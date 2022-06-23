Прогноз Гиороайе/Морателли — Гомез Пезуэла Кано/Кэперро Таборда (23.06.2022), ставки и коэффициенты

Гиороайе/Морателли — Гомез Пезуэла Кано/Кэперро Таборда. Прогноз, ставки на матч (23.06.22)

23.06.2022 в 17:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Гиороайе/Морателли , а противостоять в этом поединке будет Гомез Пезуэла Кано/Кэперро Таборда.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 23.06.2022, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Гиороайе/Морателли — Гомез Пезуэла Кано/Кэперро Таборда. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 17:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Гиороайе/Морателли, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Гиороайе/Морателли — Гомез Пезуэла Кано/Кэперро Таборда:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 23.06.2022 откроет его противостояние Гиороайе/Морателли — Гомез Пезуэла Кано/Кэперро Таборда. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 17:00 по МСК, то есть до начала игры. Гиороайе/Морателли и Гомез Пезуэла Кано/Кэперро Таборда отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Гомез Пезуэла Кано/Кэперро Таборда может гордиться семью победами, а вот Гиороайе/Морателли имеет только пять выигранных встреч.

Гиороайе/Морателли

В этом сезоне Гиороайе/Морателли демонстрирует самую лучшую форму за всю свою карьеру. Сильная игра была продемонстрирована на первом турнире, после чего на Мастерсе удалось дойти до полуфинала, несмотря на то, что старт был еще в квалификации. На этом турнире Гиороайе/Морателли снова показывает мощную игру и легко справляется с теми оппонентами, которые попадаются по жеребьевке. Не удивительно, что сейчас Гиороайе/Морателли является одним из фаворитов, несмотря на занимаемое в мировом теннисном рейтинге лишь 98-е место. Начало карьеры было как раз на траве, так что данного покрытия Гиороайе/Морателли не боится и может продемонстрировать, как умение обороняться, так и похвастаться выносливостью, стабильно играя на протяжении пяти сетов. Пока все матчи были выиграны досрочно, так что Гиороайе/Морателли еще и экономит силы, что может сыграть важную роль в данном матче, если он еще не будет выигран заранее.



Гомез Пезуэла Кано/Кэперро Таборда

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Гомез Пезуэла Кано/Кэперро Таборда на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Гомез Пезуэла Кано/Кэперро Таборда демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Гомез Пезуэла Кано/Кэперро Таборда имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Гомез Пезуэла Кано/Кэперро Таборда намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Гомез Пезуэла Кано/Кэперро Таборда не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Гомез Пезуэла Кано/Кэперро Таборда будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Гомез Пезуэла Кано/Кэперро Таборда и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Гомез Пезуэла Кано/Кэперро Таборда умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч Гиороайе/Морателли — Гомез Пезуэла Кано/Кэперро Таборда

Гиороайе/Морателли и Гомез Пезуэла Кано/Кэперро Таборда – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Гиороайе/Морателли — Гомез Пезуэла Кано/Кэперро Таборда. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (23.06.22)

Гиороайе/Морателли

На данный момент Гиороайе/Морателли занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Гиороайе/Морателли снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Гиороайе/Морателли не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Гиороайе/Морателли не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Гомез Пезуэла Кано/Кэперро Таборда

На этом турнире Гомез Пезуэла Кано/Кэперро Таборда играет второй раз. Прошлогодний розыгрыш был пропущен из-за травмы плеча, а в позапрошлом году получилось дойти до полуфинала. Так что, на этот раз Гомез Пезуэла Кано/Кэперро Таборда надеется снова продемонстрировать хорошие результаты и пройти как можно дальше. После травмы получилось очень быстро восстановиться, так что если прошлый сезон начинался на 27-м месте в рейтинге, то завершался уже на пятнадцатом. В этом году Гомез Пезуэла Кано/Кэперро Таборда находится в еще лучшей форме, так что не будет удивительно, если получится ворваться в десятку лучших мастеров большого тенниса. Жесткое покрытие Гомез Пезуэла Кано/Кэперро Таборда считает своим профильным, так как любит играть на большой скорости, используя силовой агрессивный теннис. В прошлом сезоне большинство матчей прошло на харде, причем поражения были лишь в трех. В этом сезоне на харде было сыграно шесть поединков, и все они были выиграны. Пока не ясно, как обстоят дела с выносливостью, но в последних матчах не пришлось много тратить сил, так как удалось одержать победы уже после двух партий.

Сегодня матч Гиороайе/Морателли — Гомез Пезуэла Кано/Кэперро Таборда Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Гиороайе/Морателли и Гомез Пезуэла Кано/Кэперро Таборда. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Гиороайе/Морателли — Гомез Пезуэла Кано/Кэперро Таборда: порядок побьёт класс

Судя по количеству финалов и титулов, которые Гиороайе/Морателли имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Гиороайе/Морателли и Гомез Пезуэла Кано/Кэперро Таборда отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Гомез Пезуэла Кано/Кэперро Таборда в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Гиороайе/Морателли превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Гомез Пезуэла Кано/Кэперро Таборда сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Гиороайе/Морателли гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Гиороайе/Морателли — Гомез Пезуэла Кано/Кэперро Таборда. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Гиороайе/Морателли и Гомез Пезуэла Кано/Кэперро Таборда. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Гиороайе/Морателли и для Гомез Пезуэла Кано/Кэперро Таборда, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-554716-prognozy-i-stavki-specialistov-na-match-kia-taygers-lotte-dzhaynts-23-06-22/