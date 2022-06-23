Арклон Хуэртас дель Пино — Франциско Комесана. Прогноз, ставки на матч(24.06.22)

Прогноз Арклон Хуэртас дель Пино — Франциско Комесана (24-го июня 2022 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Арклон Хуэртас дель Пино — Франциско Комесана 24-го июня 2022 года

24-го июня 2022 года в 16:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Арклон Хуэртас дель Пино , а противостоять в этом поединке будет Франциско Комесана.



Арклон Хуэртас дель Пино считается фаворитом данной теннисной встречи, так что, по мнению многих экспертов данного вида спорта, Франциско Комесана 24-го июня 2022 года будет иметь небольшие шансы на успех. Как же оно будет на самом деле, и чем завершится игра, станет ясно уже начиная с 16:00 по московскому времени, когда стартует поединок. Ранее между данными профессионалами большого тенниса не было ни одной личной встречи, хотя они занимают довольно высокие позиции в мировом рейтинге.



Арклон Хуэртас дель Пино — Франциско Комесана. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

24-го июня 2022 года пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Арклон Хуэртас дель Пино — Франциско Комесана. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 16:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Франциско Комесана, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Франциско Комесана выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Арклон Хуэртас дель Пино

Арклон Хуэртас дель Пино, несмотря на высокое место в мировом теннисном рейтинге, на этом турнире не входит в число фаворитов, так как в прошлом году здесь был вылет еще на ранней стадии. Но, спустя год Арклон Хуэртас дель Пино может продемонстрировать свой опыт и умение читать игру, так что на этот раз результаты точно не будут настолько плачевными. Сейчас Арклон Хуэртас дель Пино входит в число талантливых представителей большого тенниса, так как прогресс виден на лицо, так что теперь никто не удивляется выходам в полуфиналы и финальные матчи. Да, титулов Арклон Хуэртас дель Пино еще не имеет, но это лишь доказывает то, что 21-я ракетка мира жаждет трофеев и будет в каждой игре демонстрировать максимальную мотивацию. К тому же, этот турнир проходит на грунтовых кортах, а на грунте в этом сезоне было сыграно уже более двадцати матчей, так что Арклон Хуэртас дель Пино сможет уверено чувствовать себя на данном покрытии, и постарается воспользоваться своими преимуществами в тактическом плане.



Франциско Комесана

На этом турнире Франциско Комесана играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Франциско Комесана все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Франциско Комесана не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Франциско Комесана уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Франциско Комесана на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Франциско Комесана пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Челленджер, Арклон Хуэртас дель Пино — Франциско Комесана

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Арклон Хуэртас дель Пино и Франциско Комесана. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Арклон Хуэртас дель Пино — Франциско Комесана. Прогноз, ставки на матч(24.06.22)

Арклон Хуэртас дель Пино

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Арклон Хуэртас дель Пино, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Арклон Хуэртас дель Пино уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Арклон Хуэртас дель Пино старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Арклон Хуэртас дель Пино, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Арклон Хуэртас дель Пино не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Арклон Хуэртас дель Пино все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Арклон Хуэртас дель Пино точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Франциско Комесана

На этом турнире Франциско Комесана играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Франциско Комесана какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Франциско Комесана уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Франциско Комесана много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Франциско Комесана сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Франциско Комесана не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Арклон Хуэртас дель Пино — Франциско Комесана Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Арклон Хуэртас дель Пино и Франциско Комесана, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Арклон Хуэртас дель Пино и Франциско Комесана играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Арклон Хуэртас дель Пино, и Франциско Комесана неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Арклон Хуэртас дель Пино — Франциско Комесана: андердог способен удивить фаворита

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Арклон Хуэртас дель Пино и Франциско Комесана из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Франциско Комесана относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Франциско Комесана проводит второй или третий матч. А вот Арклон Хуэртас дель Пино как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Арклон Хуэртас дель Пино, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Арклон Хуэртас дель Пино без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Арклон Хуэртас дель Пино вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Арклон Хуэртас дель Пино — Франциско Комесана. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Арклон Хуэртас дель Пино и Франциско Комесана, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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