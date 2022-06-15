Прогноз Хосе Рубин Стэтхэм — Паторн Ханшаикул (15.06.2022), ставки и коэффициенты

Хосе Рубин Стэтхэм — Паторн Ханшаикул. Прогноз, ставки на матч (15.06.22)

15.06.2022 в 07:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Хосе Рубин Стэтхэм , а противостоять в этом поединке будет Паторн Ханшаикул.



Буквально несколько дней назад Хосе Рубин Стэтхэм и Паторн Ханшаикул играли свои матчи, а теперь уже 15.06.2022 им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 07:00. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Хосе Рубин Стэтхэм имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



Хосе Рубин Стэтхэм — Паторн Ханшаикул. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 15.06.2022 осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Хосе Рубин Стэтхэм — Паторн Ханшаикул вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Хосе Рубин Стэтхэм и Паторн Ханшаикул не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 07:00 по МСК.

Хосе Рубин Стэтхэм

Хосе Рубин Стэтхэм, несмотря на высокое место в мировом теннисном рейтинге, на этом турнире не входит в число фаворитов, так как в прошлом году здесь был вылет еще на ранней стадии. Но, спустя год Хосе Рубин Стэтхэм может продемонстрировать свой опыт и умение читать игру, так что на этот раз результаты точно не будут настолько плачевными. Сейчас Хосе Рубин Стэтхэм входит в число талантливых представителей большого тенниса, так как прогресс виден на лицо, так что теперь никто не удивляется выходам в полуфиналы и финальные матчи. Да, титулов Хосе Рубин Стэтхэм еще не имеет, но это лишь доказывает то, что 21-я ракетка мира жаждет трофеев и будет в каждой игре демонстрировать максимальную мотивацию. К тому же, этот турнир проходит на грунтовых кортах, а на грунте в этом сезоне было сыграно уже более двадцати матчей, так что Хосе Рубин Стэтхэм сможет уверено чувствовать себя на данном покрытии, и постарается воспользоваться своими преимуществами в тактическом плане.



Паторн Ханшаикул

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Паторн Ханшаикулв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Паторн Ханшаикул играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Паторн Ханшаикул держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Паторн Ханшаикул демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Паторн Ханшаикул находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

ITF, Хосе Рубин Стэтхэм — Паторн Ханшаикул

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Хосе Рубин Стэтхэм — Паторн Ханшаикул. Прогноз, ставки на матч(15.06.22)

Хосе Рубин Стэтхэм

Хосе Рубин Стэтхэм не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Хосе Рубин Стэтхэм любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Хосе Рубин Стэтхэм умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Хосе Рубин Стэтхэм не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Хосе Рубин Стэтхэм умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Паторн Ханшаикул

Паторн Ханшаикул лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Паторн Ханшаикул играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Паторн Ханшаикул начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Паторн Ханшаикул выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Паторн Ханшаикул сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Хосе Рубин Стэтхэм — Паторн Ханшаикул Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Хосе Рубин Стэтхэм и Паторн Ханшаикул. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Хосе Рубин Стэтхэм и Паторн Ханшаикул встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Хосе Рубин Стэтхэм и Паторн Ханшаикул довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Хосе Рубин Стэтхэм и Паторн Ханшаикул подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Хосе Рубин Стэтхэм — Паторн Ханшаикул: погода помешает показать хороший теннис

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Хосе Рубин Стэтхэм и Паторн Ханшаикул, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Хосе Рубин Стэтхэм сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Паторн Ханшаикул имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Хосе Рубин Стэтхэм – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Хосе Рубин Стэтхэм и Паторн Ханшаикул на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Хосе Рубин Стэтхэм — Паторн Ханшаикул. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Хосе Рубин Стэтхэм и Паторн Ханшаикул. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Хосе Рубин Стэтхэм и для Паторн Ханшаикул, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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