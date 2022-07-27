Каменофф/Уолкер — Барри/Уэбб: порядок побьёт класс

Прогноз Каменофф/Уолкер — Барри/Уэбб (28-го июля), ставки и коэффициенты

Каменофф/Уолкер — Барри/Уэбб (28-го июля), ставки и коэффициенты

28-го июля в 03:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Каменофф/Уолкер , а противостоять в этом поединке будет Барри/Уэбб.



Судья теннисного матча Каменофф/Уолкер — Барри/Уэбб должен дать знак о старте игры в 03:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 28-го июля, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Каменофф/Уолкер и Барри/Уэбб более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Каменофф/Уолкер имеет четыре победы, то Барри/Уэбб может похвастаться лишь двумя победами.



Каменофф/Уолкер — Барри/Уэбб. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

28-го июля пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Каменофф/Уолкер — Барри/Уэбб. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 03:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Барри/Уэбб, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Барри/Уэбб выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Каменофф/Уолкер

В этом сезоне Каменофф/Уолкер показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Каменофф/Уолкер сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Каменофф/Уолкер еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Каменофф/Уолкер обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Каменофф/Уолкер играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Каменофф/Уолкер любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Барри/Уэбб

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Барри/Уэбб на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Барри/Уэбб демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Барри/Уэбб имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Барри/Уэбб намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Барри/Уэбб не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Барри/Уэбб будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Барри/Уэбб и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Барри/Уэбб умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Каменофф/Уолкер — Барри/Уэбб. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Каменофф/Уолкер и Барри/Уэбб. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Каменофф/Уолкер и Барри/Уэбб продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Каменофф/Уолкер — Барри/Уэбб (28-го июля), ставки и коэффициенты

Каменофф/Уолкер

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Каменофф/Уолкер выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Каменофф/Уолкер всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Каменофф/Уолкер уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Каменофф/Уолкер занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Каменофф/Уолкер больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Каменофф/Уолкер имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Барри/Уэбб

Барри/Уэбб лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Барри/Уэбб играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Барри/Уэбб начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Барри/Уэбб выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Барри/Уэбб сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Каменофф/Уолкер — Барри/Уэбб Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Каменофф/Уолкер и Барри/Уэбб начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Каменофф/Уолкер и Барри/Уэбб показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Каменофф/Уолкер и Барри/Уэбб провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Каменофф/Уолкер и Барри/Уэбб действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Каменофф/Уолкер — Барри/Уэбб: порядок побьёт класс

Судя по количеству финалов и титулов, которые Каменофф/Уолкер имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Каменофф/Уолкер и Барри/Уэбб отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Барри/Уэбб в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Каменофф/Уолкер превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Барри/Уэбб сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Каменофф/Уолкер гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Каменофф/Уолкер — Барри/Уэбб. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Каменофф/Уолкер и Барри/Уэбб, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat3-558518-prognoz-na-match-andrea-pellegrino-aleks-marti-puholras-ot-eksperta-27-07-22/