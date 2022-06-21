Изароу/Суксумрарн — Навасирисомбоон/Сооктон-Энг. Прогноз, ставки на матч(22.06.22)

Прогноз Изароу/Суксумрарн — Навасирисомбоон/Сооктон-Энг (22-го июня), ставки и коэффициенты

Изароу/Суксумрарн — Навасирисомбоон/Сооктон-Энг (22-го июня 2022 года), ставки и коэффициенты

22-го июня 2022 года в 09:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Изароу/Суксумрарн , а противостоять в этом поединке будет Навасирисомбоон/Сооктон-Энг.



Теннисное противостояние Изароу/Суксумрарн — Навасирисомбоон/Сооктон-Энг пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 22-го июня 2022 года. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 09:30 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Изароу/Суксумрарн является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Изароу/Суксумрарн — Навасирисомбоон/Сооктон-Энг:

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 22-го июня 2022 года, так что в разделе тенниса можно найти поединок Изароу/Суксумрарн — Навасирисомбоон/Сооктон-Энг. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 09:30 по Москве, пока не начался поединок. Изароу/Суксумрарн и Навасирисомбоон/Сооктон-Энг еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Изароу/Суксумрарн

Пока Изароу/Суксумрарн не демонстрирует хорошей физической формы, а проходит каждый раунд исключительно на своем характере и благодаря богатому опыту. Еще на первом этапе все могло завершиться поражением, когда были проиграны первые два сета, но затем получилось собраться и выиграть остальные три. В последующих матчах было не легче, так что можно однозначно сделать вывод, что Изароу/Суксумрарн находится не в лучших кондициях. Скорее всего, что причина кроется в недавней травме колена, которая заставила на долгий срок покинуть корт. Если судить по прошлому году, то был такой же слабый старт, но затем начался прогресс, так что есть надежда, что дальше Изароу/Суксумрарн будет играть все сильнее и все же сможет порадовать болельщиков стабильностью. Ведь пока все предыдущие турниры завершались на ранних этапах, хотя оппоненты были не самые сложные. К тому же, Изароу/Суксумрарн довольно неплохо играет на данном покрытии.



Навасирисомбоон/Сооктон-Энг

Во взрослом туре Навасирисомбоон/Сооктон-Энг проводить лишь второй полноценный сезон, так что пока никто не ожидает больших свершений. Да, среди юниоров даже получалось выходить на третье место в рейтинге, но профессиональный теннис это совершенно иной уровень, так что для хорошего выступления еще необходимо набраться опыта. В прошлом сезоне удалось пробиться в основною сетку всех турниров серии Большого Шлема, что для дебютантов уже является хорошим достижением. В этом сезоне Навасирисомбоон/Сооктон-Энг пока также лишь проходит квалификационные этапы, но зайти дальше не получается, так как здесь уже совершенно другой уровень игроков. Навасирисомбоон/Сооктон-Энг предпочитает силовой теннис, но он подходит лишь в случае со слабыми или равными оппонентами, а представителей первой сотни мирового рейтинга на одной силе пройти очень сложно. Тем более, что Навасирисомбоон/Сооктон-Энг еще имеет проблемы с приемом, не всегда закрывает заднюю линию, а также играет в основном лишь на грунтовых кортах.

Прогноз на матч

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Изароу/Суксумрарн и Навасирисомбоон/Сооктон-Энг. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Изароу/Суксумрарн и Навасирисомбоон/Сооктон-Энг должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Изароу/Суксумрарн — Навасирисомбоон/Сооктон-Энг. Прогноз, ставки на матч(22.06.22)

Изароу/Суксумрарн

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Изароу/Суксумрарн выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Изароу/Суксумрарн всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Изароу/Суксумрарн уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Изароу/Суксумрарн занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Изароу/Суксумрарн больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Изароу/Суксумрарн имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Навасирисомбоон/Сооктон-Энг

Навасирисомбоон/Сооктон-Энг лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Навасирисомбоон/Сооктон-Энг играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Навасирисомбоон/Сооктон-Энг начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Навасирисомбоон/Сооктон-Энг выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Навасирисомбоон/Сооктон-Энг сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Изароу/Суксумрарн — Навасирисомбоон/Сооктон-Энг Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Изароу/Суксумрарн и Навасирисомбоон/Сооктон-Энг, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Изароу/Суксумрарн и Навасирисомбоон/Сооктон-Энг играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Изароу/Суксумрарн, и Навасирисомбоон/Сооктон-Энг неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Изароу/Суксумрарн — Навасирисомбоон/Сооктон-Энг: снова ждем результативной игры

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Изароу/Суксумрарн и Навасирисомбоон/Сооктон-Энг, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Изароу/Суксумрарн и Навасирисомбоон/Сооктон-Энг уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Изароу/Суксумрарн — Навасирисомбоон/Сооктон-Энг. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Изароу/Суксумрарн и Навасирисомбоон/Сооктон-Энг сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Изароу/Суксумрарн, и Навасирисомбоон/Сооктон-Энг будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat4-554159-prognozy-i-stavki-na-match-kristina-dinu-aleksandra-ignatik-21-06-22/