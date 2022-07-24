Прогноз Кэтрин Дуонг — Кейт Факих (25-го июля 2022 года), ставки и коэффициенты

Кэтрин Дуонг — Кейт Факих. Прогноз, ставки на матч. UTR Pro Tennis Series (25.07.22)

25.07.2022 в 01:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата UTR Pro Tennis Series, в котором на корт выйдут Кэтрин Дуонг , а противостоять в этом поединке будет Кейт Факих.



25.07.2022 в линии букмекерских контор можно найти множество теннисных матчей, но для ставки лучше всего подходит поединок Кэтрин Дуонг — Кейт Факих. На него будут приниматься букмекерами предматчевые ставки вплоть до 01:30 по МСК. В этом сезоне между оппонентами еще не было личных встреч, а в прошлом прошло сразу две. В них Кэтрин Дуонг и Кейт Факих одержали по одной победе, причем каждый раз на корте была упорная борьба, так что выигрыш получался с минимальным преимуществом.



Кэтрин Дуонг — Кейт Факих. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 25.07.2022 откроет его противостояние Кэтрин Дуонг — Кейт Факих. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 01:30 по МСК, то есть до начала игры. Кэтрин Дуонг и Кейт Факих отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Кейт Факих может гордиться семью победами, а вот Кэтрин Дуонг имеет только пять выигранных встреч.

Кэтрин Дуонг

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Кэтрин Дуонг находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Кэтрин Дуонг является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Кэтрин Дуонг умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Кэтрин Дуонг обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Кэтрин Дуонг может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Кейт Факих

Нынешняя форма, которую демонстрирует Кейт Факих еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Кейт Факих постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Кейт Факих пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Кейт Факих не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Кейт Факих не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Прогноз на матч Кэтрин Дуонг — Кейт Факих

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Кэтрин Дуонг и Кейт Факих впервые будут встречаться между собой. Если Кэтрин Дуонг уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Кейт Факих пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Кэтрин Дуонг демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Кэтрин Дуонг – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Кэтрин Дуонг — Кейт Факих. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (25.07.22)

Кэтрин Дуонг

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Кэтрин Дуонг, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Кэтрин Дуонг уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Кэтрин Дуонг старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Кэтрин Дуонг, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Кэтрин Дуонг не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Кэтрин Дуонг все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Кэтрин Дуонг точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Кейт Факих

Выступать в зале Кейт Факих не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Кейт Факих старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Кейт Факих принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Кейт Факих демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Кейт Факих даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Кейт Факих хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Кэтрин Дуонг — Кейт Факих Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Кэтрин Дуонг и Кейт Факих, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Кэтрин Дуонг и Кейт Факих играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Кэтрин Дуонг, и Кейт Факих неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Кэтрин Дуонг — Кейт Факих: будет сделан акцент на атакующий теннис

Судя по количеству финалов и титулов, которые Кэтрин Дуонг имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Кэтрин Дуонг и Кейт Факих отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Кейт Факих в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Кэтрин Дуонг превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Кейт Факих сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Кэтрин Дуонг гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Кэтрин Дуонг — Кейт Факих. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Кэтрин Дуонг и Кейт Факих, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat2-575177-ekaterina-pavlenko-yan-hursan-prognoz-professionala-na-match-24-07-22/