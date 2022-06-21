Прогноз Хуан Пабло Фикович — Муркель Алехандро Деллиен Веласко (21-го июня), ставки и коэффициенты

Хуан Пабло Фикович — Муркель Алехандро Деллиен Веласко. Прогноз, ставки на матч (21.06.22)

21 июня в 16:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Хуан Пабло Фикович , а противостоять в этом поединке будет Муркель Алехандро Деллиен Веласко.



В 16:00 по Москве Хуан Пабло Фикович и Муркель Алехандро Деллиен Веласко выйдут на теннисный корт, чтобы продемонстрировать все свое мастерство и определить, кто же пройдет дальше в данном турнире, а кому придется паковать чемоданы домой. Матча ждать осталось недолго, ведь согласно календарю Мастерса, он пройдет 21 июня. Единственный раз Хуан Пабло Фикович и Муркель Алехандро Деллиен Веласко встречались на корте три года назад, и тогда пришлось играть пять сетов, для того, чтобы определить победителя. Благодаря той победе Хуан Пабло Фикович сейчас считается фаворитом.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Хуан Пабло Фикович — Муркель Алехандро Деллиен Веласко:

До 21 июня осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Хуан Пабло Фикович — Муркель Алехандро Деллиен Веласко вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Хуан Пабло Фикович и Муркель Алехандро Деллиен Веласко не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 16:00 по МСК.

Хуан Пабло Фикович

Пока Хуан Пабло Фикович не демонстрирует хорошей физической формы, а проходит каждый раунд исключительно на своем характере и благодаря богатому опыту. Еще на первом этапе все могло завершиться поражением, когда были проиграны первые два сета, но затем получилось собраться и выиграть остальные три. В последующих матчах было не легче, так что можно однозначно сделать вывод, что Хуан Пабло Фикович находится не в лучших кондициях. Скорее всего, что причина кроется в недавней травме колена, которая заставила на долгий срок покинуть корт. Если судить по прошлому году, то был такой же слабый старт, но затем начался прогресс, так что есть надежда, что дальше Хуан Пабло Фикович будет играть все сильнее и все же сможет порадовать болельщиков стабильностью. Ведь пока все предыдущие турниры завершались на ранних этапах, хотя оппоненты были не самые сложные. К тому же, Хуан Пабло Фикович довольно неплохо играет на данном покрытии.



Муркель Алехандро Деллиен Веласко

На этом турнире Муркель Алехандро Деллиен Веласко играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Муркель Алехандро Деллиен Веласко все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Муркель Алехандро Деллиен Веласко не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Муркель Алехандро Деллиен Веласко уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Муркель Алехандро Деллиен Веласко на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Муркель Алехандро Деллиен Веласко пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Хуан Пабло Фикович — Муркель Алехандро Деллиен Веласко. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Хуан Пабло Фикович и Муркель Алехандро Деллиен Веласко – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Хуан Пабло Фикович — Муркель Алехандро Деллиен Веласко. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (21.06.22)

Хуан Пабло Фикович

На данный момент Хуан Пабло Фикович занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Хуан Пабло Фикович снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Хуан Пабло Фикович не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Хуан Пабло Фикович не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Муркель Алехандро Деллиен Веласко

На этом турнире Муркель Алехандро Деллиен Веласко играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Муркель Алехандро Деллиен Веласко какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Муркель Алехандро Деллиен Веласко уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Муркель Алехандро Деллиен Веласко много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Муркель Алехандро Деллиен Веласко сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Муркель Алехандро Деллиен Веласко не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Хуан Пабло Фикович — Муркель Алехандро Деллиен Веласко Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Хуан Пабло Фикович и Муркель Алехандро Деллиен Веласко начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Хуан Пабло Фикович и Муркель Алехандро Деллиен Веласко показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Хуан Пабло Фикович и Муркель Алехандро Деллиен Веласко провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Хуан Пабло Фикович и Муркель Алехандро Деллиен Веласко действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Хуан Пабло Фикович — Муркель Алехандро Деллиен Веласко: в ожидании «эйсов»

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Хуан Пабло Фикович и Муркель Алехандро Деллиен Веласко, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Хуан Пабло Фикович и Муркель Алехандро Деллиен Веласко уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Хуан Пабло Фикович — Муркель Алехандро Деллиен Веласко. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Хуан Пабло Фикович и Муркель Алехандро Деллиен Веласко, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat1-570321-prognoz-na-match-samara-zhen-ekaterinburg-zhen-rekomenduemye-stavki-ot-ekspertov-21-06-22/