Жасмин Джимбрере — Ана Лантигуа Де Ла Нуес. Прогноз, ставки на матч(15.06.22)

Прогноз Жасмин Джимбрере — Ана Лантигуа Де Ла Нуес (15 июня), ставки и коэффициенты

Жасмин Джимбрере — Ана Лантигуа Де Ла Нуес (15 июня), ставки и коэффициенты

15 июня в 09:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Жасмин Джимбрере , а противостоять в этом поединке будет Ана Лантигуа Де Ла Нуес.



Буквально несколько дней назад Жасмин Джимбрере и Ана Лантигуа Де Ла Нуес играли свои матчи, а теперь уже 15 июня им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 09:00. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Жасмин Джимбрере имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Жасмин Джимбрере — Ана Лантигуа Де Ла Нуес:

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 15 июня встречаются Жасмин Джимбрере и Ана Лантигуа Де Ла Нуес. Начало поединка запланировано на 09:00 по МСК. Жасмин Джимбрере является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Жасмин Джимбрере

В большинстве своих выигранных поединков Жасмин Джимбрере берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Жасмин Джимбрере с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Жасмин Джимбрере сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Жасмин Джимбрере также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Ана Лантигуа Де Ла Нуес

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Ана Лантигуа Де Ла Нуес теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Ана Лантигуа Де Ла Нуес имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Ана Лантигуа Де Ла Нуес испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Ана Лантигуа Де Ла Нуес выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Ана Лантигуа Де Ла Нуес занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

ITF, Жасмин Джимбрере — Ана Лантигуа Де Ла Нуес

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Жасмин Джимбрере и Ана Лантигуа Де Ла Нуес. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Жасмин Джимбрере — Ана Лантигуа Де Ла Нуес. Прогноз, ставки на матч(15.06.22)

Жасмин Джимбрере

На этом турнире именно Жасмин Джимбрере может похвастаться самой сильной подачей, но она совершенно не отличается вариативностью, ведь данный представитель большого тенниса всегда действует в одном и том же стиле, что отлично знают уже все оппоненты. Да, Жасмин Джимбрере отлично бьет обеими сторонами ракетки, но все же иногда допускает ошибки на приеме, а также не может продемонстрировать уверенную игру возле сетки. Пока Жасмин Джимбрере еще не может похвастаться высокой техничностью, так что побеждать получается лишь за счет хорошей физической формы, силы и высокой скорости. Так что, пусть и получилось на этом турнире зайти так далеко, но это в первую очередь связано со слабым уровнем оппонентов, а дальше будет намного сложнее. Если Жасмин Джимбрере не сможет навязать свою игру и не получится начать матч с мощного атакующего напора, то с обороной все намного сложнее. К тому же, еще ни разу не было такого, чтобы получалось переломать ход поединка.

Ана Лантигуа Де Ла Нуес

Этот сезон Ана Лантигуа Де Ла Нуес проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Ана Лантигуа Де Ла Нуес снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Ана Лантигуа Де Ла Нуес слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Ана Лантигуа Де Ла Нуес допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Жасмин Джимбрере — Ана Лантигуа Де Ла Нуес Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Жасмин Джимбрере и Ана Лантигуа Де Ла Нуес начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Жасмин Джимбрере и Ана Лантигуа Де Ла Нуес показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Жасмин Джимбрере и Ана Лантигуа Де Ла Нуес провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Жасмин Джимбрере и Ана Лантигуа Де Ла Нуес действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Жасмин Джимбрере — Ана Лантигуа Де Ла Нуес: снова ждем результативной игры

Жасмин Джимбрере и Ана Лантигуа Де Ла Нуес которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Жасмин Джимбрере имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Ана Лантигуа Де Ла Нуес хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Жасмин Джимбрере. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Ана Лантигуа Де Ла Нуес умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Жасмин Джимбрере довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Ана Лантигуа Де Ла Нуес вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Жасмин Джимбрере.

СЕГОДНЯ МАТЧ Жасмин Джимбрере — Ана Лантигуа Де Ла Нуес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Жасмин Джимбрере и Ана Лантигуа Де Ла Нуес.



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