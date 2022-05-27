Прогноз Венадос де Мазатлан — Альконес де Сьюдад-Обрегон (28 мая), ставки и коэффициенты

Венадос де Мазатлан — Альконес де Сьюдад-Обрегон. Прогноз, ставки на матч. Чемпионат Мексики (28.05.22)

28-го мая в 05:15 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Мексики, в котором на своей площадке местный клуб Венадос де Мазатлан примет соперника по национальному первенству Альконес де Сьюдад-Обрегон.



Болельщики баскетбольного клуба Венадос де Мазатлан очень любят матчи против БК Альконес де Сьюдад-Обрегон, ведь в большинстве случаев они завершаются победой. Так что, зрители на трибунах надеются, что 28-го мая хозяева снова будут сильнее. Начало игры будет в 05:15 по Москве. В этом розыгрыше чемпионата команды пока не встречались, а в прошлом баскетболисты клуба Венадос де Мазатлан одержали три легкие победы.



Венадос де Мазатлан — Альконес де Сьюдад-Обрегон. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Венадос де Мазатлан проводит на своей площадке, и 28-го мая хозяевам предстоит матч против игроков клуба Альконес де Сьюдад-Обрегон. В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 05:15 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Венадос де Мазатлан, а один раз сильнее были игроки БК Альконес де Сьюдад-Обрегон.

Венадос де Мазатлан

Можно смело говорить, что сейчас баскетбольный клуб Венадос де Мазатлан переживает очередной кризис, так как удалось одержать лишь две победы в последних восьми встречах. А так как в последнем туре команда вообще проиграла аутсайдеру с разницей в двенадцать очков, то главному тренеру необходимо что-то срочно менять, пока руководство не поменяло его самого. Зону плей-офф хозяева покинули в прошлом туре, так что нужно срочно туда возвращаться, а нынешняя игра баскетбольного клуба Венадос де Мазатлан больше располагает к тому, что команда будет лишь отдаляться от восьмой строчки. В обороне хозяев нет слаженных действий, ведь не раз уже возникали ситуации, когда все игроки убегали на чужую половину и забывали о защите собственного кольца. В родных стенах Венадос де Мазатлан еще показывает какую-то стабильность, а на выезде действует полностью расхлябанная команда.



Альконес де Сьюдад-Обрегон

Прогресс баскетбольного клуба Альконес де Сьюдад-Обрегон по сравнению с прошлым сезоном очевиден, ведь команда на данный момент пребывает в зоне плей-офф, когда в прошлом году получилось финишировать только на десятом месте. Гости выдают сбалансированную игру, причем пока у команды не было явных провалов, а сыгранный отрезок регулярного чемпионата прошел очень стабильно. Баскетбольный клуб Альконес де Сьюдад-Обрегон обладает одной из самых надежных на турнире защитных линий, а игроки обороны еще и часто радуют болельщиков точными трехочковыми бросками. На выезде команда играет не хуже, чем на родной площадке, часто закрывая ключевого игрока команды противника и навязывая свой стиль игры. В последних восьми матчах баскетбольный клуб Альконес де Сьюдад-Обрегон потерпел всего одно поражение, причем, оно было против лидера чемпионата, а отрыв составил только шесть очков. Лазарет гостей сейчас пуст, так что команда сыграет оптимальным составом.

«Венадос де Мазатлан» — «Альконес де Сьюдад-Обрегон»: прогноз автора

Новый тур баскетбольного турнира начнет поединок Венадос де Мазатлан — Альконес де Сьюдад-Обрегон, который организаторы собираются провести 28-го мая. По московскому времени начало данной игры будет в 05:15. Команды отлично знают друг друга, ведь каждый год проводят как минимум две встречи между собой. В этом сезоне они еще не встречались, а в прошлом дважды сильнее был баскетбольный клуб Венадос де Мазатлан.



Прогноз и ставка на матч Венадос де Мазатлан — Альконес де Сьюдад-Обрегон 28-го мая

Венадос де Мазатлан

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Венадос де Мазатлан наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Венадос де Мазатлан сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Венадос де Мазатлан всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Венадос де Мазатлан бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Альконес де Сьюдад-Обрегон

В прошлом матче баскетбольный клуб Альконес де Сьюдад-Обрегон потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Альконес де Сьюдад-Обрегон и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Альконес де Сьюдад-Обрегон находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Венадос де Мазатлан — Альконес де Сьюдад-Обрегон Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Венадос де Мазатлан — Альконес де Сьюдад-Обрегон пройдет 28-го мая, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 05:15 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Венадос де Мазатлан — Альконес де Сьюдад-Обрегон: команды сделают акцент на атаку

В этом сезоне у баскетбольного клуба Венадос де Мазатлан подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Венадос де Мазатлан и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Венадос де Мазатлан еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Венадос де Мазатлан сыграет в конкретном матче.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Альконес де Сьюдад-Обрегон все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Альконес де Сьюдад-Обрегон также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Альконес де Сьюдад-Обрегон продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Венадос де Мазатлан — Альконес де Сьюдад-Обрегон. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Венадос де Мазатлан лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Венадос де Мазатлан гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Венадос де Мазатлан все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Альконес де Сьюдад-Обрегон не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Альконес де Сьюдад-Обрегон уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Альконес де Сьюдад-Обрегон очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

http://evolvegame.ru/cat3-560628-prognoz-na-match-dandenong-rendzhers-zhen-sandringam-sabres-zhen-rekomenduemye-stavki-ot-ekspertov-28-05-22/