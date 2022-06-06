Мэтью Фостер-Эствик — Марко Алехандро Кордова Гарсия: снова ждем результативной игры

Прогноз Мэтью Фостер-Эствик — Марко Алехандро Кордова Гарсия (06.06.2022), ставки и коэффициенты

Мэтью Фостер-Эствик — Марко Алехандро Кордова Гарсия (06-го июня 2022 года), ставки и коэффициенты

06-го июня 2022 года в 16:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Мэтью Фостер-Эствик , а противостоять в этом поединке будет Марко Алехандро Кордова Гарсия.



Так как Мэтью Фостер-Эствик в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Марко Алехандро Кордова Гарсия, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 06-го июня 2022 года. Но, доказать обратное Мэтью Фостер-Эствик все же сможет в 16:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Мэтью Фостер-Эствик — Марко Алехандро Кордова Гарсия:

В 16:00 по Москве Мэтью Фостер-Эствик выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Марко Алехандро Кордова Гарсия. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 06-го июня 2022 года. Мэтью Фостер-Эствик не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Мэтью Фостер-Эствик

В этом сезоне Мэтью Фостер-Эствик демонстрирует самую лучшую форму за всю свою карьеру. Сильная игра была продемонстрирована на первом турнире, после чего на Мастерсе удалось дойти до полуфинала, несмотря на то, что старт был еще в квалификации. На этом турнире Мэтью Фостер-Эствик снова показывает мощную игру и легко справляется с теми оппонентами, которые попадаются по жеребьевке. Не удивительно, что сейчас Мэтью Фостер-Эствик является одним из фаворитов, несмотря на занимаемое в мировом теннисном рейтинге лишь 98-е место. Начало карьеры было как раз на траве, так что данного покрытия Мэтью Фостер-Эствик не боится и может продемонстрировать, как умение обороняться, так и похвастаться выносливостью, стабильно играя на протяжении пяти сетов. Пока все матчи были выиграны досрочно, так что Мэтью Фостер-Эствик еще и экономит силы, что может сыграть важную роль в данном матче, если он еще не будет выигран заранее.



Марко Алехандро Кордова Гарсия

Во взрослом туре Марко Алехандро Кордова Гарсия проводить лишь второй полноценный сезон, так что пока никто не ожидает больших свершений. Да, среди юниоров даже получалось выходить на третье место в рейтинге, но профессиональный теннис это совершенно иной уровень, так что для хорошего выступления еще необходимо набраться опыта. В прошлом сезоне удалось пробиться в основною сетку всех турниров серии Большого Шлема, что для дебютантов уже является хорошим достижением. В этом сезоне Марко Алехандро Кордова Гарсия пока также лишь проходит квалификационные этапы, но зайти дальше не получается, так как здесь уже совершенно другой уровень игроков. Марко Алехандро Кордова Гарсия предпочитает силовой теннис, но он подходит лишь в случае со слабыми или равными оппонентами, а представителей первой сотни мирового рейтинга на одной силе пройти очень сложно. Тем более, что Марко Алехандро Кордова Гарсия еще имеет проблемы с приемом, не всегда закрывает заднюю линию, а также играет в основном лишь на грунтовых кортах.

Прогноз на матч

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Мэтью Фостер-Эствик и Марко Алехандро Кордова Гарсия. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Мэтью Фостер-Эствик и Марко Алехандро Кордова Гарсия должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Прогноз и ставка на матч Мэтью Фостер-Эствик — Марко Алехандро Кордова Гарсия 06-го июня 2022 года

Мэтью Фостер-Эствик

В этом сезоне Мэтью Фостер-Эствик демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Мэтью Фостер-Эствик уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Мэтью Фостер-Эствик любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Мэтью Фостер-Эствик часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Мэтью Фостер-Эствик умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Марко Алехандро Кордова Гарсия

На этом турнире Марко Алехандро Кордова Гарсия играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Марко Алехандро Кордова Гарсия какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Марко Алехандро Кордова Гарсия уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Марко Алехандро Кордова Гарсия много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Марко Алехандро Кордова Гарсия сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Марко Алехандро Кордова Гарсия не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Мэтью Фостер-Эствик — Марко Алехандро Кордова Гарсия Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Мэтью Фостер-Эствик и Марко Алехандро Кордова Гарсия, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Мэтью Фостер-Эствик и Марко Алехандро Кордова Гарсия играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Мэтью Фостер-Эствик, и Марко Алехандро Кордова Гарсия неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Мэтью Фостер-Эствик — Марко Алехандро Кордова Гарсия: снова ждем результативной игры

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Мэтью Фостер-Эствик и Марко Алехандро Кордова Гарсия, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Мэтью Фостер-Эствик сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Марко Алехандро Кордова Гарсия имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Мэтью Фостер-Эствик – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Мэтью Фостер-Эствик и Марко Алехандро Кордова Гарсия на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Мэтью Фостер-Эствик — Марко Алехандро Кордова Гарсия. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Мэтью Фостер-Эствик и Марко Алехандро Кордова Гарсия сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Мэтью Фостер-Эствик, и Марко Алехандро Кордова Гарсия будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-564486-renata-zarazua-varvara-gracheva-prognoz-i-stavki-ot-professionala-07-06-22/