Тимофей Кузьминич — Юрий Шичко. Прогноз, ставки на матч(21.06.22)

Прогноз Тимофей Кузьминич — Юрий Шичко (21-го июня), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Тимофей Кузьминич — Юрий Шичко 21-го июня 2022 года

21-го июня 2022 года в 23:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Ace Belarus Cup, в котором на корт выйдут Тимофей Кузьминич , а противостоять в этом поединке будет Юрий Шичко.



В 23:30 по московскому времени поклонники большого тенниса будут внимательно следить за тем, как на корте будут противостоять Тимофей Кузьминич и Юрий Шичко. Тем кто, хочет посмотреть на игру, которая пройдет 21-го июня 2022 года, вживую, еще можно купить билеты, так как еще есть свободные места на трибунах. Между ведущими мировыми ракетками за всю историю было лишь четыре встречи, причем в них было по две победы у каждого соперника.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Тимофей Кузьминич — Юрий Шичко:

Тимофей Кузьминич имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 21-го июня 2022 года нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Юрий Шичко. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 23:30. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Тимофей Кузьминич имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Тимофей Кузьминич

В этом сезоне Тимофей Кузьминич показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Тимофей Кузьминич сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Тимофей Кузьминич еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Тимофей Кузьминич обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Тимофей Кузьминич играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Тимофей Кузьминич любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Юрий Шичко

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Юрий Шичков шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Юрий Шичко играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Юрий Шичко держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Юрий Шичко демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Юрий Шичко находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Тимофей Кузьминич — Юрий Шичко. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Тимофей Кузьминич и Юрий Шичко – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Тимофей Кузьминич — Юрий Шичко. Прогноз, ставки на матч(21.06.22)

Тимофей Кузьминич

В этом сезоне Тимофей Кузьминич демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Тимофей Кузьминич уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Тимофей Кузьминич любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Тимофей Кузьминич часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Тимофей Кузьминич умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Юрий Шичко

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Юрий Шичко хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Юрий Шичко никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Юрий Шичко сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Юрий Шичко всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Тимофей Кузьминич — Юрий Шичко Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Тимофей Кузьминич и Юрий Шичко начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Тимофей Кузьминич и Юрий Шичко показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Тимофей Кузьминич и Юрий Шичко провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Тимофей Кузьминич и Юрий Шичко действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Тимофей Кузьминич — Юрий Шичко: соперники не будут долго запрягать

Судя по количеству финалов и титулов, которые Тимофей Кузьминич имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Тимофей Кузьминич и Юрий Шичко отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Юрий Шичко в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Тимофей Кузьминич превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Юрий Шичко сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Тимофей Кузьминич гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Тимофей Кузьминич — Юрий Шичко. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Тимофей Кузьминич и Юрий Шичко сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Тимофей Кузьминич, и Юрий Шичко будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat3-570493-nina-potochnik-anastasiya-grimalskaya-prognoz-specialista-22-06-22/