Прогноз Самандар Абдумаликов — Рахимбек Ибрахимов (23-го июня 2022 года), ставки и коэффициенты

Самандар Абдумаликов — Рахимбек Ибрахимов. Прогноз, ставки на матч (23.06.22)

23-го июня 2022 года в 08:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Мастерс, в котором на корт выйдут Самандар Абдумаликов , а противостоять в этом поединке будет Рахимбек Ибрахимов.



Так как Самандар Абдумаликов в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Рахимбек Ибрахимов, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 23-го июня 2022 года. Но, доказать обратное Самандар Абдумаликов все же сможет в 08:30 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Самандар Абдумаликов — Рахимбек Ибрахимов:

Самандар Абдумаликов имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 23-го июня 2022 года нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Рахимбек Ибрахимов. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 08:30. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Самандар Абдумаликов имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Самандар Абдумаликов

В этом сезоне Самандар Абдумаликов демонстрирует самую лучшую форму за всю свою карьеру. Сильная игра была продемонстрирована на первом турнире, после чего на Мастерсе удалось дойти до полуфинала, несмотря на то, что старт был еще в квалификации. На этом турнире Самандар Абдумаликов снова показывает мощную игру и легко справляется с теми оппонентами, которые попадаются по жеребьевке. Не удивительно, что сейчас Самандар Абдумаликов является одним из фаворитов, несмотря на занимаемое в мировом теннисном рейтинге лишь 98-е место. Начало карьеры было как раз на траве, так что данного покрытия Самандар Абдумаликов не боится и может продемонстрировать, как умение обороняться, так и похвастаться выносливостью, стабильно играя на протяжении пяти сетов. Пока все матчи были выиграны досрочно, так что Самандар Абдумаликов еще и экономит силы, что может сыграть важную роль в данном матче, если он еще не будет выигран заранее.



Рахимбек Ибрахимов

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Рахимбек Ибрахимовв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Рахимбек Ибрахимов играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Рахимбек Ибрахимов держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Рахимбек Ибрахимов демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Рахимбек Ибрахимов находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Самандар Абдумаликов — Рахимбек Ибрахимов. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Самандар Абдумаликов и Рахимбек Ибрахимов впервые будут встречаться между собой. Если Самандар Абдумаликов уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Рахимбек Ибрахимов пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Самандар Абдумаликов демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Самандар Абдумаликов – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Самандар Абдумаликов — Рахимбек Ибрахимов (23-го июня 2022 года), ставки и коэффициенты

Самандар Абдумаликов

Несмотря на внушительный возраст, Самандар Абдумаликов демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Самандар Абдумаликов гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Самандар Абдумаликов обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Самандар Абдумаликов снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Самандар Абдумаликов может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Рахимбек Ибрахимов

В этом сезоне Рахимбек Ибрахимов не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Рахимбек Ибрахимов сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Рахимбек Ибрахимов допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Рахимбек Ибрахимов допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Рахимбек Ибрахимов демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Самандар Абдумаликов — Рахимбек Ибрахимов Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Самандар Абдумаликов и Рахимбек Ибрахимов. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Самандар Абдумаликов — Рахимбек Ибрахимов: будет сделан акцент на атакующий теннис

Судя по количеству финалов и титулов, которые Самандар Абдумаликов имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Самандар Абдумаликов и Рахимбек Ибрахимов отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Рахимбек Ибрахимов в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Самандар Абдумаликов превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Рахимбек Ибрахимов сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Самандар Абдумаликов гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Самандар Абдумаликов — Рахимбек Ибрахимов. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Самандар Абдумаликов и Рахимбек Ибрахимов сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Самандар Абдумаликов, и Рахимбек Ибрахимов будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

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