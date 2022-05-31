Прогноз Рико Саваянаги — Нидхи Чилумула (31-го мая 2022 года), ставки и коэффициенты

Рико Саваянаги — Нидхи Чилумула. Прогноз, ставки на матч (31.05.22)

31.05.2022 в 06:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Рико Саваянаги , а противостоять в этом поединке будет Нидхи Чилумула.



Судья теннисного матча Рико Саваянаги — Нидхи Чилумула должен дать знак о старте игры в 06:30 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 31.05.2022, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Рико Саваянаги и Нидхи Чилумула более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Рико Саваянаги имеет четыре победы, то Нидхи Чилумула может похвастаться лишь двумя победами.



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В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 31.05.2022, так что в разделе тенниса можно найти поединок Рико Саваянаги — Нидхи Чилумула. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 06:30 по Москве, пока не начался поединок. Рико Саваянаги и Нидхи Чилумула еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Рико Саваянаги

На данный момент Рико Саваянаги является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Рико Саваянаги однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Рико Саваянаги демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Рико Саваянаги хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Рико Саваянаги часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Нидхи Чилумула

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Нидхи Чилумула теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Нидхи Чилумула имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Нидхи Чилумула испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Нидхи Чилумула выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Нидхи Чилумула занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Прогноз на матч Рико Саваянаги — Нидхи Чилумула

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Рико Саваянаги и Нидхи Чилумула впервые будут встречаться между собой. Если Рико Саваянаги уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Нидхи Чилумула пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Рико Саваянаги демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Рико Саваянаги – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Рико Саваянаги — Нидхи Чилумула (31.05.2022), ставки и коэффициенты

Рико Саваянаги

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Рико Саваянаги, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Рико Саваянаги уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Рико Саваянаги старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Рико Саваянаги, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Рико Саваянаги не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Рико Саваянаги все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Рико Саваянаги точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Нидхи Чилумула

В этом сезоне Нидхи Чилумула действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Нидхи Чилумула обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Нидхи Чилумула не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Нидхи Чилумула не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Нидхи Чилумула имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Рико Саваянаги — Нидхи Чилумула Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Рико Саваянаги и Нидхи Чилумула аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Рико Саваянаги и Нидхи Чилумула обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Рико Саваянаги и Нидхи Чилумула постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Рико Саваянаги — Нидхи Чилумула: будет сделан акцент на атакующий теннис

Рико Саваянаги и Нидхи Чилумула которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Рико Саваянаги имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Нидхи Чилумула хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Рико Саваянаги. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Нидхи Чилумула умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Рико Саваянаги довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Нидхи Чилумула вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Рико Саваянаги.

СЕГОДНЯ МАТЧ Рико Саваянаги — Нидхи Чилумула. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Рико Саваянаги и Нидхи Чилумула.



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