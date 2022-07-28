Манзанера Пертуса/Мартинес Арджона — Лопес Монтагуд/Эндлер: погода помешает показать хороший теннис

Прогноз Манзанера Пертуса/Мартинес Арджона — Лопес Монтагуд/Эндлер (28 июля), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Манзанера Пертуса/Мартинес Арджона — Лопес Монтагуд/Эндлер 28.07.2022

28.07.2022 в 17:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Манзанера Пертуса/Мартинес Арджона , а противостоять в этом поединке будет Лопес Монтагуд/Эндлер.



Манзанера Пертуса/Мартинес Арджона сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 28.07.2022 придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Лопес Монтагуд/Эндлер. По Москве данный поединок начнется в 17:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Лопес Монтагуд/Эндлер, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Манзанера Пертуса/Мартинес Арджона — Лопес Монтагуд/Эндлер:

Манзанера Пертуса/Мартинес Арджона имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 28.07.2022 нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Лопес Монтагуд/Эндлер. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 17:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Манзанера Пертуса/Мартинес Арджона имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Манзанера Пертуса/Мартинес Арджона

По непонятным причинам Манзанера Пертуса/Мартинес Арджона в этом сезоне демонстрирует неоднозначные результаты, показывая нестабильность. В одних матчах получается одержать победу над непростым оппонентом, но уже в другом Манзанера Пертуса/Мартинес Арджона теряется и отдает победу сопернику, значительно ниже расположенном в теннисном рейтинге. Не удивительно, что такие результаты привели к падению в рейтинге, ведь сейчас Манзанера Пертуса/Мартинес Арджона занимает 73-е место, хотя в начале сезона это была еще 52-я позиция. На грунте Манзанера Пертуса/Мартинес Арджона играет не лучшим образом, ведь за всю свою карьеру на данном покрытии корта не было выиграно еще ни одного трофея. Мало того, если взять прошлый сезон, то в нем на грунтовых кортах все чаще всего завершалось на ранних этапах. Да, Манзанера Пертуса/Мартинес Арджона имеет сильную подачу с правой, и может быстро двигаться по корту, но побеждать получается только в тому случае, когда удается задавать свой ритм и демонстрировать агрессивную игру, а на грунте это не помогает.



Лопес Монтагуд/Эндлер

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Лопес Монтагуд/Эндлер в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Лопес Монтагуд/Эндлер уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Лопес Монтагуд/Эндлер уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Лопес Монтагуд/Эндлер обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

«Манзанера Пертуса/Мартинес Арджона» — «Лопес Монтагуд/Эндлер»: прогноз автора

Длительное время Манзанера Пертуса/Мартинес Арджона и Лопес Монтагуд/Эндлер не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Манзанера Пертуса/Мартинес Арджона и Лопес Монтагуд/Эндлер. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Манзанера Пертуса/Мартинес Арджона — Лопес Монтагуд/Эндлер (28.07.2022), ставки и коэффициенты

Манзанера Пертуса/Мартинес Арджона

В этом сезоне Манзанера Пертуса/Мартинес Арджона демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Манзанера Пертуса/Мартинес Арджона уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Манзанера Пертуса/Мартинес Арджона любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Манзанера Пертуса/Мартинес Арджона часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Манзанера Пертуса/Мартинес Арджона умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Лопес Монтагуд/Эндлер

Лопес Монтагуд/Эндлер лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Лопес Монтагуд/Эндлер играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Лопес Монтагуд/Эндлер начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Лопес Монтагуд/Эндлер выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Лопес Монтагуд/Эндлер сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Манзанера Пертуса/Мартинес Арджона — Лопес Монтагуд/Эндлер Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Манзанера Пертуса/Мартинес Арджона и Лопес Монтагуд/Эндлер. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Манзанера Пертуса/Мартинес Арджона — Лопес Монтагуд/Эндлер: погода помешает показать хороший теннис

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Манзанера Пертуса/Мартинес Арджона и Лопес Монтагуд/Эндлер, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Манзанера Пертуса/Мартинес Арджона сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Лопес Монтагуд/Эндлер имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Манзанера Пертуса/Мартинес Арджона – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Манзанера Пертуса/Мартинес Арджона и Лопес Монтагуд/Эндлер на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Манзанера Пертуса/Мартинес Арджона — Лопес Монтагуд/Эндлер. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Манзанера Пертуса/Мартинес Арджона и Лопес Монтагуд/Эндлер, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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