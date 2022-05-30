Прогноз Наттхасих Кунсуван — Тирза Шашанк Машерла (31.05.2022), ставки и коэффициенты

Наттхасих Кунсуван — Тирза Шашанк Машерла. Прогноз, ставки на матч. ITF (31.05.22)

31-го мая в 05:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Наттхасих Кунсуван , а противостоять в этом поединке будет Тирза Шашанк Машерла.



Так как теннисный поединок Наттхасих Кунсуван — Тирза Шашанк Машерла пройдет уже 31-го мая, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 05:00 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Наттхасих Кунсуван на тот момент намного сильнее, нежели Тирза Шашанк Машерла.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Наттхасих Кунсуван — Тирза Шашанк Машерла:

Наттхасих Кунсуван имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 31-го мая нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Тирза Шашанк Машерла. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 05:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Наттхасих Кунсуван имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Наттхасих Кунсуван

В этом сезоне Наттхасих Кунсуван имеет в своем активе уже большое количество сыгранных матчей, что однозначно говорит о том, что двенадцатая ракетка мира имеет хорошую форму, так как была возможность ее наиграть. Конечно, несмотря на великолепные результаты на предыдущих турнирах, на них не стоит обращать особое внимание, ведь на тех Челленджерах были оппоненты совершенно другого уровня, с которыми можно было легко брать досрочные победы. А так как этот турнир намного престижнее и здесь собрались лучшие ракетки мира, то и проявить себя не так просто. Наттхасих Кунсуван может радоваться тому, что удалось преодолеть уже четыре этапа, но в последней встрече была очень тяжелая игра, так как первый сет был полностью провален, так что пришлось играть намного осторожнее. Наттхасих Кунсуван еще имеет сложность с адаптацией к корту, так как ранее почти все сыгранные матчи проходили на другом покрытии.



Тирза Шашанк Машерла

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Тирза Шашанк Машерла на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Тирза Шашанк Машерла демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Тирза Шашанк Машерла имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Тирза Шашанк Машерла намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Тирза Шашанк Машерла не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Тирза Шашанк Машерла будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Тирза Шашанк Машерла и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Тирза Шашанк Машерла умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

ITF, Наттхасих Кунсуван — Тирза Шашанк Машерла

Наттхасих Кунсуван и Тирза Шашанк Машерла – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Наттхасих Кунсуван — Тирза Шашанк Машерла (31-го мая), ставки и коэффициенты

Наттхасих Кунсуван

Наттхасих Кунсуван не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Наттхасих Кунсуван любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Наттхасих Кунсуван умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Наттхасих Кунсуван не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Наттхасих Кунсуван умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Тирза Шашанк Машерла

В этом сезоне Тирза Шашанк Машерла действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Тирза Шашанк Машерла обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Тирза Шашанк Машерла не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Тирза Шашанк Машерла не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Тирза Шашанк Машерла имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Наттхасих Кунсуван — Тирза Шашанк Машерла Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Наттхасих Кунсуван и Тирза Шашанк Машерла, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Наттхасих Кунсуван и Тирза Шашанк Машерла играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Наттхасих Кунсуван, и Тирза Шашанк Машерла неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Наттхасих Кунсуван — Тирза Шашанк Машерла: порядок побьёт класс

Наттхасих Кунсуван и Тирза Шашанк Машерла которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Наттхасих Кунсуван имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Тирза Шашанк Машерла хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Наттхасих Кунсуван. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Тирза Шашанк Машерла умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Наттхасих Кунсуван довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Тирза Шашанк Машерла вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Наттхасих Кунсуван.

СЕГОДНЯ МАТЧ Наттхасих Кунсуван — Тирза Шашанк Машерла. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Наттхасих Кунсуван и Тирза Шашанк Машерла, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat2-561697-segodnya-match-daniela-glenzer-darsi-park-prognozy-i-stavki-ot-eksperta-30-05-22/