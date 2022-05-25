Прогноз Луиджи Соррентино — Лоренцо Ваттерони (26 мая), ставки и коэффициенты

Луиджи Соррентино — Лоренцо Ваттерони. Прогноз, ставки на матч. ITF (26.05.22)

26-го мая 2022 года в 10:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Луиджи Соррентино , а противостоять в этом поединке будет Лоренцо Ваттерони.



Буквально несколько дней назад Луиджи Соррентино и Лоренцо Ваттерони играли свои матчи, а теперь уже 26-го мая 2022 года им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 10:00. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Луиджи Соррентино имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



Луиджи Соррентино — Лоренцо Ваттерони. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Луиджи Соррентино — Лоренцо Ваттерони, которая пройдет 26-го мая 2022 года в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 10:00 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.

Луиджи Соррентино

В этом сезоне Луиджи Соррентино показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Луиджи Соррентино играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Луиджи Соррентино умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Луиджи Соррентино и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Луиджи Соррентино будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Луиджи Соррентино чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Лоренцо Ваттерони

На этом турнире Лоренцо Ваттерони играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Лоренцо Ваттерони все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Лоренцо Ваттерони не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Лоренцо Ваттерони уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Лоренцо Ваттерони на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Лоренцо Ваттерони пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

ITF, Луиджи Соррентино — Лоренцо Ваттерони

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Луиджи Соррентино и Лоренцо Ваттерони. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Луиджи Соррентино и Лоренцо Ваттерони должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Прогноз и ставка на матч Луиджи Соррентино — Лоренцо Ваттерони 26-го мая 2022 года

Луиджи Соррентино

На данном турнире Луиджи Соррентино выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Луиджи Соррентино выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Луиджи Соррентино допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Луиджи Соррентино особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Луиджи Соррентино, это умение играть на травяных кортах.

Лоренцо Ваттерони

На этом турнире Лоренцо Ваттерони играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Лоренцо Ваттерони какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Лоренцо Ваттерони уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Лоренцо Ваттерони много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Лоренцо Ваттерони сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Лоренцо Ваттерони не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Луиджи Соррентино — Лоренцо Ваттерони Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Луиджи Соррентино и Лоренцо Ваттерони. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Луиджи Соррентино и Лоренцо Ваттерони встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Луиджи Соррентино и Лоренцо Ваттерони довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Луиджи Соррентино и Лоренцо Ваттерони подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Луиджи Соррентино — Лоренцо Ваттерони: будет сделан акцент на атакующий теннис

Луиджи Соррентино и Лоренцо Ваттерони которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Луиджи Соррентино имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Лоренцо Ваттерони хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Луиджи Соррентино. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Лоренцо Ваттерони умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Луиджи Соррентино довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Лоренцо Ваттерони вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Луиджи Соррентино.

СЕГОДНЯ МАТЧ Луиджи Соррентино — Лоренцо Ваттерони. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Луиджи Соррентино и Лоренцо Ваттерони, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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