадцати очков, но все же игроки БК Альконес де Сьюдад-Обрегон сумели переломить ход встречи и одержать победу с минимальным отрывом. На выезде команда играет с большим уклоном на оборону, так что меньше набирает очков, но все равно победы в гостях случаются довольно часто. В этом матче тренер не сможет рассчитывать на троих баскетболистов основы.

Прогноз на матч Рэйос де Эрмосильо — Альконес де Сьюдад-Обрегон

Вплоть до 21-го мая включительно букмекерские конторы будут принимать ставки на баскетбольный поединок Рэйос де Эрмосильо — Альконес де Сьюдад-Обрегон. А так как начало встречи в 06:15 по московскому времени, то дальше уже не получится сделать ставку. Фаворит данного противостояния слишком очевиден, ведь баскетбольный клуб Рэйос де Эрмосильо практически постоянно выигрывает, так как последнее поражение было уже восемь лет назад.



Рэйос де Эрмосильо — Альконес де Сьюдад-Обрегон. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (21.05.22)

Рэйос де Эрмосильо

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Рэйос де Эрмосильо начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Альконес де Сьюдад-Обрегон

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Альконес де Сьюдад-Обрегон становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Альконес де Сьюдад-Обрегон уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Альконес де Сьюдад-Обрегон сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Рэйос де Эрмосильо — Альконес де Сьюдад-Обрегон Прогнозы от БК «БалтБет»

На 21-го мая можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Рэйос де Эрмосильо — Альконес де Сьюдад-Обрегон, в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 06:15 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Рэйос де Эрмосильо — Альконес де Сьюдад-Обрегон: гости способны удивить фаворита

Прошлый матч баскетбольный клуб Рэйос де Эрмосильо проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Рэйос де Эрмосильо позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Рэйос де Эрмосильо играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Рэйос де Эрмосильо сейчас нет травмированных ключевых игроков.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Альконес де Сьюдад-Обрегон входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Альконес де Сьюдад-Обрегон не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Рэйос де Эрмосильо — Альконес де Сьюдад-Обрегон. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Рэйос де Эрмосильо был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Рэйос де Эрмосильо вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Рэйос де Эрмосильо практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Альконес де Сьюдад-Обрегон показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Альконес де Сьюдад-Обрегон получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Альконес де Сьюдад-Обрегон сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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