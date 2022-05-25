Прогноз Екбал/Сингх — Бертранд/Мартинес (25.05.2022), ставки и коэффициенты

Екбал/Сингх — Бертранд/Мартинес. Прогноз, ставки на матч (25.05.22)

25 мая в 19:35 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Екбал/Сингх , а противостоять в этом поединке будет Бертранд/Мартинес.



Теннисное противостояние Екбал/Сингх — Бертранд/Мартинес пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 25 мая. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 19:35 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Екбал/Сингх является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



Екбал/Сингх — Бертранд/Мартинес. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 25 мая, ведь именно в этот день на корте встречаются Екбал/Сингх и Бертранд/Мартинес. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 19:35 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Екбал/Сингх имеет на своем счету три победы, Бертранд/Мартинес может похвастаться четырьмя.

Екбал/Сингх

Болельщики ожидали, что на этом турнире Екбал/Сингх продемонстрирует мощный старт, но проблемы начали возникать уже с первого матча. Вначале пришлось играть пять сетов с оппонентом, который занимает лишь 384-е место в теннисном рейтинге. Затем был нелегкий поединок, в котором семнадцатая ракетка мира проигрывала после двух сетов, но затем все же получилось сломать ход игры и одержать нелегкую победу. Екбал/Сингх в своих матчах не реализовывает массу брейк-поинтов, а также часто допускает грубые ошибки, которые не должны быть свойственны игроку такого уровня. Видно, что Екбал/Сингх сейчас пребывает далеко от пика своих возможностей, но пока не старается нагонять форму, так как в турнире еще достаточное количество матчей, так что и так получится найти свой стиль игры. С каждым матчем Екбал/Сингх немного прибавляет, а значит, в этом поединке можно ожидать более сильной игры.



Бертранд/Мартинес

На этом турнире Бертранд/Мартинес играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Бертранд/Мартинес все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Бертранд/Мартинес не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Бертранд/Мартинес уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Бертранд/Мартинес на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Бертранд/Мартинес пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз на матч Екбал/Сингх — Бертранд/Мартинес

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Екбал/Сингх и Бертранд/Мартинес являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Екбал/Сингх — Бертранд/Мартинес. Прогноз, ставки на матч(25.05.22)

Екбал/Сингх

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Екбал/Сингх выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Екбал/Сингх всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Екбал/Сингх уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Екбал/Сингх занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Екбал/Сингх больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Екбал/Сингх имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Бертранд/Мартинес

Этот сезон Бертранд/Мартинес проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Бертранд/Мартинес снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Бертранд/Мартинес слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Бертранд/Мартинес допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Екбал/Сингх — Бертранд/Мартинес Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Екбал/Сингх и Бертранд/Мартинес начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Екбал/Сингх и Бертранд/Мартинес показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Екбал/Сингх и Бертранд/Мартинес провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Екбал/Сингх и Бертранд/Мартинес действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Екбал/Сингх — Бертранд/Мартинес: будет сделан акцент на атакующий теннис

Судя по количеству финалов и титулов, которые Екбал/Сингх имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Екбал/Сингх и Бертранд/Мартинес отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Бертранд/Мартинес в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Екбал/Сингх превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Бертранд/Мартинес сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Екбал/Сингх гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Екбал/Сингх — Бертранд/Мартинес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Екбал/Сингх и Бертранд/Мартинес сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Екбал/Сингх, и Бертранд/Мартинес будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat4-559814-mehdi-sadaui-leo-borg-prognoz-professionala-na-match-26-05-22/