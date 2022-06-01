Мария Камила Торрес Мурсия — Ана Паула Нараньо Мартинез Кобаши. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (01.06.22)

Прогноз Мария Камила Торрес Мурсия — Ана Паула Нараньо Мартинез Кобаши (01-го июня), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Мария Камила Торрес Мурсия — Ана Паула Нараньо Мартинез Кобаши 01 июня

01 июня в 23:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Мария Камила Торрес Мурсия , а противостоять в этом поединке будет Ана Паула Нараньо Мартинез Кобаши.



Буквально несколько дней назад Мария Камила Торрес Мурсия и Ана Паула Нараньо Мартинез Кобаши играли свои матчи, а теперь уже 01 июня им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 23:30. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Мария Камила Торрес Мурсия имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



Мария Камила Торрес Мурсия — Ана Паула Нараньо Мартинез Кобаши. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 01 июня откроет его противостояние Мария Камила Торрес Мурсия — Ана Паула Нараньо Мартинез Кобаши. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 23:30 по МСК, то есть до начала игры. Мария Камила Торрес Мурсия и Ана Паула Нараньо Мартинез Кобаши отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Ана Паула Нараньо Мартинез Кобаши может гордиться семью победами, а вот Мария Камила Торрес Мурсия имеет только пять выигранных встреч.

Мария Камила Торрес Мурсия

В этом сезоне Мария Камила Торрес Мурсия показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Мария Камила Торрес Мурсия играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Мария Камила Торрес Мурсия умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Мария Камила Торрес Мурсия и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Мария Камила Торрес Мурсия будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Мария Камила Торрес Мурсия чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Ана Паула Нараньо Мартинез Кобаши

Нынешняя форма, которую демонстрирует Ана Паула Нараньо Мартинез Кобаши еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Ана Паула Нараньо Мартинез Кобаши постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Ана Паула Нараньо Мартинез Кобаши пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Ана Паула Нараньо Мартинез Кобаши не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Ана Паула Нараньо Мартинез Кобаши не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

ITF, Мария Камила Торрес Мурсия — Ана Паула Нараньо Мартинез Кобаши

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Мария Камила Торрес Мурсия и Ана Паула Нараньо Мартинез Кобаши. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Мария Камила Торрес Мурсия и Ана Паула Нараньо Мартинез Кобаши продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Мария Камила Торрес Мурсия — Ана Паула Нараньо Мартинез Кобаши. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (01.06.22)

Мария Камила Торрес Мурсия

После того, как в 2016 году было выиграно сразу четыре титула, из которых три как раз на харде, все ожидали, что прошлый сезон Мария Камила Торрес Мурсия проведет как минимум не хуже, но он получился довольно слабым, так как не было ни одной победы на серьезном турнире. И матчей было сыграно намного меньше, да и результаты в них были хуже, так что пришлось опуститься с пятого места в рейтинге на 26-ю строчку в мировом теннисе. В межсезонье были упорные тренировки, так что есть надежда, что Мария Камила Торрес Мурсия в этом сезоне продемонстрирует более привычный уровень тенниса и ввяжется в борьбу за престижные трофеи. Тем более, что Мария Камила Торрес Мурсия больше всего любит играть как раз в залах на твердом покрытии, так как этот турнир может стать трамплином для новых успехов. Несмотря на молодой возраст, Мария Камила Торрес Мурсия уже обладает хорошим опытом в профессиональном теннисе, а также может продемонстрировать немалый арсенал технических навыков.

Ана Паула Нараньо Мартинез Кобаши

В этом сезоне Ана Паула Нараньо Мартинез Кобаши не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Ана Паула Нараньо Мартинез Кобаши сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Ана Паула Нараньо Мартинез Кобаши допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Ана Паула Нараньо Мартинез Кобаши допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Ана Паула Нараньо Мартинез Кобаши демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Мария Камила Торрес Мурсия — Ана Паула Нараньо Мартинез Кобаши Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Мария Камила Торрес Мурсия и Ана Паула Нараньо Мартинез Кобаши начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Мария Камила Торрес Мурсия и Ана Паула Нараньо Мартинез Кобаши показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Мария Камила Торрес Мурсия и Ана Паула Нараньо Мартинез Кобаши провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Мария Камила Торрес Мурсия и Ана Паула Нараньо Мартинез Кобаши действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Мария Камила Торрес Мурсия — Ана Паула Нараньо Мартинез Кобаши: будет сделан акцент на атакующий теннис

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Мария Камила Торрес Мурсия и Ана Паула Нараньо Мартинез Кобаши из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Ана Паула Нараньо Мартинез Кобаши относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Ана Паула Нараньо Мартинез Кобаши проводит второй или третий матч. А вот Мария Камила Торрес Мурсия как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Мария Камила Торрес Мурсия, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Мария Камила Торрес Мурсия без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Мария Камила Торрес Мурсия вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Мария Камила Торрес Мурсия — Ана Паула Нараньо Мартинез Кобаши. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Мария Камила Торрес Мурсия и Ана Паула Нараньо Мартинез Кобаши сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Мария Камила Торрес Мурсия, и Ана Паула Нараньо Мартинез Кобаши будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-548226-stavki-na-match-dzhuliya-payrone-sara-gvozdenovich-prognoz-na-tennis-ot-01-06-22/